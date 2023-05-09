La gestión de datos La oferta de gestión de datos de Cognizant fortalece a la organización al revolucionar su entorno de datos, convirtiendo incluso los datos más complejos, desorganizados y fragmentados en un ecosistema unificado, preciso, compatible con la privacidad y bien gobernado. Simplifica el viaje transformador de los datos, ofrece mejores experiencias a los clientes y gana una potente fuente de información útil para una toma de decisiones ágil, al tiempo que reduces los riesgos y mejoras la eficiencia operativa.