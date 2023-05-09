Comunicaciones

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ENTREVISTA A EXPERTOS

El final de la era del mainframe está más cerca de lo que crees

Cognizant, en colaboración con AWS, ha desarrollado una fábrica de modernización AI-First para ayudar a los operadores a pasar de entornos legacy mainframe a arquitecturas nativas en la nube con mayor velocidad y control.

Leer la entrevista
Portada de ISG nombra a Cognizant líder en telecomunicaciones
ISG nombra a Cognizant líder en telecomunicaciones

Descubre por qué ISG reconoció nuestro liderazgo en servicios de TI gestionados y de próxima generación para la industria de las telecomunicaciones.

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Portada de ISG nombra a Cognizant líder en telecomunicaciones
ISG reconoce nuestro liderazgo en estrategia y habilitación para empresas de medios y entretenimiento

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Portada de ISG Provider Lens Media and Entertainment

Los líderes de telecomunicaciones y banda ancha confían en nosotros para impulsar la innovación y acelerar su preparación para el mercado gracias a la IA, el software y la ingeniería.

DEMOSTRACIÓN
La experiencia del cliente rápida y personalizada reduce el volumen del centro de llamadas

Los voicebots y chatbots basados en la IA conversacional ayudan a un proveedor de banda ancha a alcanzar un 44,6% de contención de autoservicio y a ahorrar 800.000 dólares en costes operativos.

Leer caso práctico
Número masivo de fuegos artificiales en línea recta

"Cognizant Contino sugirió pequeños cambios. Hicieron suya nuestra recomendación de tener a miembros del equipo de Bell Media liderando las demos semanales, lo que fue un gran éxito. Entendí que habían aceptado al idea y entendían cómo aplicar las nuevas prácticas."

- Eloi Minka, Director, Content Ingest & Delivery, Bell Media

"Cognizant Contino trabajó con miembros de nuestro equipo técnico para abordar problemas específicos de nuestro entorno y ofrecer soluciones. Se centraron en nuestras necesidades desde el primer día, en lugar de darnos consejos generales. Cognizant Conio fue capaz de hacer grandes progress en muy poco tiempo."

- Sunny Choe, Director Digital PMO & Product Delivery, Bell Media

Segmentos a los que prestamos servicio

Innovación digital para impulsar el crecimiento

Cognizant trabaja con los principales proveedores y ayuda a las empresas de cable y satélite a acelerar la innovación y el crecimiento digital. Aplicamos nuestra experiencia en el sector y conocimiento para ofrecer experiencias omnicanal personalizadas y fluidas que impulsan el crecimiento y fomentan la preferencia de los clientes. Nuestras amplias capacidades en servicios direct-to-consumer mejoran la eficiencia y optimizan los ingresos.

Transfórmate para satisfacer la demanda

La presión para satisfacer la demanda de servicios de red nunca ha sido tan grande. Las redes inteligentes impulsadas por software son clave para operar de forma más rentable al tiempo que impulsan nuevos modelos de crecimiento. Ayudamos a las compañías a transformarse en proveedores multiservicio a través de la consultoría de gestión, la integración digital y servicios de negocios personalizados.

Crea experiencias insuperables

Los consumidores esperan tener conexión de alta velocidad en cualquier momento. Además, a medida que se implementa el 5G, se trabaja por que la banda ancha llegue a todas partes y se demandan nuevas formas de servicio, tanto fuera como dentro del hogar. Nuestros equipos se asocian con operadores inalámbricos para cumplir con las expectativas de los consumidores en materia de planificación de tecnología digital, redes y pruebas, así como para mejorar la facturación y el cumplimiento de pedidos

Ofertas

La IA agéntica transforma y automatiza las operaciones de campo

Impulsa la productividad y la capacidad de respuesta con la IA agéntica para operaciones de campo inteligentes y automatizadas.

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Un ingeniero de comunicaciones de pie junto a una torre de telecomunicaciones mirando un dispositivo digital
Agiliza la salida al mercado con las soluciones de RDK

Descubre cómo el software de código abierto RDK puede mejorar tus servicios de vídeo, banda ancha e IoT. Mira nuestro portfolio de servicio

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Una pareja viendo la tele en un salón
Conéctate rápidamente con clientes empresariales rentables

Accede rápidamente a la base de clientes de ServiceNow con Cognizant Telco Assurance 360. Nuestras soluciones cloud nativas permiten que los CSPs se integren sin problemas con el entorno de nube virtualizada de ServiceNow.

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Clientes empresariales rentables
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Una niña acostada boca abajo en una cama revisando su teléfono
Más allá de la expectación generada: Cómo las telcos pueden ganar con la IA agéntica

Las operadoras están perfectamente posicionadas para aprovechar los beneficios de la IA agéntica.

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Líneas de color azul y dorado formando una red
Súmate a la conversación con Cognizant CMT

Visita nuestra página de LinkedIn de Cognizant Communications, Media and Technology para conocer las noticias sobre cómo estamos ayudando a nuestros clientes a definir el futuro. Te invitamos a unirte a la conversación para intercambiar ideas, obtener ideas y conectar con nuestros líderes que impulsan la transformación.

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Equipo

Anurag Sinha

Senior Vice President and Communications, Media and Technology Business Unit Leader

Vijay Anand

Senior Vice President, Communications, Cybersecurity and NEP

Vijay Anand - Cognizant
Anand Srinivasan

Senior Vice President, Communications, Platform and SaaS

Anand Srinivasan - Cognizant

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