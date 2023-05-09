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Viajes y alojamientos
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Hoy el éxito 'exige' experiencias fluidas, operaciones resilientes y una toma de decisiones inteligente. Cognizant moderniza las plataformas core y ofrece soluciones impulsadas por IA que transforman de manera integral los recorridos de los clientes. Conectar puntos de contacto digitales y físicos con inteligencia que anticipa, adapta y acelera el crecimiento.

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Los segmentos a los que prestamos servicio

Aviación

Mejora la experiencia de los pasajeros y el rendimiento operativo con decisiones impulsadas por la IA, mantenimiento predictivo, automatización y sistemas de aviación inteligentes y resilientes.

Hostelería y turismo

Ofrece recorridos personalizados a los clientes modernizando los sistemas de la propiedad, unificando datos y optimizando las operaciones mediante automatización e inteligencia de servicios impulsada por IA.

Restaurantes y servicios de restauración

Mejora la velocidad, precisión y rentabilidad con pedidos impulsados por IA, operaciones inteligentes de cocina y experiencias de cliente conectadas tanto en canales digitales como en tienda.

Descubre cómo las operaciones modernas pueden ayudar a acelerar el crecimiento de los clientes de viajes y alojamientos.

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Historias de éxito

La agilidad digital de Travel + Leisure Co. avanza

"La amplia experiencia tecnológica de Cognizant y sus recursos globales impulsarán nuestra continua transformación digital, ayudándonos a ofrecer soluciones innovadoras para atender a nuestros miembros y clientes en cada punto de contacto." –Sy Esfahani, Chief Technology Officer at Travel + Leisure Co.

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Rayos de luz que representan tráfico rápido contra un paisaje urbano borroso
El Grupo Lufthansa crece con la transformación digital

"Nuestra visión en el Hangar Digital es conectar a las personas con datos. Este es realmente el motor de todo nuestro trabajo transformador. Cuando empezamos a trabajar con Cognizant, entendimos de inmediato que estábamos en la misma sintonía y que compartimos la pasión por el trabajo de alta calidad y las soluciones técnicas refinadas." –Laura J. Hornbake, Head of Digital Analytics at Lufthansa Group

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Una mujer con sombrero y mochila mirando los horarios de vuelos en un aeropuerto
IHG Hotels & Resorts adopta la nube moderna

Una plataforma de datos moderna basada en la nube ayuda a IHG Hotels & Resorts a agilizar los procesos de datos mientras reduce los costes de licencia en un 30%.  "Esto es un logro enorme y un hito fundamental en nuestro proyecto de datos y análisis." –Dan Blanchard, CTO at IHG Hotels & Resorts

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Una mujer sentada con un portátil abierto en el vestíbulo de un hotel
Papa John's impulsa el crecimiento con pedidos impulsados por IA

Logró un 15% más de ingresos por pedido, un 50% más métricas en tienda y escaló los pedidos asistidos por IA a 1.500 ubicaciones. "[PapaCall] nos permitirá utilizar nuestro personal de forma más eficaz y resultará en una mejor experiencia para el cliente... " –Rob Lynch, CEO de Papa John's

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Una joven sonriendo y mirando una pantalla digital de pedidos de comida en un local de comida
Yum Brands impulsa las conversiones digitales

Las tasas de conversión se dispararon—55% en la app, 65% en la web y 80% en redes sociales—con un aumento del 30% en los tickets a través de canales digitales.

Un primer plano de alguien desplazando el teléfono móvil
Tata Starbucks mejora la experiencia del cliente

Colaboramos con Cognizant para agilizar operaciones, gestionar eventos a gran escala de forma fluida y aumentar la rentabilidad mediante procesos de back-end más inteligentes.

Una camarera, sosteniendo una bandeja de refrescos, interactuando con un cliente sentado en una mesa con un portátil abierto

Nuestros socios y alianzas para soluciones tecnológicas de viajes y alojamientos

Con ofertas de servicios más amplias, formamos asociaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de todo el mundo, y brindamos soluciones integrales a los desafíos de negocio y de TI de nuestros clientes.

BUSINESS INTELLIGENCE

Últimos artículos 

¿Listo para reinventar los viajes y alojamientos? Hablemos.

Servir a los clientes con visión retrospectiva y prospectiva es una gran promesa, pero con el poder de la IA agéntica y las capacidades digitales actuales, es alcanzable.

Contacta con Cognizant para descubrir cómo podemos ayudarte a acelerar el crecimiento, optimizar el rendimiento y construir resiliencia para el futuro.

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