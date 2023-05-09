Restaurantes y empresas de servicios de comida

Cognizant se posicionó como líder en el informe de IDC MarketScape: Data Modernization Services Providers for Retail and Restaurants 2026 Vendor Assessment



Margot Juros, Research Director, IDC Retail Insights, afirmó: "En el estudio, Cognizant destacó por su profundo conocimiento sectorial y por incorporar casos de uso específicos para el retail y la restauración. Las soluciones de la empresa se basan en escenarios reales del retail y los restaurantes, como la personalización omnicanal, el merchandising de tiendas inteligentes, la racionalización de proveedores y la monitorización de la calidad de productos impulsada por IA."