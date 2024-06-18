El informe “New Work, New World, 2026" de Cognizant revela un ritmo acelerado en esta proceso de disrupción en el que el verdadero cambio está en la rapidez con que las organizaciones aprovechen esta tecnología y mantengan al humano en el centro de creación de valor.

La velocidad de transformación que está generando la inteligencia artificial (IA) en el empleo ha superado con creces las previsiones iniciales del informe de Cognizant "New Work, New World", elaborado en 2024. Por este motivo, la organización ha actualizado las cifras de este cambio disruptivo. Cognizant estima que, actualmente, la IA puede gestionar hasta 4,5 billones de dólares en tareas profesionales en Estados Unidos y afectar al 93% de los empleos actuales.

Este ritmo acelerado supone enormes oportunidades para las organizaciones, pero también plantea desafíos cruciales. La cuestión ya no es si la IA transformará el empleo, sino la rapidez con la que las empresas pueden adaptarse para aprovechar el potencial de esta tecnología, manteniendo al mismo tiempo a los empleados en el centro de la creación de valor.

El informe "New Work, New World 2026" destaca que, aunque la inteligencia artificial tiene un potencial inmenso, este solo se materializa plenamente cuando se combina con la inteligencia y colaboración humanas. Todavía existen numerosas tareas profesionales en las que la intervención humana sigue siendo imprescindible y en las que la IA probablemente nunca podrá sustituirnos ni automatizar por completo. La verdadera fortaleza de la IA reside en potenciar a los trabajadores, liberando tiempo para el pensamiento estratégico, la creatividad y la innovación que pueden transformar las operaciones empresariales.

Así lo afirma Ravi Kumar S, CEO de Cognizant: “La capacitación humana es el puente a través del cual la inversión actual en IA se traduce en resultados tangibles en el futuro. La promesa de la IA se cumple cuando dotamos a nuestros empleados de fluidez digital, adaptabilidad y aprendizaje continuo, asegurando que las soluciones de IA estén profundamente contextualizadas para los desafíos específicos del negocio. Como resultado, surgirán nuevos roles profesionales para aprovechar esta oportunidad”.

El informe New Work, New World 2026 de Cognizant se basa en la reevaluación de 18.000 tareas y un millar de profesiones de la base de datos O*NET, poniendo especial énfasis en cómo la IA podría asistir o automatizar profesiones y tareas.