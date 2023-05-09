Electricidad

Las operaciones de CRM eficaces constituyen una base fundamental para los objetivos de adquisición y retención de clientes de una utility. Pero crear una base de CRM sólida no es tarea fácil. Las organizaciones deben no solo identificar las mejores tecnologías de CRM para su negocio, sino también dirigir estrategias de gestión del cambio eficaces para alinear a su personal y sus procesos con los objetivos empresariales.

La práctica de CRM de Cognizant cuenta con una amplia experiencia de implementación de soluciones de CRM en la cadena de valor de las eléctricas. Para ello, hemos colaborado con los principales proveedores de CRM. Estas asociaciones nos permiten abordar los requisitos de CRM específicos de la utility que utiliza el canal móvil, las redes sociales y el comercio electrónico.

Y lo más importante, los expertos en tecnología de Cognizant, junto con nuestros conocimientos de consultoría de negocio, ayudan a las organizaciones a implementar y adoptar con éxito tecnologías de CRM y garantizan unas mejores relaciones con los clientes, así como un mayor ROI.