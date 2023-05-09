Cognizant capacita a las empresas hipotecarias mediante datos, IA e innovación impulsada por plataformas. Con una amplia experiencia en el sector, capacidades de consultoría y un sólido ecosistema de socios, diseñamos modelos operativos inteligentes que impulsan la eficiencia y la modernización. Nuestro conocimiento de plataforma apoya tanto estrategias de construcción como de compra.

Ofrecemos 20+ activos y aceleradores especializados, incluyendo DAF, iVerify y servicios de cumplimiento, para cubrir lagunas en plataformas generalistas y sistemas de originación de préstamos. Nuestra plataforma Neuro® permite orquestación impulsada por IA, integración fluida de socios y un rendimiento de nivel empresarial en entornos de datos y nube.