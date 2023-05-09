Viajes y alojamientos

El informe clasifica a Cognizant como líder en los tres cuadrantes de los servicios Oracle Cloud y destaca la experiencia de Cognizant en full-stack, sus principales certificaciones en la nube, una sólida estrategia de inversión en IA, la entrega automatizada de servicios y soluciones probadas en el sector. ISG menciona a Cognizant como uno de los mayores socios globales de Oracle para implementaciones de nube multi-pilar.