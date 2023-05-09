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Préstamos
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Rápido y personalizado. Así será el futuro de los préstamos. Con los avances en las soluciones de plataforma de préstamos y los sistemas de cobro automatizados, los prestamistas pueden agilizar los flujos de trabajo inteligentes y tener a los clientes satisfechos. Trabaja con nosotros para un futuro de alto rendimiento. 
Crea experiencias

que brinden interacciones positivas y fáciles de usar para los prestamistas, clientes y empleados.

Optimiza los flujos de trabajo

mediante la automatización de tareas, la simplificación de procesos, la reducción del tiempo de procesamiento y del coste asociado.  

Optimiza los servicios end-to-end

con soluciones digitales que impulsan la productividad y la eficiencia a través de la cadena de valor de préstamo.

Segmentos

Préstamos hipotecarios

Consigue un valor revolucionario de nuestros servicios de estrategia, ejecución y entrega de hipotecas. Nuestra experiencia abarca desde la creación de préstamos y servicios hasta la gestión de impagos y la comercialización secundaria.

Maqueta de una casa con monedas apiladas delante de ella
Préstamos para coches

Crea una infraestructura moderna y resiliente que esté lista para capitalizar las nuevas tecnologías, como la IA generativa, o GenAI, y ayudar a capear las fuerzas del mercado.

Disfrutando del viento desde la comodidad de tu coche
Préstamos comerciales

Transforma tus sistemas legacy en plataformas de préstamos digitales que ofrecen experiencias personalizadas, eficiencia basada en datos y menores costes.

Productos empaquetados en un estante de una tienda de comestibles

Ofertas

Creación

Facilita la creación de préstamos. Nuestros flujos de trabajo automatizados ayudan a diferenciar tu servicios de préstamos con una CX moderna respaldada por plataformas de CRM y POS integradas.

Servicios

Moderniza tu originación de servicio con estrategias orientadas al negocio y a la eficiencia operativa. Nuestras soluciones integrales garantizan mejores experiencias para el cliente al tiempo que optimizan los flujos de trabajo del préstamos y reducen los costes.

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Cobros

Nuestro enfoque basado en AI/ML para cobros ayuda a los prestamistas a modernizar las operaciones gracias a la automatización y a la empatía sin comprometer la CX. 

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Servicios de procesos de negocio

Somos una empresa de subcontratación hipotecaria con licencia NMLS y más de 5.000 asociados. Nuestra externalización de procesos de negocio (BPO) se basa en puntos de contacto basados en el comportamiento y servicios omnicanal para mejorar la satisfacción del cliente y reducir el riesgo.

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IA

Las prestaciones de Neuro® AI de Cognizant ayudan a los prestamistas a agilizar las operaciones y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes.

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Migración a la nube

Las plataformas basadas en la nube están cambiando los préstamos. Impulsa la innovación y el crecimiento de tu empresa crediticia con nuestra experiencia en la nube, nuestro conocimiento de la industria y nuestras alianzas.

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Casos prácticos

CoreLogic migra a la nube de Google. Migración fiscal GCP
CoreLogic migra a la nube de Google. Migración fiscal GCP

y logró importantes ahorros de costes al eliminar los costes de infraestructura informática local, utilizar herramientas de monitorización nativas de GCP y crear infraestructura como código (IAC).

Una vista aérea de una ciudad
CoreLogic desbloquea nuevas capacidades transformadoras
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al migrar de su plataforma RPA on-premise a Microsoft Power Automate.

Conjunto de modelos de edificios
Un prestamista reduce los costes por préstamo un 20%
Un prestamista reduce los costes por préstamo un 20%

y aumenta 28% el ratio de aprobación de préstamos y del 76% en la presentación de solicitudes.

mujer mirando un móvil

Artículos

Guía para un CXO sobre cómo externalizar con éxito la tramitación de préstamos hipotecarios

La externalización de los procesos hipotecarios es más que ahorrar costes. Descubre seis criterios clave para garantizar el valor a largo plazo, la escalabilidad y el cumplimiento en las asociaciones con prestamistas.

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Un hombre mostrando la pantalla de un portátil a una mujer en el trabajo
IA agéntica en préstamos: por dónde empezar y qué priorizar

La IA agéntica está transformando los flujos de trabajo hipotecarios para aumentar la velocidad, la precisión y el cumplimiento normativo. Descubre cómo los prestamistas desbloquean transformaciones escalables con automatización inteligente.

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Tres personas en una reunión en el lugar de trabajo sentadas frente a una mesa
Impacto en el mercado de HFS: Reinventando las hipotecas no bancarias en la era de la IA

Al combinar la IA, la automatización y la experiencia humana, estamos transformando las operaciones hipotecarias en ecosistemas inteligentes, ágiles y escalables. Desde la creación hasta el servicio, ayudamos a los prestamistas a modernizar las plataformas, optimizar los flujos de trabajo y desbloquear el crecimiento.

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Una vista de una casa de juguete con montones de monedas al lado.
Personal en el sector hipotecario: superar el ciclo de auge y caída del talento

Los desafíos cíclicos de personal de la industria hipotecaria, impulsados en gran medida por las fluctuaciones de las tasas de interés, requieren un enfoque más estratégico para la gestión del talento. El desarrollo de un Centro de Excelencia de formación permite a los prestamistas escalar de manera eficiente en los momentos de crecimiento del mercado.

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Una escena borrosa de compradores moviéndose por un centro comercial, capturando el ajetreo y el bullicio del espacio.
Seis tendencias para las que los administradores hipotecarios deben prepararse en 2025

Tendencias que impactarán en la industria de servicios hipotecarios y cómo se deben adaptar las organizaciones.

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Tres modelos de casas alineadas y un documento de Acuerdo de Contrato en un portapapeles
Seis claves para preparase para la ola de refinanciación

Los recortes de los tipos de interés ofrecen a los prestamistas una excelente oportunidad para aprovechar el auge de las refinanciaciones. Así es como los prestamistas ágiles se benefician de la dinámica del mercado.

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Siluetas de casas por la noche delineadas por luces rojas de fuego
Empatía 2.0: Cómo la GenAI y los datos revolucionan el cobro de deudas

Los consumidores cada vez se adeudan más. Esto significa nuevas tareas y desafíos para los agentes de cobro. Descubre cómo los datos, la automatización y la empatía están transformando el cobro de deudas. 

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Una pareja sentada una al lado de otro, sujetando tazas de café y sonriendo
Cómo los prestamistas hipotecarios pueden crecer en un mercado a la baja

Incluso en medio de la recesión hipotecaria, los prestamistas pueden crear un camino hacia el crecimiento, comenzando con una integración inteligente y una estrategia de datos. 

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Primer plano de un ojo de cerradura con una llave en su interior
Transformando la financiación de automóviles: El camino de la IA generativa hacia la modernización

Aprovechar los beneficios de la tecnología comienza con una mirada imparcial a los sistemas centrales existentes. Alerta de spoiler: no será fácil.  

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Un gráfico en 3D

Reconocimientos

Diferenciadores

VISIÓN GENERAL

Préstamos y servicios BPO

Refuerza tu presencia en toda tu cadena de valor de préstamos (hipotecarios, automóviles, personales y comerciales) con los servicios integrales de TI para préstamos y la externalización de procesos empresariales (BPO) de Cognizant.

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VISIÓN GENERAL

Servicios de verificación de ingresos y empleo

Nuestros servicios gestionados utilizan personal flexible y un flujo de trabajo personalizado para tu organización para verificar los datos de los prestatarios de forma rápida y eficiente.

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VISIÓN GENERAL

Solución de seguridad ODC

La seguridad de Cognizant en los centros de entrega externos (ODC) es insuperable. Los protocolos de seguridad de nuestras instalaciones van desde el acceso restringido hasta el reconocimiento facial y de credenciales, huellas dactilares, pasando por los controles antirrobo hasta la detección de intrusos. 

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Framework CARES: Evita una disrupción en las operaciones

Con CARES, trabajamos contigo en la planificación de todos los aspectos del proyecto, desde la gestión de la calidad y la dotación de personal hasta la formación, las TI y la continuidad de la actividad. 

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Navegando por el panorama de los préstamos

Nuestros seis centros de entrega con licencia de NMLS brindan servicios hipotecarios sin interrupciones en los 50 estados. Aprovechando las tecnologías avanzadas de IA, ofrecemos automatización, mejoras de eficiencia y ahorros de costes desde el primer día.

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VISIÓN GENERAL

Toma decisiones de suscripción más inteligentes con Cognizant AI-Driven Mortgage Underwriting Workbench

Toma decisiones de suscripción más inteligentes con Cognizant AI-Driven Mortgage Underwriting Workbench.

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VISIÓN GENERAL

Cognizant Collections Optimizer utiliza IA y ML

Moderniza y humaniza tus operaciones predeterminadas y la experiencia del cliente con nuestro revolucionario modelo de datos de IA, Cognizant® Collections Optimizer. 

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Cognizant Collections Optimizer prioriza tres perfiles de riesgo

Interactúa con los clientes con mayor probabilidad de pagar por hasta un 20% de productividad, un 15% de pagos y una mejora de 20 puntos básicos en el NPS con Cognizant Collections Optimizer impulsado por IA y ML.

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VISIÓN GENERAL

Transforma tu suscripción para FICO 10T y VantageScore 4.0

Para el cuarto trimestre de 2025, los prestamistas hipotecarios deben utilizar los puntajes de crédito de tendencia para los préstamos de Fannie Mae y Freddie Mac para mejorar el acceso a vivienda en propiedad. Te ayudamos a transformar tus datos, TI y flujos de trabajo, a la vez que ofreces una mejor CX.

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Automatización inteligente de la experiencia con Cognizant Neuro®

Cognizant Neuro®, combinado con una estrategia, implementación y entrega sin precedentes, desbloquea un valor que cambia las reglas del juego. Es la forma más rápida y sencilla de aprovechar los beneficios de la automatización y de la IA.

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Socios

Nuestras alianzas brindan soluciones integrales a nuestros clientes. También forjamos alianzas estratégicas con otras empresas y ofrecemos amplios servicios para resolver tus desafíos de negocio y de TI. 

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Guillermo de Andrés

Associate Director of Banking, Financial Services & Insurance Iberia

bfs Guillermo de Andrés
José Manuel Zafra

Director of Banking, Financial Services & Insurance Iberia

Imagen de José Manuel Zafra

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Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa. El poder de las capacidades digitales actuales, incluyendo soluciones de transformación digital y TI, lo hace posible.  

Pregúntanos cómo los servicios de tecnología pueden servir a tu negocio. 

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