La inteligencia artificial ya no es una promesa futura. Hoy, la verdadera pregunta para las organizaciones no es si adoptar IA, sino cómo integrarla de forma efectiva en su operativa diaria para generar impacto real en el negocio.

Según el informe New Work, New World 2026 de Cognizant, el alcance de la IA en el empleo es mayor de lo previsto inicialmente: el 93% de los puestos se verá afectado por esta tecnología, y el porcentaje de tareas no automatizables ha caído del 57% en 2023 al 32% en la actualidad. Estos datos evidencian la urgencia de pasar de la experimentación a la integración real.

De la adopción tecnológica a la integración operativa

La adopción de la IA avanza en el tejido empresarial español: el 60% de las medianas empresas prevé aumentar su inversión en esta tecnología. Sin embargo, traducir ese esfuerzo en resultados tangibles exige cambiar el enfoque tradicional.

Francisco Javier Ortal Rubio, director de Tecnología de Eurostar Mediagroup, señala que "es clave reforzar la colaboración entre quienes conocen los problemas de negocio y quienes diseñan las soluciones, así como revisar el modelo seguido con otras tecnologías".

Según Ortal, si antes la secuencia pasaba por: el apoyo de la dirección, dotar de flexibilidad al plan de negocio, decidir quién participa en el proyecto (legal, arquitectos de sistemas, etc.) y piloto en usuario de negocio; ahora el primer paso es identificar a esa persona del negocio que es más abierta a pensar cómo mejorar ese proceso de negocio, capaz de encender la chispa dentro de la organización.

Claves prácticas para integrar la IA en el día a día

Estas son algunas claves operativas para avanzar en la integración real de la IA:

Priorizar casos de uso con impacto directo en negocio, más allá de pruebas de concepto.

Involucrar desde el inicio a perfiles de negocio que conozcan el proceso y el punto de dolor.

Facilitar la colaboración continua entre negocio y tecnología.

Pasar de proyectos aislados a una visión transversal de procesos.

Acompañar el cambio con capacitación y gestión del talento interno.

Contar con un socio que ayude a estructurar el camino y acelerar la ejecución.

De la productividad al crecimiento del negocio

Concebir la IA únicamente como una palanca de eficiencia limita su alcance. Aunque la mejora de la productividad es relevante, su verdadero potencial reside en su capacidad para impulsar el crecimiento del negocio.

Uno de los principales frenos sigue siendo la escasez de talento especializado y la aversión al riesgo asociada a cualquier cambio profundo. Identificar perfiles internos capaces de liderar la optimización de procesos y generar demanda de soluciones basadas en IA resulta esencial para consolidar el cambio de paradigma.

El papel del socio tecnológico

Como apunta José Manuel Zafra, Head of BFS&I Cognizant Iberia, "la presión del día a día dificulta que las organizaciones puedan abordar este ejercicio de forma estructurada". En este contexto, contar con un socio que guíe el proceso es un factor clave.

Cognizant pone a disposición de las empresas un equipo global de más de 35.000 profesionales especializados en ayudar a repensar procesos de negocio apoyándose en la inteligencia artificial. El foco, como destaca Jaime Sousa, Associate Director Banking, Financial Services and Insurance de Cognizant Spain, "debe estar en acercarnos a ellas con algo tangible: salir del modelo de prueba de concepto y llevarlos a casos de uso".

Si quieres profundizar en cómo integrar la inteligencia artificial en la operativa diaria y convertir los casos de uso en impacto real de negocio, los expertos de Cognizant pueden ayudarte a identificar enfoques, prioridades y modelos de integración adaptados a tu organización.