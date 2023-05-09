Cognizant Innovation Network
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El foco de la inversión inicial de Innovation Networks abarca las tecnologías que impulsan la transformación más significativa en las operaciones empresariales actuales. Desde modelos de IA de vanguardia y los sistemas agénticos hasta la infraestructura de seguridad y cloud de próxima generación, las compañías del portfolio se seleccionan en función de su potencial para crear impacto escalable y significativo pata los clientes corporativos.
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