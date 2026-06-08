Tech to watch

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DESTACADO IA

Las oportunidades de la IA generativa son infinitas

Los líderes que entiendan la importancia de lo que hoy se está desarrollando e implementando en materia de IA generativa pueden obtener más que la habitual ventaja de ser los primeros.

INFORME INTERACTIVO

La IA, una nueva era

Hemos identificado los mayores avances en IA en los últimos tres años y por qué han acelerado el impacto en el empleo. También destacamos los perfiles profesionales que podrían experimentar mayor cambio, y más rápido, y ofrecemos orientación sobre cómo los líderes empresariales pueden afrontar los cambios que se avecinan.

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Un hombre andando en un puente hacia la luz
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INFORME INTERACTIVO

Cómo pensar y actuar como una empresa nativa de IA

Las empresas existentes no pueden convertirse en empresas nativas de IA, pero pueden ver cómo estas nuevas compañías colocan a la IA en el centro de sus operaciones y tecnología, y beneficiarse de esta forma de pensar y actuar.

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ANÁLISIS

Convierte el potencial en beneficio: Construir la confianza del consumidor con la IA

Nuestro estudio revela una desconfianza generalizada sobre el impacto de la IA generativa o GenAI en la economía, tecnología y sociedad. Al reforzar la confianza en la IA, las empresas pueden descubrir nuevas oportunidades para ganarse el corazón y la mente de los consumidores.

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CASOS PRÁCTICOS

Evolucionar el significado de la innovación con nuestros socios globales

Descubre cómo nuestros socios están evolucionando su experiencia de cliente a través de nuevas innovaciones tecnológicas como la IA y soluciones impulsadas por la nube.

SECTOR SANITARIO

El médico de IA virtual diagnostica los síntomas con una precisión del 98%

Un proveedor nacional de atención sanitaria demostró que un clínico virtual de IA es capaz de diagnosticar más de 900 problemas médicos comunes.

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Una línea de producción llena de medicamentos

MERCADOS DE CAPITALES

Los chabots de IA reducen los costes en 6,7M USD

La implementación de la IA conversacional permitió a una empresa de gestión de patrimonio para reducir los costes operativos mediante la automatización de más de 400 de las consultas más comunes de los clientes.

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AUTOMOCIÓN

Volkswagen Irlanda transforma la CX on la nube

Uno de los fabricantes de automóviles más reconocido del mundo se beneficia de una mejora del 50% en la productividad del back-office mediante la implementación de un servicio al cliente omnicanal basado en la nube.

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

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