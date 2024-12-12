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Aviso de cookies

Este aviso de cookies se actualizó por última vez el 8 de abril de 2024.

Este aviso de cookies explica cómo Cognizant Technology Solutions Corporation y sus filiales en todo el mundo ("Cognizant", "nosotros" o "nos") utilizan cookies y tecnologías similares cuando visitas nuestros sitios web en los que se publica este Aviso de cookies (en este Aviso de cookies, nos referimos a estos sitios web, colectivamente, como los "Sitios"). 

Esta política explica de manera general qué son estas tecnologías, por qué las usamos y cómo puedes controlar el uso que hacemos de ellas en nuestros sites a través del icono interactivo "Administrar configuración de cookies" situado en la esquina inferior izquierda de la página que estás visitando. Ejemplo:

imagen de configuración de gestión de cookies
imagen de ajuste de preferencias

Este aviso de cookies debe leerse junto con nuestro Aviso de privacidad del sitio web de Cognizant, que proporciona detalles adicionales sobre cómo procesamos tu información personal en los sitios.

¿Qué son las cookies y tecnologías similares?

Una cookie es un pequeño archivo de datos. Cuando visitas un sitio web, el sitio web almacena este archivo en tu dispositivo y, posteriormente, permite que el sitio web y terceros identifiquen tu dispositivo y ciertos comportamientos, como la participación en el contenido. Los sitios utilizan determinados tipos de cookies:

  • Cookies propias: Cognizant las coloca en tu dispositivo cuando visitas los sitios. 
  • Cookies de terceros: Cookies que un tercero coloca en tu dispositivo cuando visitas los sitios. Las cookies de terceros y el uso de la información recopilada por las cookies de terceros en los sitios se rigen por las políticas de privacidad de los terceros que establecen las cookies en tu dispositivo cuando visitas nuestros sitios. Por ejemplo, para que el reproductor de vídeo de YouTube funcione, se requieren cookies de YouTube. Puedes acceder a información detallada sobre cada cookie de terceros, el tercero que la emite y los fines perseguidos por el tercero que configura la cookie utilizando el icono Administrar configuración de cookies para acceder a la Lista de cookies.

También utilizamos otras tecnologías similares a las cookies, como web beacons (a veces llamadas "píxeles de seguimiento" o "gifs transparentes"), etiquetas y scripts, que pueden, por ejemplo, ayudarnos a entregar cookies y comprender el uso y el tráfico en los sitios. 

La gestión y la exclusión voluntaria de estas cookies y otras tecnologías se describen a continuación con más detalle. 

¿Cuánto tiempo permanecerán las cookies y tecnologías similares en mi dispositivo?

El tiempo que una cookie permanecerá en tu dispositivo dependerá de si se trata de una cookie de sesión o de una cookie persistente. Las cookies de sesión son temporales, solo permanecen en tu dispositivo mientras tu navegador está abierto y se eliminan automáticamente cuando se cierra. Las cookies persistentes permanecen en tu dispositivo hasta que caducan o hasta que tú o tu navegador las eliminan. Nuestros sitios utilizan cookies de sesión y persistentes. 

Puedes acceder a información detallada sobre cada cookie almacenada en tu dispositivo a través del cookie Administrar configuración de cookies para acceder a la Lista de cookies. Otras tecnologías similares varían en cuanto al tiempo que pueden permanecer activas y pueden ser eliminadas por el usuario después de cada sesión.

¿Por qué utilizamos estas tecnologías?

Algunas son necesarias para permitir el funcionamiento de los sitios. Otras nos ayudan a mejorar tu experiencia en los sitios. Por ejemplo, nos ayudan a reconocer al usuario cuando visita uno de nuestros sitios, recordar tus preferencias y, en general, brindarte una experiencia más personalizada. Hacen que nuestras interacciones con nuestros sitios sean más rápidas y seguras. También nos proporcionan una mejor comprensión de cómo las personas usan nuestros sitios, como qué páginas son más populares. 

Cookies y tecnologías similares utilizadas en los sitios:

Agrupamos las cookies y tecnologías similares utilizadas en nuestros sitios en cuatro categorías: cookies técnicas, cookies de análisis y rendimiento, cookies funcionales y cookies publicitarias y de segmentación.  Puedes obtener más información sobre cada categoría y tomar decisiones sobre el uso que hacemos de dichas tecnologías durante tus visitas al sitio a través del icono "Administrar la configuración de cookies".

imagen de preferencias de cookies

Cookies técnicas:

Las cookies y tecnologías estrictamente necesarias permiten la funcionalidad principal de los sitios, como la seguridad, la accesibilidad,  la personalización y el recuerdo de acciones anteriores al volver a navegar a una página durante una misma sesión. No puedes rechazar las cookies y tecnologías estrictamente necesarias a través del icono Administrar configuración de cookies, pero éstas no recopilan información sobre ti que pueda utilizarse para otros fines, como marketing. 

Cookies de análisis y de rendimiento: 

Las cookies de análisis y rendimiento nos permiten evaluar y mejorar el rendimiento del sitio, al mismo tiempo que analizamos cómo utiliza los sitios. Pueden ser establecidas por nosotros o por proveedores externos (por ejemplo, Adobe Analytics o Google Analytics) y nos permiten realizar un seguimiento del comportamiento de los usuarios y medir el rendimiento de los sitios.  

Cookies funcionales:

Las cookies y tecnologías de personalización y análisis permiten a los sitios recordar tu selección, como el idioma, para mejorar tu experiencia de navegación.  Pueden ser establecidas por nosotros o por proveedores externos (p. ej. Google Analytics.) 

Cookies publicitarias y de segmentación:

La cookies publicitarias, de segmentación y redes sociales y las tecnologías similares nos ayudan a ofrecer marketing y publicidad relevantes para ti, y a realizar un seguimiento del rendimiento de nuestras campañas. Del mismo modo, nosotros y nuestros socios de publicidad pueden utilizar estas tecnologías para entender mejor tus intereses y mostrarte anuncios relevantes en otras páginas web.

Cómo administrar y eliminar cookies y tecnologías similares en los sitios:

Puedes personalizar tus opciones con respecto a las cookies y tecnologías similares que no son cookies estrictamente necesarias en nuestros sitios haciendo clic en el icono "Administrar configuración de cookies" que verás en la parte inferior izquierda de cada página cuando visites los sitios:

imagen de configuración de gestión de cookies
imagen de ajuste de preferencias

El icono "Administrar la configuración de cookies" explicará, por lo general, la funcionalidad que puede perderse dadas sus opciones. Puedes actualizar tus opciones para los sitios en cualquier momento haciendo clic en el icono "Administrar configuración de cookies". 

También puede gestionar las cookies y otras tecnologías (incluidas las que clasificamos como estrictamente necesarias) ajustando la configuración de tu navegador de Internet o dispositivo móvil. La forma de hacerlo depende del navegador que utilices. Para obtener más información, puede consultar la función de ayuda de tu navegador o visitar www.aboutcookies.org donde se explica el procedimiento para eliminar las cookies en la mayoría de los navegadores.

Cuando ejerce tus opciones para limitar la capacidad de los sitios para establecer cookies y tecnologías similares, es posible que su experiencia de usuario no sea óptima o que pierda la capacidad de acceder a algunas funciones de los sitios. 

Señales de no rastreo:

Do Not Track o "DNT" es una configuración del navegador que solicita que una aplicación web deshabilite el seguimiento de un usuario individual. No respondemos a las señales DNT, porque actualmente no existe un estándar legal o de la industria para reconocer o respetar las señales DNT.

Actualizaciones de este Aviso de cookies:

Hemos proporcionado este Aviso de cookies solo para tu información y uso. Dado que actualizamos este Aviso de cookies para reflejar los cambios en nuestro uso de cookies y tecnologías similares, o por otras razones operativas, legales o reglamentarias, la información de este Aviso de cookies está sujeta a cambios.

Más información y cómo ponerse en contacto con nosotros:

Si tienes alguna pregunta sobre nuestro uso de cookies o tecnologías similares en los sitios, o sobre este Aviso de cookies, contacta con el responsable de protección de datos de Cognizant en el correo electrónico dataprotectionofficer@cognizant.com.