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Cognizant España blog
DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
TENDENCIAS DE LAS INDUSTRIAS

 

 
Descubre en el informe realizado por Foundry para Cognizant cuál es el papel de la GenAI en el sector financiero y asegurador español, qué barreras encuentra en su adopción y qué beneficios aporta.
INFORMES
Nuevas formas de pensar, nuevos mercados
Descubre cómo las organizaciones se adelantan a la competencia al entender las nuevas necesidades, deseos y expectativas del cliente que utiliza la IA.
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mujher con cascos en la calle rodeada de una onda azul y amarilla
¿Cuál será el impacto de la GenAI en el empleo?

Es clave que los líderes empresariales entiendan el impacto de la GenAI en tareas, competencias y puestos para poder crear una estrategia de gestión del talento que permita a las personas aportar valor a la empresa de una forma nueva.

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primer plano de un agente de call center
Situación actual de la GenAI en España

A pesar de que el nivel de inversión de IA en España está por debajo de la media mundial, superar desafíos, como la falta de talento, y utilizar aceleradores, como la demanda del mercado, ayudarán a las organizaciones a tener éxito en la implementación de estrategias de GenAI.

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cale con coches circualdno y a los lados árboles
Cómo pensar y actuar como una empresa nativa de IA

Aprende de las empresas nativas de IA cómo utilizar la inteligencia artificial y aprovechar las oportunidades que surgen en el mercado adaptando tu pila tecnológica y tus propias estrategias de IA.

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ran vista a través de gafas de realidad virtual
La GenAI y el futuro del trabajo

Descubre cómo la IA generativa cambiará la forma de trabajar en las organizaciones. Más que sustituir a las personas, esta tecnología mejorará y aumentará la inteligencia humana y su capacidad de tomar decisiones, haciéndonos mejores en lo que ya hacemos.

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hombre en un puente viendo una esfera iriscente en el horizonte
Modelo económico de IA generativa de Oxford Economics

La GenAI podría generar hasta 1 billón de dólares de crecimiento anual para 2032 y modificar hasta el 90% de los empleos existentes. ¿Cómo los líderes pueden afrontar y aprovechar todo el potencial de la tecnología? La respuesta: Invirtiendo en las personas.

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mujer con teléfono y laptop con una cristalera de fondo en la que se ve la ciudad
El futuro de los medios de pago

Cómo las organizaciones que utilizan medios de pago pueden combinar valor y volumen para impulsar el crecimiento.

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mujer atendiendo a un caliente en una cafetería
La IA generativa en la organización

Descubre en el libro de casos de uso de IA generativa de Cognizant en qué áreas esta tecnología tendrá un mayor impacto.

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imagen de autopista difuminada
La sostenibilidad en el sector financiero

Descubre por qué hoy muchas organizaciones financieras todavía están en las primeras fases de implementación y de entender el impacto de sus iniciativas de sostenibilidad.

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mano con la palma hacia arriba con un gráfico ascendente
La sostenibilidad en el sector industrial

Para los fabricantes, puede parecer un equilibrio imposible: implementar prácticas de sostenibilidad al tiempo que controlan los costes y proporcionan bienes de calidad a precios competitivos. Sin embargo, esta ecuación debe ser resuelta.

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primer plano de una abeja sobre una flor
Metaverso, un mundo virtual que no se puede ignorar

Todo el mundo habla del metaverso y las implicaciones que tendrá su adopción en la esfera empresarial y comercial, pero cuál es la realidad actual de esta tecnología.

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primer plano de mujer con gafas de realidad virtual
Más que ecológico sostenible

Cómo los datos, la tecnología y la colaboración impulsarán la sostenibilidad en  los negocios

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mariposa sobre edificio
ARTÍCULOS
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Podcasts de IA: Escucha a los expertos

SaaSpocalypse: ¿Cómo redefine la IA el valor y el futuro del software como servicio?

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La IA está obligando al mercado del software como servicio (SaaS) a replantear su modelo. ¿Estamos ante el fin del sector o ante un cambio de ciclo?

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La IA promete transformar la energía, pero la diferencia entre el piloto y el impacto no está en la tecnología: está en el talento. Descubre cómo Moeve aplica inteligencia artificial en sus energy parks y por qué las personas marcan la diferencia.

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La IA ya transforma el trabajo, pero su verdadero valor depende del pensamiento crítico, la formación y el criterio humano para aplicarla con sentido estratégico y generar impacto real en negocio.

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De la generación de código a la arquitectura inteligente. Exploramos de la mano de expertos de Cognizant y del Banco Santander cómo la IA acelera los ciclos de desarrollo y eleva los estándares de calidad técnica.

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No basta con implementar tecnología; hay que saber para qué. Expertos de Cognizant junto con profesionales del Banco Santander explican cómo alinear la IA con los objetivos core de tu organización.

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Cuatro voces líderes del sector charlan sobre cómo la confianzse ha convertido en el nuevo activo y nos descubren cómo implementar una IA responsable mediante marcos éticos y una gestión de datos transparente y segura.

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¿Aliada o competencia? Expertos del Banco Santander y Cognizant analizan cómo la IA está redefiniendo el mercado laboral y por qué el "aumento de capacidades" es la clave para las empresas del futuro.

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