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Aviso de privacidad del sitio web de Cognizant
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Aviso de privacidad del sitio web. 31 de julio de 2026

Cognizant Technology Solutions Corporation y sus afiliados ("Cognizant", "nosotros" o "nuestro") están comprometidos con proteger tu privacidad. Este aviso de privacidad ("Aviso de Privacidad") explica cómo recopilamos y utilizamos tu información ("información personal") cuando visitas cognizant.com y nuestros otros sitios web que enlazan con este aviso (colectivamente, los "Sitios"). El responsable de los datos para la información personal recopilada a través de los sitios es Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation, 211 Quality Circle, College Station, Texas, Estados Unidos de América, o la afiliada identificada en el sitio correspondiente.

Podemos complementar este aviso de privacidad para abordar situaciones específicas. Todos los avisos complementarios deben leerse junto con este aviso de privacidad.

Acerca de nuestro aviso de privacidad

Podemos recopilar la siguiente información personal relacionada contigo:

No necesitas registrarte para usar los sitios. Sin embargo, si te registras voluntariamente en un sitio o envías tu información personal a uno o más de nuestros sitios para recibir información de nosotros (por ejemplo, copias de documentos técnicos, kits para inversores, correspondencia de antiguos alumnos) o para asistir a conferencias o sesiones web organizadas por nosotros, o si nos contactas usando los formularios o datos de contacto en uno de nuestros sitios, o si inicias sesión en ciertas aplicaciones web de Cognizant, puedes facilitarnos tu identidad y datos de contacto (es decir, tu nombre y apellidos, dirección física, número de teléfono, dirección de correo electrónico), datos profesionales (título profesional, nivel de antigüedad, empleador, departamento, tu experiencia, nombre o información de contacto administrativa), el nombre y los datos de contacto de tu contacto de emergencia (si te inscribes para asistir a eventos organizados por nuestros equipos de marketing), los datos de tu cuenta de LinkedIn, tus preferencias de marketing y otros datos personales que puedas compartir con nosotros.

Los Sitios recopilan automáticamente cierta información técnica relacionada con el dispositivo que utilices para visitarlos. En concreto, utilizamos cookies, balizas web (web beacons) y tecnologías similares para ayudarnos a comprender tu actividad en los sitios. Una "cookie" es un pequeña pieza de datos que un sitio web puede enviar a tu navegador y que puede quedar almacenada en tu sistema. Los datos que recopilamos automáticamente incluyen tu dirección de protocolo de internet ("IP"), ubicación, la información de identificación de tu dispositivo y las acciones realizadas en cualquiera de nuestros sitios (por ejemplo, enlaces en los que haces clic), así como en otros sitios que puedas visitar. Para más información sobre las cookies y tecnologías similares que utilizamos en nuestros sitios y por qué las utilizamos, por favor revisa nuestro aviso de cookies.


A veces recopilamos información anónima de las visitas a los sitios. La información anónima (o datos de clickstream) se refiere a información que no revela ni revelará directa o indirectamente tu identidad, por ejemplo, datos agregados relacionados con todos los visitantes de nuestro sitio web. Podemos utilizar estos datos para analizar tendencias y estadísticas y ayudarnos a ofrecerte una mejor experiencia utilizando nuestros sitios. 

Si nos proporciona información personal de terceros (como los datos de su asistente administrativo o su contacto de emergencia), acepta a: (a) notificar a cada persona antes de compartir su información personal con nosotros, (b) explicar que su información personal será tratada conforme a este aviso de privacidad, y (c) obtener su consentimiento, cuando sea apropiado.

Si participas en nuestros programas de aprendizaje y formación, podemos procesar información relacionada con tus cualificaciones, certificaciones, habilidades, intereses, actividad formativa, resultados de evaluaciones y progreso en los cursos. Utilizamos esta información para ofrecer servicios de aprendizaje y personalizar recomendaciones de formación. Para este propósito pueden emplearse herramientas automatizadas, incluida la inteligencia artificial. Este procesamiento se limita a actividades de aprendizaje y desarrollo y no se utiliza para tomar decisiones que tengan efectos relacionados con empleo, gestión del rendimiento, compensación o efectos igualmente significativos en las personas. Más información, incluyendo las bases legales aplicables y sus derechos, se encuentra en el Anexo del RGPD que aparece más abajo.

En la medida en que lo permita la ley aplicable, utilizamos tu información personal para diversos fines, como:

Proporcionarte los productos, servicios e información que has solicitado, incluyendo copias de documentos técnicos, kits para inversores y, cuando corresponda, tramitación de pedidos.
gestionar y mantener nuestra relación contigo, incluyendo responder a una consulta, pregunta o comentario que hagas y ofrecerte otro servicio de atención al cliente.
te permitirá participar en un evento organizado o promovido por nosotros y/o nuestros socios comerciales.
comunicar avisos importantes, como información sobre cambios en este aviso de privacidad, nuestros sitios y actualizaciones del servicio.
realizar análisis y estudios de mercado e informes internos para permitirnos planificar, desarrollar y mejorar nuestros sitios, nuestros productos, servicios y actividades de marketing. (Por ejemplo, podemos usar tu dirección IP para ayudar a diagnosticar problemas con nuestro servidor, administrar los sitios, perfeccionarlos según las funciones que la gente usa con más frecuencia, ayudar a identificar usuarios del sitio (como tú) y recopilar información demográfica general sobre los usuarios del sitio.)
informarte de nuestros nuevos productos, servicios y eventos que consideramos que pueden resultarle de interés, mediante el envío de comunicaciones promocionales por correo electrónico, SMS, teléfono, correo postal y otros medios de comunicación similares. (Si prefiere no recibir estas comunicaciones, simplemente siga las instrucciones de baja en las comunicaciones promocionales que reciba.)
crear un perfil sobre ti para ayudarnos a personalizar nuestras comunicaciones contigo, para asegurarnos de que recibes comunicaciones de marketing relevantes en función de tus acciones en un sitio web concreto o de tu ubicación geográfica, determinada a partir de su dirección IP.
prevenir y detectar conductas ilegales, y proteger o hacer valer nuestros derechos legales, por ejemplo, defendiéndonos en caso de disputas legales.

No venderemos tu información personal a nadie fuera del grupo de empresas Cognizant. Sin embargo, puede que necesitemos divulgar tu información personal a terceros en los siguientes casos:

Otras empresas del grupo Cognizant: Cognizant es una empresa global y tu información personal puede ser compartida o accedida por otras empresas dentro del grupo Cognizant, que utilizarán tu información personal para los fines y de la manera establecida en este aviso de privacidad.
Proveedores de servicios: Divulgaremos tu información personal a empresas que nos prestan servicios, como empresas que nos ayudan a operar nuestros sitios web y proveedores que nos apoyan en campañas de marketing. Los proveedores de servicios están obligados a mantener tu información personal confidencial y no pueden utilizarla para ningún otro propósito que no sea para realizar los servicios que realizan para nosotros.
Terceros para cumplir con los requisitos legales aplicables: Puede que necesitemos divulgar su información personal a un tercero si es necesario cumplir con una obligación legal o la decisión de una autoridad judicial, una autoridad pública o un organismo gubernamental, o si la divulgación es necesaria para la seguridad nacional, la aplicación de la ley u otro interés público.
Socios comerciales: Divulgaremos tu información personal a nuestros socios comerciales si es necesario para ofrecerte productos y servicios, como ciertos programas y servicios relacionados.
Terceros en relación con una venta de negocios: Si realizamos una venta o transferencia de activos, o participamos en una fusión o transferencia de negocio/activos, podemos transferir tu información personal a uno o más terceros como parte de esa transacción.
Otros terceros con tu consentimiento: También podemos compartir tu información personal con terceros cuando hayas otorgado el consentimiento expreso para dicha divulgación.

Debido a la naturaleza global del negocio de Cognizant, tu información personal puede compartirse, divulgarse y transferirse entre las distintas empresas del grupo Cognizant y otros terceros (como se describe en la sección anterior sobre  A quién proporcionamos tu información personal) cuando dichas transferencias sean necesarias por razones empresariales legítimas. Estas entidades pueden estar ubicadas fuera de tu país de residencia. El nivel de protección de la información personal no es el mismo en todos los países; sin embargo, tomaremos medidas razonables e implementaremos las medidas descritas en este aviso de privacidad para mantener tu información personal segura. Cuando la ley aplicable lo requiera, confiamos en mecanismos de transferencia apropiados, como las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la autoridad competente, las decisiones de adecuación u otros instrumentos legales de transferencia, para garantizar la protección de las transferencias internacionales de su información personal.

Tu información personal se conservará solo durante el tiempo razonablemente necesario para los fines establecidos en este aviso de privacidad conforme a las leyes aplicables, incluyendo el cumplimiento de cualquier requisito legal, regulatorio, contable o de informe.

Cognizant implementa medidas de seguridad adecuadas diseñadas para prevenir el procesamiento ilegal o no autorizado de información personal y la pérdida o daño accidental a la información personal. Los datos recogidos a través de nuestros sitios se almacenan en un servidor seguro con nuestro proveedor de internet, que realizará copias de seguridad periódicas de dichos datos.

Los sitios no están dirigidos intencionadamente ni destinados a niños menores de 13 años. No recopilamos conscientemente datos relacionados de menores.

Dependiendo de tu ubicación, puedes tener derecho a acceder, corregir, eliminar, restringir u objetar nuestro tratamiento de tu información personal y, cuando corresponda, el derecho a la portabilidad de datos. Para ejercer cualquiera de estos derechos, por favor contáctanos en  SAR@cognizant.com. Para su protección, puede que necesitemos verificar tu identidad antes de cumplir con tu solicitud. Responderemos tan pronto como sea posible y dentro del plazo especificado por la ley aplicable. Nos reservamos el derecho de denegar la solicitud según la legislación aplicable y le informaremos si lo hacemos.

Los sitios contienen enlaces a otros sitios web, incluidos sitios controlados por terceros independientes de nosotros. Cognizant no se hace responsable de las prácticas de privacidad ni del contenido de dichos sitios web. Te animamos a leer los avisos de privacidad de estos sitios antes de proporcionarles cualquier información personal. No asumimos la responsabilidad de las opiniones de terceros expresadas en o a través de nuestros sitios.

Cualquier pregunta, preocupación o queja sobre nuestras operaciones de procesamiento y nuestro compromiso con este aviso de privacidad debe dirigirse al responsable de protección de datos de Cognizant  en DataProtectionOfficer@cognizant.com. Además de contactarnos, en ciertos países tienes derecho a presentar una queja ante la autoridad local de protección de datos si así lo deseas.

También puede escribirnos en:

Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation
Atención: Responsable de protección de datos
211 Quality Circle, College Station
Texas, 77854
Estados Unidos

También puede escribir a nuestro responsable de protección de datos usando la dirección de su oficina local. Una lista de oficinas locales se puede encontrar en la pestaña "Worldwide" accesible  aquí.

Podemos actualizar este aviso de privacidad periódicamente. Cualquier cambio en nuestro aviso de privacidad se publicará en esta página con una fecha de entrada en vigor actualizada.

Acerca del Anexo GDPR

Anexo: Información adicional a efectos del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, la Ley  Federal Suiza de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos del Reino Unido ("Anexo RGPD")

Este Anexo del RGPD complementa el cuerpo principal del aviso de privacidad y cubre el tratamiento de información personal sujeto al Reglamento de la UE 2016/679, también conocido como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE ("RGPD"), la Ley  Federal Suiza de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos del Reino Unido. En caso de conflictos entre el cuerpo principal del aviso de privacidad y el anexo GDPR, el anexo GDPR tendrá precedencia.

Te notificaremos cualquier cambio o añadido importante a este aviso de privacidad y te proporcionaremos una copia de cualquier aviso de privacidad modificado mediante su dirección de correo electrónico proporcionada o por cualquier otro medio adecuado.

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre cómo gestionamos tu información personal o si deseas presentar una reclamación, por favor contacta con nuestro responsable de protección de datos en  dataprotectionofficer@cognizant.com. En particular, puede ponerse en contacto con nosotros para plantear preguntas o inquietudes relacionadas con: 

  • Este anexo del RGPD o
  • La relación con el cliente, como el procesamiento de información personal para la prestación de nuestros servicios (por ejemplo, respecto a nuestros clientes, su personal y clientes)

En la medida en que lo permita la ley aplicable, utilizamos tu información personal para los fines identificados en el cuerpo principal del aviso de privacidad basándonos en los siguientes fundamentos legales:

Consentimiento: Podemos procesar tu información personal si consientes dicho procesamiento, por ejemplo, para recibir mensajes promocionales por teléfono o medios de comunicación electrónica de nuestra parte. Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento. Retirar tu consentimiento no afectará la legalidad de ningún procesamiento previo basado en tu consentimiento. Tenga en cuenta que incluso después de la retirada de su consentimiento, podríamos tener derecho a continuar procesando su información personal si se aplican otros motivos legales. Para retirar tu consentimiento, puedes usar las instrucciones de baja en las comunicaciones promocionales que recibas.
Necesidad contractual: Cuando sea necesario celebrar un contrato con usted para la prestación de nuestros productos o servicios o para cumplir con nuestras obligaciones bajo dicho contrato. Si no nos proporcionas información personal para el procesamiento según se describe a continuación, puede que no podamos proporcionar el servicio, producto o información solicitada.
Nuestros intereses legítimos: Podemos procesar tu información personal cuando sea necesaria para nuestros intereses legítimos como empresa, incluyendo gestionar, promover y mejorar nuestro negocio y gestionar nuestros riesgos.
 

Propósitos e intereses legítimosFundamentos legales
Proporcionar productos, servicios e información solicitados, por ejemplo, copias de documentos técnicos, kits para inversores y órdenes de tramitación.Necesidad contractual
Ofrecer soporte al cliente, por ejemplo, responde a consultas, preguntas o comentarios.Necesidad contractual
Intereses legítimos
Organiza y permite la participación en un evento.Necesidad contractual
Intereses legítimos
Comunicar avisos importantes, como información sobre cambios en este aviso de privacidad, nuestros sitios y actualizaciones del servicio.Necesidad contractual
Intereses legítimos
Realizar análisis, estudios de mercado e informes internos para planificar, desarrollar y mejorar nuestros sitios, productos, servicios y actividades de marketing.Intereses legítimos
Consentimiento
Crea perfiles de usuario para personalizar nuestros productos, servicios y comunicaciones de marketing.Intereses legítimos
Consentimiento

Enviar mensajes promocionales por correo electrónico, SMS, teléfono, correo postal y/u otros medios de comunicación similares.

Consentimiento o intereses legítimos dependiendo de la actividad y el método de marketing
Nota. Si deseas no recibir estas comunicaciones, simplemente sigue las instrucciones de cancelación de suscripción en las comunicaciones promocionales que recibas para retirar su consentimiento u objetar el procesamiento.
Prevenir y detectar conductas ilícitas, y proteger o hacer valer nuestros derechos legales.Necesidad contractual
Intereses legítimos
Ofrecer servicios de aprendizaje y formación a través de la plataforma Cognizant SkillSpring, incluyendo recomendaciones de aprendizaje personalizadas generadas mediante herramientas automatizadas, incluyendo inteligencia artificial.

Intereses legítimos

Consentimiento (donde te registras directamente en la plataforma)

Necesidad contractual (cuando accedes a la plataforma bajo un acuerdo entre Cognizant y tu empresa u otra organización)

Como se detalla más en la sección 'Transferencias internacionales de tu información personal', tu información personal puede ser procesada por nosotros en países fuera de tu país de residencia. Algunos de estos países pueden no ofrecer el mismo nivel de protección de datos que el Espacio Económico Europeo, Suiza y/o el Reino Unido (según corresponda). En este caso, garantizaremos que el destinatario de tu información personal ofrezca un nivel adecuado de protección, por ejemplo, mediante la firma de cláusulas contractuales estándar para la transferencia de datos aprobadas por la Comisión Europea (o la autoridad supervisora de protección de datos correspondiente, según corresponda).

Tienes los siguientes derechos respecto a tu información personal que procesamos, sujetos a las condiciones y restricciones establecidas en las leyes aplicables:

Para saber si tu información personal es procesada por nosotros y solicitar una copia de tu información personal y de la información relacionada con el tratamiento de tu información personal.
Solicitar la corrección de cualquier información personal inexacta o incompleta.
Solicitar la eliminación de tu información personal o la restricción del tratamiento de tu información personal.
Para objetar nuestro tratamiento de tu información personal.
Para retirar el consentimiento que has dado.
Bajo ciertas circunstancias, exigir portabilidad de datos.
Presentar una queja ante la autoridad supervisora de protección de datos correspondiente.

Para ejercer tus derechos en la medida que lo permita la legislación aplicable, por favor  envía un correo electrónico a SAR@cognizant.com.

Tu información personal se conservará solo durante el tiempo razonablemente necesario para los fines establecidos en este aviso de privacidad conforme a las leyes aplicables, incluyendo el cumplimiento de cualquier requisito legal, regulatorio, contable o de informe.

Acerca del Anexo GDPR

Este Anexo de la CCPA integra y complementa la información contenida en el resto de este aviso de privacidad y se aplica únicamente a consumidores residentes en el estado de California, Estados Unidos, que visiten o utilicen los sitios ("consumidores" o "ustedes"). En caso de conflictos entre el cuerpo principal del aviso de privacidad y la Ley de Privacidad del Consumidor de California o Anexo "CCPA", el Anexo CCPA tendrá precedencia.

Esta sección proporciona detalles adicionales sobre la información personal que recopilamos acerca de los consumidores de California y los derechos que les otorgan la CCPA.

Cualquier término definido en la CCPA tiene el mismo significado cuando se utiliza en este aviso.

Recopilamos información que identifica, se relaciona, describe, referencia, puede asociarse o podría razonablemente vincularse, directa o indirectamente, con un consumidor o dispositivo concreto ("información personal").

A continuación detallamos las categorías de información personal de la CCPA que hemos recopilado de consumidores en los últimos doce (12) meses respecto a nuestros productos y servicios.

  • Identificadores y otras categorías de información personal:  nombre completo y dirección de correo electrónico, número de teléfono, región o país de residencia, preferencia de idioma.
  • Información sobre la actividad de Internet u otras redes electrónicas:  Dirección IP e información de identificación del dispositivo, sistema operativo, historial de navegación, historial de búsquedas e información sobre tu interacción con los sitios.
  • Información profesional:  ocupación, sector, especialidad, cargo, antigüedad y departamento o nivel de especialización.

No recopilaremos categorías adicionales de información personal sin notificártelo.

La información personal no incluye:

  • Información disponible públicamente de registros gubernamentales.
  • Información del consumidor anonimizada o agregada.

Para más detalles, consulte  Cómo recopilamos tu información personal  en este documento.

Recopilamos las categorías de información personal mencionadas anteriormente cuando nos la proporcionas directamente para obtener información sobre nuestros servicios o para suscribirte a nuestras alertas; indirectamente a través de nuestras cookies y otras tecnologías cuando navegas por nuestros sitios; y de redes publicitarias, proveedores de análisis de datos, redes sociales e intermediarios de datos.

En los doce (12) meses anteriores, hemos utilizado las categorías de información personal mencionadas para los siguientes fines empresariales:

  • Auditar las interacciones con los consumidores.
  • Detectar incidentes de seguridad, proteger contra actividades maliciosas, engañosas, fraudulentas o ilegales, y procesar a los responsables de dicha actividad.
  • Depuración para identificar y reparar errores que afectan la funcionalidad existente prevista.
  • Para nuestro uso temporal y a corto plazo.
  • Prestación de servicios, incluido el mantenimiento o la gestión de cuentas, la atención al cliente, el procesamiento o la ejecución de pedidos y transacciones, la verificación de la información de los clientes y la gestión de pagos.
  • Realizar actividades para verificar, mantener, mejorar, mejorar o potenciar la calidad o seguridad de los servicios y productos y de los sitios.

En los doce (12) meses anteriores, también podríamos haber utilizado las categorías de información personal mencionadas anteriormente con fines comerciales, incluyendo el envío de mensajes promocionales y comunicaciones de marketing personalizadas.

(Si prefieres no recibir estas comunicaciones, simplemente sigue las instrucciones para darte de baja en las comunicaciones promocionales que recibas.

Para más información, consulta  Por qué necesitamos tu información personal  en el aviso de privacidad.

Podemos compartir tu información personal con fines comerciales en las categorías de terceros indicadas en  A quiénes proporcionamos tu información personal.

En los doce (12) meses anteriores, hemos compartido con fines comerciales las tres categorías de información personal mencionadas anteriormente con otras empresas del grupo Cognizant y proveedores de servicios como redes publicitarias, proveedores de análisis de datos, redes sociales e intermediarios de datos.

La CCPA establece ciertas obligaciones para las empresas que "venden" o "comparten" información personal. De acuerdo con la definición de "vender" y "compartir" según la CCPA y las directrices actuales, no creemos que participemos en esas actividades ni que no las hayamos realizado en los 12 meses anteriores.

La CCPA puede otorgarte derechos específicos respecto a tu información personal. Esta sección describe tus derechos en la CCPA respecto al tratamiento de tu información personal. No será objeto de discriminación por ejercer tus derechos a la CCPA.

1. Solicitar acceso/conocer su información

Puedes tener derecho a solicitar que le facilitemos cierta información sobre nuestro tratamiento de datos personales durante los últimos 12 meses:

  • Las categorías de información personal que recopilamos sobre ti.
  • Las categorías de fuentes para la información personal que recopilamos sobre ti.
  • Nuestro propósito de negocio o comercial para recopilar esa información personal.
  • Las categorías de terceros con quienes hemos compartido esa información personal.
  • Las piezas específicas de información personal que hemos recopilado, utilizado y divulgado sobre ti en formato portátil.

2. Solicitar la eliminación de tu información

Puedes tener derecho a solicitar que eliminemos cualquier información personal que hayamos recopilado y conservado, salvo ciertas excepciones.

3.  Solicitud de corrección

Puedes tener derecho a corregir o solicitar que corrijamos información personal inexacta sobre ti.

1. Información de contacto

Para ejercer tus derechos, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, por favor contáctenos en  SAR@cognizant.com. Alternativamente, puedes ejercer tus derechos contactando con la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento de Cognizant en el teléfono gratuito 1-866-824-4897.

2.  Requisitos de verificación de identificación del consumidor

Antes de responder a cualquier solicitud de acceso o eliminación, Cognizant requerirá que el consumidor verifique su identidad.  Se requiere la verificación de identificación del consumidor, tanto si el consumidor presenta dicha solicitud directamente como a través de un agente autorizado, como se describe a continuación.

Para todas las solicitudes enviadas por correo electrónico, pueden ser necesarias las siguientes información:

  • Primero, segundo nombre (si procede) y apellido
  • Dirección física en California
  • Mes/año de nacimiento
  • Dirección de correo electrónico válida

Para todas las solicitudes presentadas a través de nuestra línea gratuita de Ética y Cumplimiento, puede ser necesario el siguiente dato de información:

  • Primero, segundo nombre (si procede) y apellido
  • Dirección física en California
  • Mes/año de nacimiento
  • Número de teléfono válido
  • Dirección de correo electrónico válida (si está disponible)

Podemos pedir que, bajo pena de perjurio, declare que eres el consumidor, inversor o socio, o su agente, cuya información personal es objeto de la solicitud.

3.  Cómo gestionaremos tu solicitud

Confirmaremos la recepción de la solicitud verificable en un plazo de diez (10) días laborables y proporcionaremos información sobre cómo la procesaremos. Cognizant responderá a la solicitud en un plazo de cuarenta y cinco (45) días desde su recepción. Si Cognizant espera un retraso, te notificará y proporcionará una explicación sobre el retraso, que podría tardar hasta cuarenta y cinco (45) días adicionales.  Si no podemos verificar tu identidad, podemos rechazar tu solicitud total o parcialmente.

4.  Requisitos para el uso de agentes autorizados

La CCPA permite a los consumidores de California utilizar "agentes autorizados" para enviar solicitudes a Cognizant en su nombre.  Si ha optado por utilizar un agente autorizado, o si es un agente autorizado que desea presentar solicitudes en nombre de un consumidor, se requerirán los siguientes procedimientos mínimos antes de aceptar cualquier solicitud por parte de un agente autorizado en nombre de un consumidor de California.

Todas las solicitudes de agentes autorizados pueden presentarse utilizando los métodos identificados en la sección titulada "Cómo ejercer tus derechos." Además, los agentes autorizados deberán presentar la siguiente documentación escrita:

Empresas : si operas como empresa, se requiere la siguiente documentación:

  • Certificado de buena conducta con el estado de constitución;
  • Documento de autorización escrito que incluya el nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico válida de cada consumidor, firmado y fechado por cada consumidor autorizándote, como agente autorizado, a actuar en nombre de cada consumidor en la realización de la solicitud; y

Particulares : si eres un individuo y actúas como agente autorizado en nombre de un consumidor, se requiere la siguiente documentación:

  • Un documento de autorización escrito que incluya el nombre del consumidor, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico válida, firmado por el consumidor autorizándote a ti, como agente autorizado, a actuar en nombre del consumidor en la realización de la solicitud; y

Para la seguridad y protección de la información del consumidor, las solicitudes enviadas a Cognizant por un agente autorizado requerirán un método directo de comunicación, preferiblemente una dirección de correo electrónico válida, con el consumidor para cumplir con la solicitud. Podemos denegar una solicitud de un agente autorizado que no presente pruebas suficientes para actuar en tu nombre.

Algunos navegadores web incorporan la función de "No rastrear". Nuestros recursos online no modifican actualmente sus prácticas cuando reciben señales de No rastrear. Para saber más sobre "No Rastrear", puedes visitar  https://allaboutdnt.com.

Avisos complementarios

El  Aviso de Privacidad Cognizant  se aplica a la recopilación y uso de información personal relacionada con clientes, proveedores, socios comerciales, visitantes, contactos de marketing y otras personas externas con las que interactuamos, principalmente en un contexto offline.

El  Aviso de Privacidad de los Candidatos  se aplica a la recopilación y uso de información personal relacionada con los candidatos que buscan empleo con nosotros.

Aviso adicional de anexo

El  Aviso de Privacidad del Anexo LGPD de Brasil  (en portugués) es aplicable a residentes brasileños y se aplica a los datos personales que recopilamos sobre ti y a los derechos otorgados bajo la LGPD.

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