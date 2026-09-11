Aviso de privacidad del sitio web de Cognizant

1. Información de contacto
Para ejercer tus derechos, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, por favor contáctenos en SAR@cognizant.com. Alternativamente, puedes ejercer tus derechos contactando con la Línea de Ayuda de Ética y Cumplimiento de Cognizant en el teléfono gratuito 1-866-824-4897.
2. Requisitos de verificación de identificación del consumidor
Antes de responder a cualquier solicitud de acceso o eliminación, Cognizant requerirá que el consumidor verifique su identidad. Se requiere la verificación de identificación del consumidor, tanto si el consumidor presenta dicha solicitud directamente como a través de un agente autorizado, como se describe a continuación.
Para todas las solicitudes enviadas por correo electrónico, pueden ser necesarias las siguientes información:
- Primero, segundo nombre (si procede) y apellido
- Dirección física en California
- Mes/año de nacimiento
- Dirección de correo electrónico válida
Para todas las solicitudes presentadas a través de nuestra línea gratuita de Ética y Cumplimiento, puede ser necesario el siguiente dato de información:
- Primero, segundo nombre (si procede) y apellido
- Dirección física en California
- Mes/año de nacimiento
- Número de teléfono válido
- Dirección de correo electrónico válida (si está disponible)
Podemos pedir que, bajo pena de perjurio, declare que eres el consumidor, inversor o socio, o su agente, cuya información personal es objeto de la solicitud.
3. Cómo gestionaremos tu solicitud
Confirmaremos la recepción de la solicitud verificable en un plazo de diez (10) días laborables y proporcionaremos información sobre cómo la procesaremos. Cognizant responderá a la solicitud en un plazo de cuarenta y cinco (45) días desde su recepción. Si Cognizant espera un retraso, te notificará y proporcionará una explicación sobre el retraso, que podría tardar hasta cuarenta y cinco (45) días adicionales. Si no podemos verificar tu identidad, podemos rechazar tu solicitud total o parcialmente.
4. Requisitos para el uso de agentes autorizados
La CCPA permite a los consumidores de California utilizar "agentes autorizados" para enviar solicitudes a Cognizant en su nombre. Si ha optado por utilizar un agente autorizado, o si es un agente autorizado que desea presentar solicitudes en nombre de un consumidor, se requerirán los siguientes procedimientos mínimos antes de aceptar cualquier solicitud por parte de un agente autorizado en nombre de un consumidor de California.
Todas las solicitudes de agentes autorizados pueden presentarse utilizando los métodos identificados en la sección titulada "Cómo ejercer tus derechos." Además, los agentes autorizados deberán presentar la siguiente documentación escrita:
Empresas : si operas como empresa, se requiere la siguiente documentación:
- Certificado de buena conducta con el estado de constitución;
- Documento de autorización escrito que incluya el nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico válida de cada consumidor, firmado y fechado por cada consumidor autorizándote, como agente autorizado, a actuar en nombre de cada consumidor en la realización de la solicitud; y
Particulares : si eres un individuo y actúas como agente autorizado en nombre de un consumidor, se requiere la siguiente documentación:
- Un documento de autorización escrito que incluya el nombre del consumidor, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico válida, firmado por el consumidor autorizándote a ti, como agente autorizado, a actuar en nombre del consumidor en la realización de la solicitud; y
Para la seguridad y protección de la información del consumidor, las solicitudes enviadas a Cognizant por un agente autorizado requerirán un método directo de comunicación, preferiblemente una dirección de correo electrónico válida, con el consumidor para cumplir con la solicitud. Podemos denegar una solicitud de un agente autorizado que no presente pruebas suficientes para actuar en tu nombre.