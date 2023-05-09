Gestión de datos
Capacidades
Reúne todos los datos comerciales
Establece una única fuente de verdad para los datos de toda la empresa (clientes, activos, proveedores y datos de referencia), de modo que todos en la empresa puedan tomar decisiones de negocio cruciales basadas en datos accesibles para todos.
Gestiona los datos del producto con facilidad
Establece un panel único de información de productos vendibles para organizar y distribuir dentro y fuera de la empresa.
Entiende a tus clientes
Entiende a tu público objetivo y sus puntos débiles, de modo que puedas crear experiencias hiper-personalizadas para tus clientes.
Datos limpios, mejor conocimiento
Garantiza la precisión, integridad, coherencia y relevancia de los datos para evitar errores de alto coste para el negocio.
Aborda los requisitos de privacidad y cumplimiento
Evita violaciones de datos y multas regulatorias estableciendo un marco para administrar y proteger los activos de datos y garantizar su integridad, seguridad y cumplimiento.
Garantiza la privacidad de los datos
Prepara tus inversiones en datos para el futuro abordando las vulnerabilidades causadas por violaciones de datos, cumplimiento, riesgos éticos y daños a la reputación, incluidos los problemas que podrían surgir al utilizar la IA generativa.
Consigue el control total de los datos
Toma decisiones informadas basadas en datos confiables: supervisa, mide y comprende la calidad, el rendimiento y el comportamiento de los datos dentro de la infraestructura de datos de la organización a medida que avanzan a través de diferentes canales y sistemas.
Nuestros socios
Tenemos más de 85 alianzas estratégicas con organizaciones líderes en todo el mundo para ampliar nuestras ofertas de servicios y brindar soluciones a los clientes Algunos de los socios con los que trabajamos:
Liderazgo
Da el primer paso
Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento.
Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.
Da el primer paso
Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento.
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