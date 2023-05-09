Servicios de infraestructura

Gestión de servicios empresariales: A medida que el volumen y la velocidad de datos e interacciones continúan aumentando, los departamentos y grupos de tu organización deben integrarse. La gestión de servicios y la inteligencia artificial (IA) necesitan ofrecer servicios transparentes e inteligentes.

Cognizant puede ayudar a fortalecer los puntos de integración en toda la organización. Ofrecemos gestión de servicios de próxima generación y plataformas sectoriales para atención sanitaria, servicios financieros y seguros. También ofrecemos automatización y servicios de IA, integración de servicios y gestión (SIAM), DevOps y servicios de riesgo/conformidad/normativos.

ServiceNow: Aprovechar todo lo que ofrece ServiceNow requiere un enfoque fresco, estratégico y con conocimientos para la modernización empresarial. El enfoque consultivo de Cognizant te ayuda a crear flujos de trabajo digitales basados en la potencia y la flexibilidad de Now platform® y ejecutarlos a escala en toda la organización.

Nuestra alianza y colaboración con ServiceNow garantiza que continuamos impulsando resultados empresariales. Creamos flujos de trabajo digitales, utilizando Now Platform®, que transforman los procesos y ofrecen las experiencias que los empleados necesitan y los clientes esperan.