Aviso de privacidad del sitio web de Cognizant

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Si participas en nuestros programas de aprendizaje y formación, podemos procesar información relacionada con tus cualificaciones, certificaciones, habilidades, intereses, actividad formativa, resultados de evaluaciones y progreso en los cursos. Utilizamos esta información para ofrecer servicios de aprendizaje y personalizar recomendaciones de formación. Para este propósito pueden emplearse herramientas automatizadas, incluida la inteligencia artificial. Este procesamiento se limita a actividades de aprendizaje y desarrollo y no se utiliza para tomar decisiones que tengan efectos relacionados con empleo, gestión del rendimiento, compensación o efectos igualmente significativos en las personas. Más información, incluyendo las bases legales aplicables y sus derechos, se encuentra en el Anexo del RGPD que aparece más abajo.