Viajes y alojamientos
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Los segmentos a los que prestamos servicio
Aviación
Mejora la experiencia de los pasajeros y el rendimiento operativo con decisiones impulsadas por la IA, mantenimiento predictivo, automatización y sistemas de aviación inteligentes y resilientes.
Hostelería y turismo
Ofrece recorridos personalizados a los clientes modernizando los sistemas de la propiedad, unificando datos y optimizando las operaciones mediante automatización e inteligencia de servicios impulsada por IA.
Descubre cómo las operaciones modernas pueden ayudar a acelerar el crecimiento de los clientes de viajes y alojamientos.
Nuestros socios y alianzas para soluciones tecnológicas de viajes y alojamientos
Con ofertas de servicios más amplias, formamos asociaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de todo el mundo, y brindamos soluciones integrales a los desafíos de negocio y de TI de nuestros clientes.
BUSINESS INTELLIGENCE
Últimos artículos
¿Listo para reinventar los viajes y alojamientos? Hablemos.
Servir a los clientes con visión retrospectiva y prospectiva es una gran promesa, pero con el poder de la IA agéntica y las capacidades digitales actuales, es alcanzable.
Contacta con Cognizant para descubrir cómo podemos ayudarte a acelerar el crecimiento, optimizar el rendimiento y construir resiliencia para el futuro.
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.