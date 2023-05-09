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Cognizant Innovation Network
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La Red de Innovación Cognizant es la unidad de inversión corporativa de Cognizant, centrado en respaldar startups de software empresarial en etapas tempranas y medias. La iniciativa crea una vía directa desde la innovación de startups hasta la implementación a escala empresarial, permitiendo a Cognizant identificar tecnologías innovadoras e integrarlas en soluciones para su base de clientes Global 2000 más rápido que nunca.
Cognizant Innovation Network trabaja junto con Cognizant Lab, que identifica y valida las innovaciones más prometedoras. Mientras que AI Lab se centra en la investigación original y el desarrollo de propiedad intelectual, Innovation Network apoya a las startups que convierten esas innovaciones en productos preparados para empresas, ayudando a los clientes a escalar tecnologías de próxima generación hacia un uso real más rápido y seguro.

Trabaja con un creador de IA

Acceso a lo que viene

No esperes a que la innovación alcance la madurez. Cognizant Innovation Network te integra en el ecosistema de startup donde se desarrollan la próxima ola de innovaciones de IA, otorgando a tu organización la ventaja de ser pionera.

Gasto de IA que ofrece rendimientos medibles

Traduce la inversión en IA en resultados financieros reales. Las empresas de la cartera son evaluadas por su capacidad para generar incrementos de productividad, decisiones más inteligentes y una gestión de riesgos mejorada, por lo que cada solución que respalda la Red está diseñada para reflejarse en tus resultados.

Preparado para la empresa, no para experimentos

Los +30 años de experiencia de Cognizant en implementación empresarial hacen que las innovaciones en startups no lleguen a los clientes como prototipos. Innovation Network valida, escala y despliega soluciones que están listas para las demandas de las empresas globales desde el primer día.

Un potente ecosistema para el crecimiento mutuo

Las empresas del portafolio acceden a la base de clientes Global 2000 de Cognizant y a su amplia experiencia en el sector. Los clientes acceden a un conjunto seleccionado de tecnologías probadas y de alto potencial. Innovation Network crea un valor compuesto para todos en el ecosistema.

4,5B USD

Valor potencial de productividad laboral en EE. UU. desbloqueado por la IA (Cognizant "New work, new world 2026")

+30 años

Anticipando los cambios tecnológicos y construyendo soluciones preparadas para empresas para clientes de todo el mundo

Global 2000

La escala de la base de clientes de Cognizant a la que las empresas de la cartera acceden a través de la red

El foco de la inversión inicial de Innovation Networks abarca las tecnologías que impulsan la transformación más significativa en las operaciones empresariales actuales. Desde modelos de IA de vanguardia y los sistemas agénticos hasta la infraestructura de seguridad y cloud de próxima generación, las compañías del portfolio se seleccionan en función de su potencial para crear impacto escalable y significativo pata los clientes corporativos.

"Las empresas no pueden permitirse esperar a que la innovación madure antes de actuar y nosotros tampoco. Cognizant Innovation Network garantiza que nos integramos en el ecosistema de startup donde se desarrolla la próxima ola de innovaciones de IA y nos posiciona para convertirlas en valor medible para el negocio".

Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant

Ravi Kumar S, CEO of Cognizant
Operacionalización de estándares a través del marco de confianza

"El objetivo es ayudar a las organizaciones a traducir el gasto en IA en retornos financieros medibles mediante incrementos de productividad, decisiones más inteligentes y una gestión de riesgos mejorada. Esto es fundamental para nuestra estrategia de crecimiento como creador de IA: convertir la innovación en soluciones preparadas para empresas que generen un valor real para el negocio."

— Jatin Dalal, Chief Financial Officer and Innovation Network Lead, Cognizant

Jatin Dalal, CFO & Innovation Network Lead, Cognizant

Aprende cómo unirte a Cognizant Innovation Network.

¿Listo para llevar la innovación de próxima generación a tu empresa, o para crear el próximo avance con el respaldo de Cognizant?

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