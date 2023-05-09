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Cognizant Adaptive Spaces
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Entornos personalizados que anticipan lo que los clientes quieren y necesitan

La convergencia de las experiencias físicas y digital continuarán evolucionando a medida que resurgimos de la pandemia. Con los clientes viviendo online, incluso cuando están físicamente presentes, tienes una oportunidad de replantear los espacios físicos y convertirlos en una ventaja para el negocio.
Cognizant® Adaptive Spaces crea entornos físicos digitales que mejoran las experiencias para el cliente. Utilizando el internet de las cosas, el machine learning y la inteligencia artificial, Cognizant Adaptive Spaces te ayuda a entender, rastrear, y reaccionar a cualquier interacción con el cliente en el mundo físico.
¿El resultado? Experiencias personalizadas que incrementan la lealtad a la marca, convirtiendo tu espacio en un diferenciador y no en un lastre para tus recursos.
Leer más sobre soluciones de viajes y alojamientos para tu negocio.
Mejora las experiencias
Mejora las experiencias

Combina activos físicos y digitales para ofrecer a los clientes experiencias personalizadas basadas en datos que son contextualizadas, receptivas y significativas.

Optimiza las operaciones
Optimiza las operaciones

Permite la automatización inteligente y robótica de procesos que mejoran la precisión y reducen los costes, y permite a los miembros del equipo ocupar puestos más interesantes, relevantes y de valor.

Conecta los puntos
Conecta los puntos

Implementa una única plataforma en las aplicacions de hardware y software de sensor que permite realizar acciones en tiempo real, optimizar las operaciones y mejorar la velocidad del procesamiento de datos.

Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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