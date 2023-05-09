Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1314741d" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@24ddc178" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1cb257ca" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@590d6151" Inversores
Palo Alto Networks
Seguridad basada en la IA para amenazas digitales en continuo cambio

Nuestra relación estratégica con Palo Alto Networks brinda soluciones de seguridad de pila completa que se integran fácilmente en las iniciativas de transformación digital. De esta forma, se garantiza la resiliencia y la integridad del ecosistema digital. Con la suite Neuro® Cybersecurity, las organizaciones pueden liberar todo el potencial de sus inversiones tecnológicas, anticipar las amenazas con seguridad inteligente y adaptativa, y crear la base digital preparada para el futuro que sea segura por diseño. Juntos, Cognizant y Palo Alto Networks están redefiniendo la ciberseguridad para la empresa moderna, fusionando innovación con protección.

Logo Palo Alto
Cognizant y Palo Alto Networks ofrecen seguridad de extremo a extremo

El acuerdo permite a Cognizant profundizar en su experiencia y ampliar los servicios aprovechando la seguridad de Palo Alto, la seguridad en la nube, la seguridad del entorno laboral y de cargas de trabajo (Cortex), así como las operaciones de seguridad de próxima generación. Nuestra alianza, que incluye servicios gestionados de Cognizant y plataformas basadas en la IA de Palo Alto, proporcionan una ciberseguridad proactiva end-to-end.

Leer más
Tres personas hablando en una estación de trabajo
La seguridad en retail preparada para el futuro con solución SASE zero trust

Dota a tu negocio de retail con la solución SASE zero trust. Logra operaciones omnicanal seguras, prevención avanzada de amenazas y automatización basada en IA para entornos de retail resilientes, escalables y conformes a normativa.

Leer más
An overflowing shopping cart between two aisles in a retail store
Seguridad en fabricación preparada para el futuro con SASE zero trust

Protege tu ecosistema de fabricación con la oferta SASE zero trust. Desde el acceso remoto a la protección IoT, nuestra solución mejorada  ofrece detección de amenazas en tiempo real, gestión centralizada de política e integración fluida para el entorno de industria 4.0. 

Leer más
Agirl wearing a yellow helmet and gray overalls holding a clipboard listening to a man in a gray suit and white helmet, holding a tablet and talking

Soluciones

Brinda conectividad segura a usuarios, dispositivos y aplicaciones en cualquier momento y lugar. Nuestros servicios gestionados combinan Strata y Prisma Access de Palo Alto con la experiencia de Cognizant para simplificar el acceso y reforzar los principios de la confianza cero.

  • Perímetro de servicio de acceso seguro gestionado (SASE)
  • Navegador empresarial gestionado basado en Prisma Browser
  • Firewall como servicio

Protege tu entorno cloud con controles de seguridad integrados. Juntos, ofrecemos visibilidad continua, cumplimiento normativo y protección de cargas de trabajo en las infraestructuras multicloud e híbridas.

  • Administración de la postura de seguridad en la nube (CSPM) gestionada
  • Plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube gestionada (CWPP)
  • Plataforma de protección de aplicaciones nativas en la nube (CNAPP)
  • Gestión de la superficie de ataque

Protege los endpoints y a los usuarios con detección avanzada y respuesta. Nuestra solución conjunta combina Palo Alto Networks Cortex XDR con la orquestación de Cognizant para detener las amenazas antes de que impacten en el negocio.

  • Detección y respuesta gestionada de endpoints (EDR)
  • Detección y respuesta ampliada gestionada (XDR)

Transforma tu SOC con automatización basada en la IA. Juntos, ofrecemos detección proactiva de amenazas, respuesta rápida y conocimientos útiles para reducir el riesgo.

  • SOC como servicio autónomo liderado por IA/ML
  • Operaciones industrializadas de SOC
  • Inteligencia de amenazas como servicio (incluyendo dark web y monitorización de marcas)
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Nuestros socios nos exigen los más altos estándares

Saben en qué consiste la calidad y reconocen nuestro compromiso con los más altos estándares del sector.

Cognizant es socio con especialización Selecta en Cortex XSIAM, reconocido por nuestras avanzadas capacidades en operaciones de seguridad autónomas y gestión de amenazas impulsada por la IA.
Imagen de especialización selecta en Cortex XSIAM
Cognizant nombró a MSSP Innovator Partner, el nivel más alto de programa de socios NextWave de Palo Alto Networks para proveedores de servicios de seguridad gestionados.
Imagen de Socio Innovador de MSSP

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

Palo Alto  Networks

Continúa con la conversación

Descubre qué pueden hacer por ti nuestras alianzas.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por fvaor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.