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Cognizant blog

Resumen ejecutivo

  • El dilema del software: La capacidad de la IA para ejecutar procesos completos cuestiona la utilidad de comprar herramientas pensadas para el uso manual de los empleados.
  • Evolución, no desaparición: El sector del software corporativo se encamina hacia modelos comerciales basados en resultados reales.
  • Impacto laboral en el mercado local: Las inversiones en centros de datos en España abren el debate sobre si la nueva infraestructura compensará la reducción de empleos en la capa de software

La consolidación de la inteligencia artificial está empujando a las compañías del Software como Servicio (SaaS) a replantearse un dilema estratégico: si un agente de IA puede resolver un flujo de trabajo, ¿qué valor aporta una aplicación diseñada exclusivamente para que un empleado realice esa tarea?

Esta inquietud ha cobrado tanta fuerza que ya se habla abiertamente del término "SaaSpocalypse". No se trata de un temor infundado; de hecho, a comienzos de 2026, el mercado bursátil de software sufrió una brusca corrección financiera que hizo desaparecer más de 830.000 millones de dólares en capitalización en cuestión de días. El informe de Golden Section Research sobre el SaaSpocalypse apunta a que entre el 60% y el 70% de la severidad de esta caída estuvo vinculada al temor de que la IA desmantele los cimientos del software de gestión empresarial tradicional.

De las interfaces tradicionales a la autonomía de los agentes inteligentes

Históricamente, el éxito comercial de la industria del SaaS se ha sostenido sobre tres pilares claros: la venta de licencias de uso por usuario, el desarrollo de interfaces de usuario especializadas y el diseño de procesos internos estructurados.

Sin embargo, hoy en día los agentes de inteligencia artificial son capaces de consultar bases de datos, elaborar informes complejos, ejecutar transacciones operativas y coordinar flujos completos sin que una persona deba interactuar directamente con la aplicación. Al romperse esta necesidad, la razón de ser de muchas herramientas tradicionales empieza a tambalearse.

Como consecuencia, los proveedores de software ya no pueden limitar su modelo de negocio a vender acceso a una herramienta. Necesitan reestructurar urgentemente sus métodos de monetización, su entrega de valor y el rol que desempeñarán en organizaciones donde las tareas operativas serán ejecutadas por sistemas autónomos.

Nuevas formas de monetización y valor

Si la forma en que las corporaciones consumen software cambia por completo, la relación con los clientes también lo hará. Los modelos basados en licencias individuales o módulos aislados están perdiendo terreno en favor de propuestas más enfocadas en:

  • La entrega de resultados tangibles y medibles.
  • La automatización directa de tareas.
  • La provisión de conocimiento especializado.

El panorama en España: Centros de datos e interrogantes sobre el empleo

Las implicaciones de esta transformación no se limitan únicamente a las empresas de desarrollo de software, sino que ya se extienden al resto de la economía digital.

En España, por ejemplo, se están anunciando inversiones multimillonarias para la construcción de centros de datos destinados a sostener el crecimiento de la computación e infraestructura de IA. No obstante, esto plantea una pregunta compleja para el tejido empresarial y social: si la automatización avanzada reduce el volumen de empleo tradicional dedicado a la programación, implementación y operación del software empresarial, ¿serán suficientes las nuevas vacantes generadas alrededor del mantenimiento físico y la infraestructura de servidores para equilibrar esta balanza laboral?

Un cambio de ciclo necesario

En definitiva, el fenómeno bautizado como SaaSpocalypse no anticipa el fin del sector, sino la llegada de una reconfiguración inevitable. La inteligencia artificial está acelerando la obsolescencia de los modelos comerciales rígidos y obligando a las empresas tecnológicas a demostrar su relevancia bajo un nuevo prisma: como facilitadoras reales de resultados.

 

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La IA está obligando al mercado del software como servicio (SaaS) a replantear su modelo. ¿Estamos ante el fin del sector o ante un cambio de ciclo?

 

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Natalia Mosquera

Cognizant Spain Copywriter

 

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