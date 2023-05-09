Seguros
Los segmentos a los que prestamos servicio
Seguros de propiedad y accidentes
Automatiza los procesos del front y del back-end para una mayor eficiencia y ROI con soluciones TI para seguros. Optimiza las implementaciones de los socios. Y brinda experiencias digitales y personalizadas al cliente.
Vida y renta vitalicia, grupo y jubilación
Agiliza la suscripción para acelerar la comercialización de los productos con soluciones de tecnología para seguros. Incrementa la eficiencia y la capacidad de respuesta al tiempo que reduces la complejidad. Y responde a las demandas del cliente utilizando herramientas digitales sofisticadas.
Modernización de los sistemas de suscripción de seguros generales y administración de pólizas
El sector de los seguros se enfrenta a una rápida evolución. Descubre cómo ayudamos a las aseguradoras de propiedad y accidentes para que elaboren estrategias e implementen soluciones transformadoras, asegurándose de que sigan siendo competitivas en este escenario tan dinámico.
Ofertas
Con este programa de seis semanas, las aseguradoras pueden desbloquear la innovación y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento, mejorar la experiencia para el cliente y optimizar sus operaciones.
Si planeas modernizar los procesos, asegúrate de que tu estrategia esté dirigida por objetivos de negocio y no por criterios tecnológicos.
Cognizant ayuda a las aseguradoras a alcanzar sus objetivos mediante el uso de las últimas tecnologías de IA e IA generativa (GenAI) para crear una ventaja competitiva.
La IA generativa: crea valor a gran velocidad
Libera el poder de toma de decisiones de la IA generativa (GenAI) y crea resultados que preparen el negocio para el futuro.
Casos prácticos
Revolucionando la modernización del legacy con la IA
La modernización del legacy es ahora más crítica que nunca. No se trata solo de eficiencia, sino de mantener el poder y garantizar la ventaja competitiva en un entorno digital en rápida evolución.
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Nuestros socios y alianzas para soluciones de tecnología para seguros
Con ofertas de servicios más amplias, formamos asociaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de todo el mundo, y brindamos soluciones integrales a los desafíos de negocio y de TI de nuestros clientes.
Equipo
Da el primer paso con soluciones tecnológicas para el sector seguros
Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales, incluyendo soluciones de transformación digital y TI para el sector seguros, es enorme y va en aumento.
Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.
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