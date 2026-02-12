Cognizant España blog

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Descubre en el informe realizado por Foundry para Cognizant cuál es el papel de la GenAI en el sector financiero y asegurador español, qué barreras encuentra en su adopción y qué beneficios aporta.
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Podcasts de IA: Escucha a los expertos
SaaSpocalypse: ¿Cómo redefine la IA el valor y el futuro del software como servicio?
La IA está obligando al mercado del software como servicio (SaaS) a replantear su modelo. ¿Estamos ante el fin del sector o ante un cambio de ciclo?
IA en energía: cuando el talento marca la diferencia
La IA promete transformar la energía, pero la diferencia entre el piloto y el impacto no está en la tecnología: está en el talento. Descubre cómo Moeve aplica inteligencia artificial en sus energy parks y por qué las personas marcan la diferencia.
Por qué el humano sigue siendo clave en la era de la IA
La IA ya transforma el trabajo, pero su verdadero valor depende del pensamiento crítico, la formación y el criterio humano para aplicarla con sentido estratégico y generar impacto real en negocio.
IA y experiencia de usuario: el riesgo de automatizar sin supervisión humana
Expertos de Cognizant y Banco Santander explican cómo combinar IA y criterio humano para diseñar experiencias de usuario que generan confianza, reducen fricción y se traducen en resultados de negocio reales.
Integrar la IA en el día a día de la empresa: del piloto a la realidad
Descubre de la mano de expertos de Cognizant Iberia y de Eurostar Mediagroup cómo las organizaciones pueden dejar atrás las pruebas de concepto y convertir la inteligencia artificial en un motor real de negocio.
Ingeniería de software e IA: Eficiencia y calidad de código
De la generación de código a la arquitectura inteligente. Exploramos de la mano de expertos de Cognizant y del Banco Santander cómo la IA acelera los ciclos de desarrollo y eleva los estándares de calidad técnica.
Más allá del hype: Definir el propósito real de la IA en tu empresa
No basta con implementar tecnología; hay que saber para qué. Expertos de Cognizant junto con profesionales del Banco Santander explican cómo alinear la IA con los objetivos core de tu organización.
Ética en la IA: Construyendo confianza en la era del dato
Cuatro voces líderes del sector charlan sobre cómo la confianzse ha convertido en el nuevo activo y nos descubren cómo implementar una IA responsable mediante marcos éticos y una gestión de datos transparente y segura.
IA y talento: ¿Sustitución o aumento de capacidades humanas?
¿Aliada o competencia? Expertos del Banco Santander y Cognizant analizan cómo la IA está redefiniendo el mercado laboral y por qué el "aumento de capacidades" es la clave para las empresas del futuro.