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Restaurantes y empresas de servicios de comida
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Ofrecer una mejor experiencia a los huéspedes.

La experiencia de Cognizant en apps móviles, desarrollo agile y transformación digital puede ayudar a tu empresa a crecer de nuevo durante la recuperación.
ECOSISTEMA DE VIAJES Y ALOJAMIENTOS

Soluciones específicas

Soluciones digitales que ayudan a los proveedores a prepararse para el futuro.

Cognizant Digital Restaurant Order Management

Brinda mejores experiencias a los clientes y maximiza los ingresos fuera del local.

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Cognizant OrderServ

Ofrece una experiencia omnicanal que integre los pedidos con todos los aspectos de tu negocio.

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Cognizant, líder en IDC MarketScape: Data Modernization Services Providers for Retail & Restaurants 2026 Vendor Assessment

Cognizant se posicionó como líder en el informe de IDC MarketScape: Data Modernization Services Providers for Retail and Restaurants 2026 Vendor Assessment

Margot Juros, Research Director, IDC Retail Insights, afirmó: "En el estudio, Cognizant destacó por su profundo conocimiento sectorial y por incorporar casos de uso específicos para el retail y la restauración. Las soluciones de la empresa se basan en escenarios reales del retail y los restaurantes, como la personalización omnicanal, el merchandising de tiendas inteligentes, la racionalización de proveedores y la monitorización de la calidad de productos impulsada por IA."

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Logo de IDC
Moldeando el futuro de la restauración con edge computing, IA y GenAI

Descubre cómo el edge computing, la IA y la IA generativa están transformando la industria de la restauración al mejorar la experiencia del cliente, optimizar las operaciones y aumentar los ingresos.

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Un Mac colocado sobre una mesa dentro de un restaurante

Otras capacidades

Escalable y eficiente

Nuestro centro de exclencia de soporte a tienda y help desk ayuda a tus tiendas/franquicias a funcionar de forma inteligente, eficiente y fluida a menor coste. Los restaurantes pueden centrarse en la experiencia para el cliente y en la generación de ingresos. Con los servicios de Cognizant, las tiendas consiguen cinco ventajas competitivas:

  • Experiencia en restaurante—trabaja con un socio con un profundo conocimiento del sector retail y los restaurantes
  • Punto único de responsabilidad—tus tiendas nos llaman para recibir asistencia con independencia de la gravedad del problema o del sofware subyacente.
  • Flexibilidad—nuestro modelo de precio por tienda facilita la planificación y presupuestación
  • Entrega global—nuestra presencia global da soporte a tus operaciones donde quiera que estén
  • Métricas, herramientas e informes—los clientes tienen una visión de los costes del sistema gracias al panel de control y los informes de fácil lectura sobre eficiencia y eficacia de nuestro servicio

Reduce los costes, mejora las operaciones

Nuestros servicios de negocio gestionados ofrecen la agilidad necesaria para que una cadena de restaurante extienda sus operaciones, aumentando o disminuyendo en función de la evolución del mercado y las adquisiciones. Al externalizar los procesos F&A, nuestros clientes obtienen una mayor flexibilidad y escalabilidad sin tener que elegir entre reducir costes y mejorar procesos.

Soluciones inteligentes de retail

Transformar el punto de venta (PoS) en un punto de servicio y crear una experiencia fluida para el cliente con servicios PoS end-to-end:

  • Crear PoS móviles y web
  • Tarjetas de regalo electrónicas
  • Servicio de asistencia L1 y L2 de back-office y PoS
  • Cumplimiento de PCI

Maximiza la productividad

Al optimizar los sistemas y procesos del back of house (BOH) como la programación de personal, inventario y gestión de menú, y los sistemas kitchen display systems, Cognizat ayuda a los restaurantes a reducir los costes operativos y a aumentar la eficiencia y el engagement de la plantilla. Nuestra soluciones de business intelligence y data analytcis ofrecen una única fuente de verdad del funcionamiento del restaurante.

Solución ERP de próxima generación

Cognizant ayuda a los restaurantes a migrar a Oracle Fusion, un sistema de planificación empresarial unificado y de nueva generación que consolida el back-office y los sistemas ERPs del restaurante. Ofrece una única fuente de verdad para las pérdidas y ganancias, el inventario y los costes laborales y de los alimentos.

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menú de comida

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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