Cognizant® AI Training Data Services: Transformar datos sin procesar y heterogéneos en el combustible que tus modelos de IA necesitan

El éxito de la IA empresarial depende de los datos. Incluso los mejores algoritmos de aprendizaje automático fallan sin datos de entrenamiento limpios y relevantes.

Cognizant lleva años ayudando a los líderes nativos digitales a entrenar algunos de los modelos de IA más avanzados del mundo. Colaboramos con pioneros de sectores como la tecnología, salud y automoción. Nuestros especialistas han curado y verificado miles de millones de datos de múltiples fuentes (voz, imágenes, video, etc.) para asegurar una mejor precisión, a menudo con metadatos geoespaciales.

Cognizant AI Training Data Services permite a los clientes de la lista Forbes Global 2000 crear, refinar, validar e implementar de manera eficiente modelos de IA listos para escalar dentro de la empresa a utilizando un enfoque humano habilitado por la tecnología.