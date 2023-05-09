Servicios de infraestructura

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A la vanguardia
Las demandas de negocio siguen cambiando, lo que significa que tu infraestructura debe hacer más para mantenerse por delante de la competencia. Cognizant Cloud and Infrastructure Services mantienen a tu empresa siempre preparada, potencian la productividad de los empleados, integran tus departamentos y grupos y preparan tu organización para el futuro.
Transforma tu lugar de trabajo para la nueva normalidad
WorkNEXT ™, el conjunto de soluciones digitales para el lugar de trabajo de Cognizant, ofrece experiencias personalizadas y fluidas para tus empleados en cualquier lugar, momento y dispositivo. Además de aprovechar la inteligencia artificial, el análisis y la automatización, nuestras soluciones también:
- Permiten la colaboración remota con modelos de trabajo flexibles.
- Mejoran la productividad de los empleados.
- Resuelven problemas de los empleados con mayor rapidez.
- Crean espacios de trabajo inteligentes que fomenten la creatividad, la innovación y la colaboración.
Aumenta las experiencias a escala
Gestión de servicios empresariales: A medida que el volumen y la velocidad de datos e interacciones continúan aumentando, los departamentos y grupos de tu organización deben integrarse. La gestión de servicios y la inteligencia artificial (IA) necesitan ofrecer servicios transparentes e inteligentes.
Cognizant puede ayudar a fortalecer los puntos de integración en toda la organización. Ofrecemos gestión de servicios de próxima generación y plataformas sectoriales para atención sanitaria, servicios financieros y seguros. También ofrecemos automatización y servicios de IA, integración de servicios y gestión (SIAM), DevOps y servicios de riesgo/conformidad/normativos.
ServiceNow: Aprovechar todo lo que ofrece ServiceNow requiere un enfoque fresco, estratégico y con conocimientos para la modernización empresarial. El enfoque consultivo de Cognizant te ayuda a crear flujos de trabajo digitales basados en la potencia y la flexibilidad de Now platform® y ejecutarlos a escala en toda la organización.
Nuestra alianza y colaboración con ServiceNow garantiza que continuamos impulsando resultados empresariales. Creamos flujos de trabajo digitales, utilizando Now Platform®, que transforman los procesos y ofrecen las experiencias que los empleados necesitan y los clientes esperan.
Integrar lo digital
Servicios en el edge: Con una generación, procesamiento y consumo de datos en tiempo real en constante aumento en el edge, las empresas líderes están construyendo servicios de infraestructura edge-to-core con una visión externa. Los servicios edge de Cognizant ofrecen una computación gestionada edge-to-core y soluciones, servicios y plataformas del sector relacionados para las peculiaridades de cada sector y escala.
Nube híbrida: La oferta de nube híbrida de Cognizant ofrece una amplia cartera de servicios que abarcan diseño, construcción, migración y operación en entornos de nube privada y pública. Establece la base de las operaciones digitales mediante la transformación del TI legacy en un modelo de entrega como servicio preparado para el futuro. Además, te permite elegir la opción que mejor se adapte para dar respuesta a tus necesidades.
Nuestros socios
Tenemos más de 85 alianzas estratégicas con organizaciones líderes en todo el mundo para ampliar nuestras ofertas de servicios y brindar soluciones a los clientes Estas alianzas con empresas líderes de todo el mundo nos permiten proporcionar soluciones completas a tus desafíos empresariales y de TI.
Socios destacados
Cognizant es socio de consultoría y reseller de canal de Amazon Web Services (AWS), que proporciona una plataforma de infraestructura en la nube fiable, escalable y de bajo coste.
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Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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