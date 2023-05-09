Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@dc543c" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7e5e1245" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@600cc5eb" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@595ba7a7" Inversores
Servicios de procesos de negocio
Contactar

Operaciones de farma modernas con IA integrada

La guía para el crecimiento está en proceso. Creemos que el futuro será de las empresas modernas que adopten operaciones de negocio con IA integrada . Un negocio que pueda anticipar y actuar de manera ágil para aprovechar las oportunidades en medio del cambio.
Ayudamos a los clientes a repensar cómo crean valor, innovan y crecen combinando la experiencia en negocios y procesos con plataformas digitales inteligentes para optimizar las operaciones.

Resultados de negocio y sólido ROI

40%

aumento de la productividad

Leer más

30%

tiempo de lanzamiento al mercado más rápido

Leer más

99,9%

tasa de cumplimiento normativo

Leer más

70%

incremento en la velocidad de proceso

Leer más

118M de USD

costes más bajos

Leer más
Web

Tecnología inteligente y mejores resultados

Como líderes en la próxima generación de servicios de procesos empresariales y soluciones de automatización, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar operaciones modernas que sean más rápidas y eficientes, y estén más centradas en las personas, lo que se traduce en ventaja competitiva.

Utilizamos la tecnología, los datos y los disruptores digitales, así como nuevos modelos comerciales y de innovación conjunta, para ofrecer una mayor productividad, incrementar los ingresos y las experiencias intuitivas para los clientes y los empleados. 

icono de inteligencia artificial
Superar la incertidumbre

La habilidad para reducir estratégicamente los costes e invertir en nuevas fuentes de ingresos es de gran valor en tiempos de incertidumbre.

La implementación de operaciones modernas permite a las empresas actuar con conocimiento y agilidad, anticipando tendencias, identificando nuevas áreas de crecimiento y equilibrando la eficiencia con la innovación.

Al modernizar las operaciones de negocio, tu organización puede anticipar los pasos necesarios para acelerar el crecimiento y escalar.

Icono de una cabeza humana mirando a la derecha con una bombilla en la parte superior

Servicios BPS y de automatización en farma

Farmacovigilancia

Operaciones, experiencias y plataformas tecnológicas modernas para optimizar los tiempos de ciclo de los procesos de seguridad e integrar el cumplimiento de la seguridad en los contact centers.

Leer más
Gestión de datos clínicos

Automatización de procesos y servicios de plataforma de gestión de datos integrales y escalables con transición, control de calidad y garantía integrados.

Publicación y redacción médica

Cognizant ofrece redacción de documentos médicos científicamente precisos y conformes a la normativa utilizando nuestros equipos de médicos, doctores y posgraduados en esta industria.

Programación estadística y bioestadística

Cognizant ofrece servicios de bioestadística integrales, desde el análisis estadístico y la planificación hasta la preparación para la presentación de estudios clínicos en todo el mundo.

Gestión de reclamaciones

Una solución integrada de ventas, servicio y gestión de quejas que aumenta el alcance de los clientes, mejora la satisfacción del cliente y garantiza el cumplimiento.

Cognizant digital order management

Optimiza la experiencia y las operaciones de pedidos a través de nuestra moderna plataforma integral de gestión de pedidos que reduce los costes y aumenta la eficiencia.

Leer más
Servicios de automatización inteligente

Prepara a tu organización para el futuro con soluciones de automatización de procesos y de TI alineados con la industria.

Leer más
Cognizant Neuro® Business Processes

Simplificamos y aceleramos la adopción de la automatización, integramos y orquestamos recursos y vemos retornos más rápido.

Leer más
Finanzas y contabilidad

Genera nuevo valor de negocio a partir de las finanzas y la contabilidad

Leer más
Servicio al cliente omnicanal

Ofrece las experiencias intuitivas que demandan los clientes.

Leer más
Operaciones de marketing

Incrementa la velocidad, la eficiencia y el conocimiento; consigue mejor ROI de marketing.

Leer más
Oportunidades de negocio para acelerar el crecimiento

Haz crecer nuevas empresas digitales y nuevos canales de ingresos a la velocidad de las ideas.

Leer más
Servicios empresariales de experiencia de empleado

Descubre cómo ofrecer experiencia de empleados basadas en la persona a escala

Leer más

Ideas

El impacto de la GenAI en la industria farmacéutica

Cognizant debate sobre el papel de la IA generativa en el desarrollo de fármacos

Leer más
Vista ampliada de cadenas de moléculas
Cuatro formas en que el desarrollo clínico mejorará con la GenAI

Las compañías farmacéuticas pueden aprovechar materializar nuevas oportunidades de ingresos y ofrecer esperanza renovada a los pacientes cambiando su enfoque del desarrollo clínico con la GenAI.

Leer más
Un tubo de ensayo
Cognizant reconocido como líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de gestión de datos clínicos elaborada por Everest Group

Las capacidades integrales de Cognizant, reforzadas por agentes de IA especializados que impulsan la automatización en la captura de datos, la finalización del perfil del paciente y la detección de discrepancias, nos diferencian de la competencia.

Leer informe Ver cita de analista
Cognizant reconocido como líder en la evaluación PEAK Matrix® 2025 de gestión de datos clínicos elaborada por de Everest Group

Más servicios de procesos de negocio

BPS modernos

Descubre nuestros servicios de proceso de negocio

Aceleradores de negocio de IA

Acelera la adopción de la IA y la automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para procesos de negocio

Servicios de datos para formar la IA

Acelera los modelos de IA, del concepto al valor

Mujer con una blusa amarilla, sonriendo y extendiendo su mano derecha hacia la cámara
Únete a nuestro equipo

Impulsa tu carrera y prepárate para el futuro mientras ayudas a las compañías más importantes del mundo, entre las que se incluyen firmas de la lista Global 2000 y de Silicon Valley. Únete al líder de la industria

Únete a nosotros

Equipo

Darpan Ahuja

Vice President, Life Sciences Digital Operations

Foto de perfil de Darpan Ahuja
Nitin Raizada

Vice President and Head, Global Life Sciences Consulting

Foto de perfil de Nitin Raizada

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.