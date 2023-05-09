Seguridad basada en la IA para amenazas digitales en continuo cambio

Nuestra relación estratégica con Palo Alto Networks brinda soluciones de seguridad de pila completa que se integran fácilmente en las iniciativas de transformación digital. De esta forma, se garantiza la resiliencia y la integridad del ecosistema digital. Con la suite Neuro® Cybersecurity, las organizaciones pueden liberar todo el potencial de sus inversiones tecnológicas, anticipar las amenazas con seguridad inteligente y adaptativa, y crear la base digital preparada para el futuro que sea segura por diseño. Juntos, Cognizant y Palo Alto Networks están redefiniendo la ciberseguridad para la empresa moderna, fusionando innovación con protección.