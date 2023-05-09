Electricidad
ECOSISTEMA DE UTILITIES
Soluciones específicas
Soluciones inteligentes que ayudan a las eléctricas a transformarse para la era digital.
Otras capacidades
Interactúa con los clientes. Crea mejores experiencias.
En un mundo conectado digitalmente, la gestión de la experiencia del cliente (CXM) desempeña un papel vital para involucrar a los clientes en los programas de respuesta a la demanda. Por ejemplo, las medidas de ahorro de energía que ayudan a los clientes a comprender mejor el uso que hacen de la energía y proporcionan una experiencia de usuario mejorada ayudan a las utilities y a los clientes a ahorrar dinero y recursos. Las áreas de experiencia de Cognizant incluyen las siguientes:
- Segmentación de clientes
- Análisis
- Autoservicio de clientes
- Servicio al cliente omnicanal
- Comunicación con el cliente integrada
- Monitorización y análisis de redes sociales
Hemos creado varias soluciones específicas en esta área, como UtlityOne Engage y UtilityOne Insights. Se pueden implementar rápidamente y ofrecen funciones CXM galardonadas, como la integración omnicanal y la resolución en una única llamada (SCR).
Agiliza el ciclo de vida. Reduce las excepciones.
La conciliación de diferentes categorías de consumidores con diferentes estructuras tarifarias conduce a una logística de facturación compleja, desde la programación hasta la generación. Del mismo modo, las cambiantes políticas normativas actuales requieren solidez y flexibilidad en el sistema de información a los clientes y las operaciones de facturación.
Cognizant ayuda a las utilities a mejorar el tiempo de ciclo de facturación, reducir las excepciones y mejorar la precisión. También ayudamos a lograr una mayor flexibilidad proporcionando a los clientes nuevas opciones de autoservicio y apoyo para un despliegue sin contratiempos de medidores inteligentes y nuevos productos y servicios. Nuestras áreas de experiencia incluyen:
- Gestión de cuentas de clientes
- Cargos y facturación
- Crédito y pago
- Gestión de pedidos de servicio
- Productos y servicios
Ofrecemos una cartera de aceleradores que incluye plantillas preconstruidas para SAP IS-U y Oracle CCnB. También hay disponibles aceleradores de migración de datos desde plataformas heredadas (Banner y Customer/1) hasta plataformas modernas como SAP IS-U y Oracle CCnB.
Construya una base de CRM de primera clase
Las operaciones de CRM eficaces constituyen una base fundamental para los objetivos de adquisición y retención de clientes de una utility. Pero crear una base de CRM sólida no es tarea fácil. Las organizaciones deben no solo identificar las mejores tecnologías de CRM para su negocio, sino también dirigir estrategias de gestión del cambio eficaces para alinear a su personal y sus procesos con los objetivos empresariales.
La práctica de CRM de Cognizant cuenta con una amplia experiencia de implementación de soluciones de CRM en la cadena de valor de las eléctricas. Para ello, hemos colaborado con los principales proveedores de CRM. Estas asociaciones nos permiten abordar los requisitos de CRM específicos de la utility que utiliza el canal móvil, las redes sociales y el comercio electrónico.
Y lo más importante, los expertos en tecnología de Cognizant, junto con nuestros conocimientos de consultoría de negocio, ayudan a las organizaciones a implementar y adoptar con éxito tecnologías de CRM y garantizan unas mejores relaciones con los clientes, así como un mayor ROI.
Transforma la gestión de activos
El sector de las eléctricas acumula incontables activos y se enfrenta a importantes retos para mantener la dependencia en una fuerza de trabajo y unas infraestructuras críticas que se quedan anticuadas.
Las soluciones Enterprise Asset Management (EAM) de Cognizant para utilities proporcionan implementación e integración de sistemas tales como planificación y programación, movilidad, análisis y gestión del ciclo de vida de los activos. Ayudan a las utilities a reducir los costes y a utilizar mejor los activos. Tenemos experiencia en:
- Mejora del proceso de EAM
- Selección de paquete de EAM e implementación
- Gestión móvil de activos y trabajo
- Integración con GIS para diseño, cartografía y operaciones
- Gestión de datos de activos y análisis para el mantenimiento basado en el estado
Hemos desarrollado varias soluciones y aceleradores específicos, como APEx (Asset Performance Excellence) para activos de red de utility, el kit de actualización de IBM Maximo, y otros aceleradores para ayudar a las utilities a transformar sus programas de gestión de activos empresariales.
Más información sobre redes más inteligentes
Los proveedores de electricidad están instalando millones de medidores y dispositivos inteligentes en sus sistemas de red eléctrica y actualizando sus redes a redes avanzadas de transmisión de datos, por lo que la utilización de éstos está transformando la forma en que operan las utilities.
Las soluciones y servicios de smart grid de Cognizant introducen capacidades de análisis predictivo y datos avanzados en las redes gestionadas.
Gestiona mejor tus activos
Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) actúan como tecnología integradora que puede ayudar a las eléctricas a lograr una visión única de la información de sus activos y realizar operaciones y mantenimiento eficientes. El resultado es una mayor satisfacción del cliente. Cognizant ofrece una amplia gama de soluciones y servicios en el ámbito de GIS en plataformas de escritorio, web y móviles. Nos especializamos en diversos aspectos del ciclo de vida de GIS, que incluyen:
- Servicios de datos de GIS
- Servicios de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones GIS
- Análisis geoespacial
- Servicios de consultoría GIS
- Servicios de desarrollo de productos espaciales
Las eléctricas pueden aprovechar nuestras soluciones y marcos, como el Marco WebGIS para una vista única, nuestro Marco de Migración de Datos GIS y nuestra solución GIS móvil en línea/sin conexión para acelerar la digitalización.
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
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