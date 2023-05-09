Saltar al contenido principal Skip to footer
Cognizant® AI Training Data Services: Transformar datos sin procesar y heterogéneos en el combustible que tus modelos de IA necesitan

El éxito de la IA empresarial depende de los datos. Incluso los mejores algoritmos de aprendizaje automático fallan sin datos de entrenamiento limpios y relevantes.

Cognizant lleva años ayudando a los líderes nativos digitales a entrenar algunos de los modelos de IA más avanzados del mundo. Colaboramos con pioneros de sectores como la tecnología, salud y automoción. Nuestros especialistas han curado y verificado miles de millones de datos de múltiples fuentes (voz, imágenes, video, etc.) para asegurar una mejor precisión, a menudo con metadatos geoespaciales.

Cognizant AI Training Data Services permite a los clientes de la lista Forbes Global 2000 crear, refinar, validar e implementar de manera eficiente modelos de IA listos para escalar dentro de la empresa a utilizando un enfoque humano habilitado por la tecnología.

Nuestros servicios

Qué incluye

Etiquetado multimodal (texto, imagen, audio, video, 3D, LiDAR); fusión de sensores y enriquecimiento geoespacial; Control de calidad multicapa con comprobaciones asistidas por ML

Resultados

Datos de alta precisión listos para el entrenamiento o el ajuste

Qué incluye

Conjuntos de ajuste fino supervisado (SFT), aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF), datos adversarios/equipo rojo

Resultados

Los modelos se alinean con el lenguaje del sector, el tono de la marca y los requisitos de seguridad

Qué incluye

Datos de contexto de soluciones de agente: Puntos de referencia, clasificaciones e informes de LLM y despliegue seguro en nube privada virtual (VPC) con linaje completo

Resultados

Seguimiento transparente del rendimiento y cumplimiento normativo

Modelos de engagement

Servicio gestionado de extremo a extremo para programas de misión crítica

Ejecución de servicios de datos a la carta para tareas definidas

Consultoría y habilitación para impulsar los equipos internos

Principales beneficios 


Mayor precisión del modelo

Los datos específicos del sector y RLHF alinean los resultados con el contexto del negocio


Tiempo de comercialización más rápido

El proceso de etiquetado optimizado y el experto HITL acortan el ciclo de vida del desarrollo de IA


Menor riesgo

El control de calidad humano, las verificaciones de consenso y las pruebas adversarias ayudan a abordar las reglas emergentes de riesgo de IA


Coste reducido

La escala gestionada es más eficiente que las operaciones internas ad-hoc

Por qué elegir Cognizant

Probado a escala

Miles de millones de puntos de datos y millones de etiquetas con calidad comprobada en modalidades como voz, imágenes, video, LiDAR y texto

Profundo conocimiento del sector

Sectores como finanzas, salud o automoción, con una precisión inigualable.

Excelencia operativa

Décadas de  experiencia en datos e inteligencia artificial, ingeniería de procesos y experiencia en gestión de la fuerza laboral aplicada a las operaciones de datos

Integración tecnológica independiente del proveedor

Plataformas a tu medida, sin ataduras

Artículos

Trazar el futuro en un mundo sin conductores

El mapeo de alta definición es un facilitador crucial para crear un mundo sin conductores con vehículos autónomos, y el entrenamiento de algoritmos AV con estos mapas hiper-detallados es el otro paso fundamental.

Cómo la IA generativa cambiará para siempre la ingeniería de datos

Los ingenieros de datos son para la GenAI, o IA generativa, lo que los codificadores son para el software. Su futuro vendrá definido por la capacidad de esta tecnología transformadora.

Cognizant lanza AI Training Data Services para acelerar el desarrollo de modelos de IA a escala empresarial.

"A medida que las empresas tienen como objetivo desarrollar aplicaciones impulsadas por la IA e implementar la IA generativa y agéntica, su necesidad de mejores datos de entrenamiento aumenta rápidamente. Cognizant AI Training Data Services proporciona datos de calidad que permiten crear modelos de IA más rápido, con mayor precisión y cumpliendo todas las normativas. Esta solución es clave para las organizaciones que buscan aprovechar todo el potencial de la IA y seguir siendo competitivos en un mundo basado en la IA".

Anil Vijayan, Partner at Everest Group

¿Estás listo para escalar tus modelos de IA con una infraestructura de datos robusta y confiable?

Contacta con nosotros para saber cómo Cognizant puede ayudarte a crear, ajustar, validar e implementar modelos de IA más rápido y con mejores resultados para el negocio.

