La práctica de Pega de Cognizant ha recibido el premio EMEA Blueprint Pioneer of the Year 2025 durante la reunión regional (RKO) de Pega celebrada la semana pasada en Madrid. Este galardón premia la adopción avanzada de Pega GenAI Blueprint y el impacto en la modernización de sistemas y aceleración del time‑to‑market de aplicaciones críticas.

El premio EMEA Blueprint Pioneer of the Year 2025 confirma la capacidad de Cognizant para transformar la visión negocio‑tecnología en soluciones listas para desplegar con mayor agilidad, consolidando a la compañía como uno de los socios estratégicos de Pega en la región EMEA.

Pega reconoce a Cognizant por su amplia adopción de Blueprint Delivered™; su capacidad para modernizar sistemas legacy y migrarlos a Pega; el uso avanzado de GenAI y su impacto medible en iniciativas de transformación en Europa.

Qué supone este reconocimiento para los clientes

Desde el punto de vista de los clientes, este reconocimiento supone la garantía de trabajar con un socio que combina experiencia en Pega Platform™, GenAI Blueprint y metodologías aceleradas para reducir el riesgo y coste de modernización, estandarizar procesos y acelerar despliegues sobre Pega Platform™.

Pega Blueprint y servicios de Cognizant complementarios

El premio EMEA Blueprint Pioneer of the Year 2025 se alinea con la estrategia global de IA de Cognizant, centrada en emplear la IA generativa, o GenAI, para transformar la manera en que se diseñan y evolucionan las aplicaciones empresariales. El uso de Blueprint, tecnología de diseño inteligente de Pega que utiliza IA generativa para visualizar procesos, generar artefactos funcionales y acelerar la construcción de aplicaciones, junto con inteligencia generativa y metodologías aceleradas, es clave para impulsar iniciativas como la automatización inteligente, la optimización de procesos, la modernización y automatización de aplicaciones legacy, la migración a plataformas con capacidades avanzadas de IA y el desarrollo de soluciones de negocio basadas en IA agéntica.





