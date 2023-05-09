Comunicaciones
DEMOSTRACIÓN
"Cognizant Contino sugirió pequeños cambios. Hicieron suya nuestra recomendación de tener a miembros del equipo de Bell Media liderando las demos semanales, lo que fue un gran éxito. Entendí que habían aceptado al idea y entendían cómo aplicar las nuevas prácticas."
- Eloi Minka, Director, Content Ingest & Delivery, Bell Media
"Cognizant Contino trabajó con miembros de nuestro equipo técnico para abordar problemas específicos de nuestro entorno y ofrecer soluciones. Se centraron en nuestras necesidades desde el primer día, en lugar de darnos consejos generales. Cognizant Conio fue capaz de hacer grandes progress en muy poco tiempo."
- Sunny Choe, Director Digital PMO & Product Delivery, Bell Media
Segmentos a los que prestamos servicio
Innovación digital para impulsar el crecimiento
Cognizant trabaja con los principales proveedores y ayuda a las empresas de cable y satélite a acelerar la innovación y el crecimiento digital. Aplicamos nuestra experiencia en el sector y conocimiento para ofrecer experiencias omnicanal personalizadas y fluidas que impulsan el crecimiento y fomentan la preferencia de los clientes. Nuestras amplias capacidades en servicios direct-to-consumer mejoran la eficiencia y optimizan los ingresos.
Transfórmate para satisfacer la demanda
La presión para satisfacer la demanda de servicios de red nunca ha sido tan grande. Las redes inteligentes impulsadas por software son clave para operar de forma más rentable al tiempo que impulsan nuevos modelos de crecimiento. Ayudamos a las compañías a transformarse en proveedores multiservicio a través de la consultoría de gestión, la integración digital y servicios de negocios personalizados.
Crea experiencias insuperables
Los consumidores esperan tener conexión de alta velocidad en cualquier momento. Además, a medida que se implementa el 5G, se trabaja por que la banda ancha llegue a todas partes y se demandan nuevas formas de servicio, tanto fuera como dentro del hogar. Nuestros equipos se asocian con operadores inalámbricos para cumplir con las expectativas de los consumidores en materia de planificación de tecnología digital, redes y pruebas, así como para mejorar la facturación y el cumplimiento de pedidos
COMUNICACIONES
Equipo
¿Listo para obtener más valor para el negocio?
Permite que nuestro equipo te muestre cómo optimizar y monetizar su red.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.