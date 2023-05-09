Restaurantes y empresas de servicios de comida
Ofrecer una mejor experiencia a los huéspedes.
ECOSISTEMA DE VIAJES Y ALOJAMIENTOS
Soluciones específicas
Soluciones digitales que ayudan a los proveedores a prepararse para el futuro.
Otras capacidades
Escalable y eficiente
Nuestro centro de exclencia de soporte a tienda y help desk ayuda a tus tiendas/franquicias a funcionar de forma inteligente, eficiente y fluida a menor coste. Los restaurantes pueden centrarse en la experiencia para el cliente y en la generación de ingresos. Con los servicios de Cognizant, las tiendas consiguen cinco ventajas competitivas:
- Experiencia en restaurante—trabaja con un socio con un profundo conocimiento del sector retail y los restaurantes
- Punto único de responsabilidad—tus tiendas nos llaman para recibir asistencia con independencia de la gravedad del problema o del sofware subyacente.
- Flexibilidad—nuestro modelo de precio por tienda facilita la planificación y presupuestación
- Entrega global—nuestra presencia global da soporte a tus operaciones donde quiera que estén
- Métricas, herramientas e informes—los clientes tienen una visión de los costes del sistema gracias al panel de control y los informes de fácil lectura sobre eficiencia y eficacia de nuestro servicio
Reduce los costes, mejora las operaciones
Nuestros servicios de negocio gestionados ofrecen la agilidad necesaria para que una cadena de restaurante extienda sus operaciones, aumentando o disminuyendo en función de la evolución del mercado y las adquisiciones. Al externalizar los procesos F&A, nuestros clientes obtienen una mayor flexibilidad y escalabilidad sin tener que elegir entre reducir costes y mejorar procesos.
Soluciones inteligentes de retail
Transformar el punto de venta (PoS) en un punto de servicio y crear una experiencia fluida para el cliente con servicios PoS end-to-end:
- Crear PoS móviles y web
- Tarjetas de regalo electrónicas
- Servicio de asistencia L1 y L2 de back-office y PoS
- Cumplimiento de PCI
Maximiza la productividad
Al optimizar los sistemas y procesos del back of house (BOH) como la programación de personal, inventario y gestión de menú, y los sistemas kitchen display systems, Cognizat ayuda a los restaurantes a reducir los costes operativos y a aumentar la eficiencia y el engagement de la plantilla. Nuestra soluciones de business intelligence y data analytcis ofrecen una única fuente de verdad del funcionamiento del restaurante.
Solución ERP de próxima generación
Cognizant ayuda a los restaurantes a migrar a Oracle Fusion, un sistema de planificación empresarial unificado y de nueva generación que consolida el back-office y los sistemas ERPs del restaurante. Ofrece una única fuente de verdad para las pérdidas y ganancias, el inventario y los costes laborales y de los alimentos.
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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