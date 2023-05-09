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Seguros
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Cognizant ayuda a tu compañía de seguros en su proceso de modernización actualizando la tecnología y los procesos legacy con soluciones TI innovadoras. Todo, con el objetivo de satisfacer la demanda de los clientes de una experiencia digital y personalizada mientras reduces el riesgo.

Acelera la comercialización de los productos

agilizando el desarrollo y acelerando la suscripción, la facturación y otros procesos básicos.

Reduce los costes operativos

mejorando la precisión de los datos y agilizando las tareas manuales que requieren mucho tiempo.

Logra eficiencias

mediante la automatización de los flujos de trabajo y la integración de tecnologías avanzadas, como la IA y la IA generativa.

Los segmentos a los que prestamos servicio

Seguros de propiedad y accidentes

Automatiza los procesos del front y del back-end para una mayor eficiencia y ROI con soluciones TI para seguros. Optimiza las implementaciones de los socios. Y brinda experiencias digitales y personalizadas al cliente.

Vida y renta vitalicia, grupo y jubilación

Agiliza la suscripción para acelerar la comercialización de los productos con soluciones de tecnología para seguros. Incrementa la eficiencia y la capacidad de respuesta al tiempo que reduces la complejidad. Y responde a las demandas del cliente utilizando herramientas digitales sofisticadas.

Modernización de los sistemas de suscripción de seguros generales y administración de pólizas

El sector de los seguros se enfrenta a una rápida evolución. Descubre cómo ayudamos a las aseguradoras de propiedad y accidentes para que elaboren estrategias e implementen soluciones transformadoras, asegurándose de que sigan siendo competitivas en este escenario tan dinámico.

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Ofertas

Con este programa de seis semanas, las aseguradoras pueden desbloquear la innovación y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento, mejorar la experiencia para el cliente y optimizar sus operaciones.

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Si planeas modernizar los procesos, asegúrate de que tu estrategia esté dirigida por objetivos de negocio y no por criterios tecnológicos.

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Cognizant ayuda a las aseguradoras a alcanzar sus objetivos mediante el uso de las últimas tecnologías de IA e IA generativa (GenAI) para crear una ventaja competitiva.

La IA generativa: crea valor a gran velocidad

Libera el poder de toma de decisiones de la IA generativa (GenAI) y crea resultados que preparen el negocio para el futuro.

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Casos prácticos

Modernización basada en la nube de Talcott
Modernización basada en la nube de Talcott

Impulsa la agilidad, reduce los gastos de capital/gastos operativos en un 25% y reduce los costes en un 20%.

Hombre sosteniendo algunos papeles en una mano y escribiendo en una pizarra con un marcador con la otra mientras otro hombre mira, sonriendo
Automatización de pruebas de un operador de EE. UU.
Automatización de pruebas de un operador de EE. UU.

Emplea una solución de código abierto y sin scripts que acelera el control de calidad y ahorra 1,6 millones de dólares.

Dos personas sentadas en un yate
B2B basado en API de un proveedor de P&C
B2B basado en API de un proveedor de P&C

Acelera el proceso oferta-compra, ofrece integración de servicios en tiempo real y aumenta los ingresos.

Alguien mirando un coche averiado
La solución RPA de una aseguradora británica
La solución RPA de una aseguradora británica

Automatiza más de 70 procesos en múltiples áreas del negocio, ahorrando 8,76 millones de euros al año.

Un hombre y una mujer hablan mirando la pantalla de una tableta

Revolucionando la modernización del legacy con la IA

La modernización del legacy es ahora más crítica que nunca. No se trata solo de eficiencia, sino de mantener el poder y garantizar la ventaja competitiva en un entorno digital en rápida evolución. 

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La IA contextual permite a las aseguradoras mejorar la calidad de las decisiones combinando datos de clientes, juicio humano y gobernanza en la suscripción, siniestros y servicio.

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Este artículo recoge cinco tendencias clave de IA en el sector de los seguros en 2026 y destaca oportunidades para que las aseguradoras impulsen la eficiencia, la innovación y el crecimiento sostenible.

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Nuestros socios y alianzas para soluciones de tecnología para seguros

Con ofertas de servicios más amplias, formamos asociaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de todo el mundo, y brindamos soluciones integrales a los desafíos de negocio y de TI de nuestros clientes.

Equipo

Guillermo de Andrés

Associate Director of Banking, Financial Services & Insurance Iberia

Guillermo de Andrés
José Manuel Zafra González

Director of Banking, Financial Services & Insurance Iberia

José Manuel Zafra

Da el primer paso con soluciones tecnológicas para el sector seguros

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales, incluyendo soluciones de transformación digital y TI para el sector seguros, es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

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