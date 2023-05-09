Cognizant Adaptive Spaces
La convergencia de las experiencias físicas y digital continuarán evolucionando a medida que resurgimos de la pandemia. Con los clientes viviendo online, incluso cuando están físicamente presentes, tienes una oportunidad de replantear los espacios físicos y convertirlos en una ventaja para el negocio.
Cognizant® Adaptive Spaces crea entornos físicos digitales que mejoran las experiencias para el cliente. Utilizando el internet de las cosas, el machine learning y la inteligencia artificial, Cognizant Adaptive Spaces te ayuda a entender, rastrear, y reaccionar a cualquier interacción con el cliente en el mundo físico.
¿El resultado? Experiencias personalizadas que incrementan la lealtad a la marca, convirtiendo tu espacio en un diferenciador y no en un lastre para tus recursos.
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Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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