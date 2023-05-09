Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@57c9be51" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2d9e0657" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@29dfcc84" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@bb40f74" Inversores
Gestión de datos
Contactar

La gestión de datos

La oferta de gestión de datos de Cognizant fortalece a la organización al revolucionar su entorno de datos, convirtiendo incluso los datos más complejos, desorganizados y fragmentados en un ecosistema unificado, preciso, compatible con la privacidad y bien gobernado. Simplifica el viaje transformador de los datos, ofrece mejores experiencias a los clientes y gana una potente fuente de información útil para una toma de decisiones ágil, al tiempo que reduces los riesgos y mejoras la eficiencia operativa. 

Capacidades

Reúne todos los datos comerciales

Establece una única fuente de verdad para los datos de toda la empresa (clientes, activos, proveedores y datos de referencia), de modo que todos en la empresa puedan tomar decisiones de negocio cruciales basadas en datos accesibles para todos.

Gestiona los datos del producto con facilidad

Establece un panel único de información de productos vendibles para organizar y distribuir dentro y fuera de la empresa.

Entiende a tus clientes

Entiende a tu público objetivo y sus puntos débiles, de modo que puedas crear experiencias hiper-personalizadas para tus clientes.

Datos limpios, mejor conocimiento

Garantiza la precisión, integridad, coherencia y relevancia de los datos para evitar errores de alto coste para el negocio.

Aborda los requisitos de privacidad y cumplimiento

Evita violaciones de datos y multas regulatorias estableciendo un marco para administrar y proteger los activos de datos y garantizar su integridad, seguridad y cumplimiento.

Garantiza la privacidad de los datos

Prepara tus inversiones en datos para el futuro abordando las vulnerabilidades causadas por violaciones de datos, cumplimiento, riesgos éticos y daños a la reputación, incluidos los problemas que podrían surgir al utilizar la IA generativa.

Consigue el control total de los datos

Toma decisiones informadas basadas en datos confiables: supervisa, mide y comprende la calidad, el rendimiento y el comportamiento de los datos dentro de la infraestructura de datos de la organización a medida que avanzan a través de diferentes canales y sistemas. 

Resultados de negocio y sólido ROI

Dónde estamos generando impacto

50%

Más perspectivas de ventas generadas en el primer año

$3M

ahorrados al año en gastos operativos

60%

Menos tiempo de comercialización gracias a los canales digitales

Nuestros socios

Tenemos más de 85 alianzas estratégicas con organizaciones líderes en todo el mundo para ampliar nuestras ofertas de servicios y brindar soluciones a los clientes Algunos de los socios con los que trabajamos:

Liderazgo

Diptesh Singh

Global Sales Leader | Data and Visualization Offering

Diptesh Singh

Da el primer paso

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

Da el primer paso

Servir a los clientes mirando al futuro y al pasado es una gran promesa, pero el poder de las capacidades digitales actuales es enorme y va en aumento.

Hablemos de cómo lo digital puede ayudar a tu negocio.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.