Laboratorio de IA avanzada

Desde 2003, nuestro equipo de investigación ha realizado diferentes publicaciones y ha recibido el primero Best Pathway to Impact Award en NeurIPS 2023. El artículo galardonado “Discovering Effective Policies for Land-Use Planning” apoya el proyecto de resiliencia, que alienta a los socios globales a ir más allá de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.