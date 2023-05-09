La Red de Innovación Cognizant es la unidad de inversión corporativa de Cognizant, centrado en respaldar startups de software empresarial en etapas tempranas y medias. La iniciativa crea una vía directa desde la innovación de startups hasta la implementación a escala empresarial, permitiendo a Cognizant identificar tecnologías innovadoras e integrarlas en soluciones para su base de clientes Global 2000 más rápido que nunca. Cognizant Innovation Network trabaja junto con Cognizant Lab, que identifica y valida las innovaciones más prometedoras. Mientras que AI Lab se centra en la investigación original y el desarrollo de propiedad intelectual, Innovation Network apoya a las startups que convierten esas innovaciones en productos preparados para empresas, ayudando a los clientes a escalar tecnologías de próxima generación hacia un uso real más rápido y seguro.