Aviso de cookies

Cookies técnicas:
Las cookies y tecnologías estrictamente necesarias permiten la funcionalidad principal de los sitios, como la seguridad, la accesibilidad, la personalización y el recuerdo de acciones anteriores al volver a navegar a una página durante una misma sesión. No puedes rechazar las cookies y tecnologías estrictamente necesarias a través del icono Administrar configuración de cookies, pero éstas no recopilan información sobre ti que pueda utilizarse para otros fines, como marketing.
Cookies de análisis y de rendimiento:
Las cookies de análisis y rendimiento nos permiten evaluar y mejorar el rendimiento del sitio, al mismo tiempo que analizamos cómo utiliza los sitios. Pueden ser establecidas por nosotros o por proveedores externos (por ejemplo, Adobe Analytics o Google Analytics) y nos permiten realizar un seguimiento del comportamiento de los usuarios y medir el rendimiento de los sitios.
Cookies funcionales:
Las cookies y tecnologías de personalización y análisis permiten a los sitios recordar tu selección, como el idioma, para mejorar tu experiencia de navegación. Pueden ser establecidas por nosotros o por proveedores externos (p. ej. Google Analytics.)
Cookies publicitarias y de segmentación:
La cookies publicitarias, de segmentación y redes sociales y las tecnologías similares nos ayudan a ofrecer marketing y publicidad relevantes para ti, y a realizar un seguimiento del rendimiento de nuestras campañas. Del mismo modo, nosotros y nuestros socios de publicidad pueden utilizar estas tecnologías para entender mejor tus intereses y mostrarte anuncios relevantes en otras páginas web.
Cómo administrar y eliminar cookies y tecnologías similares en los sitios:
Puedes personalizar tus opciones con respecto a las cookies y tecnologías similares que no son cookies estrictamente necesarias en nuestros sitios haciendo clic en el icono "Administrar configuración de cookies" que verás en la parte inferior izquierda de cada página cuando visites los sitios: