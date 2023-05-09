Comunicaciones

Los consumidores esperan tener conexión de alta velocidad en cualquier momento. Además, a medida que se implementa el 5G, se trabaja por que la banda ancha llegue a todas partes y se demandan nuevas formas de servicio, tanto fuera como dentro del hogar. Nuestros equipos se asocian con operadores inalámbricos para cumplir con las expectativas de los consumidores en materia de planificación de tecnología digital, redes y pruebas, así como para mejorar la facturación y el cumplimiento de pedidos