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Cognizant blog

Resumen

Las empresas están dejando atrás la fase de experimentación de la inteligencia artificial para centrarse en el desarrollo efectivo de capacidades reales, posicionando esta tecnología como una infraestructura esencial para asegurar su continuidad y competitividad. Aunque la automatización total sigue siendo limitada, la IA ya permite redirigir el talento humano hacia tareas de mayor valor, impulsar la transformación operativa y sentar las bases para organizaciones más ágiles y resistentes. El gran desafío consiste ahora en convertir la inversión, la adecuada gestión de los datos, la gobernanza y los avances en modelos generativos en capacidades concretas que permitan transformar la IA en un valor real y medible para el negocio. 

 

Aunque en el debate público sobre la inteligencia artificial suele dominar una visión muy polarizada —que va desde promesas de productividad ilimitada hasta escenarios de pérdida de empleo o frenazo económico—, la realidad dentro de las empresas es bastante distinta. Lo que vemos es un enfoque mucho más práctico, centrado en desarrollar capacidades que aporten valor real al negocio. Las organizaciones evalúan el potencial de la IA, sí, pero también se topan con barreras que condicionan su adopción como demostrar un ROI claro, la falta de talento especializado, la baja calidad o preparación de los datos y un entorno regulatorio cada vez más exigente. Todos estos factores influyen directamente en la velocidad a la que la IA puede generar un impacto tangible.

En Cognizant, al trabajar con algunas de las compañías más relevantes del mundo en el diseño e implantación de soluciones de inteligencia artificial, lo comprobamos a diario. Las empresas no se están dejando llevar por una moda pasajera: están invirtiendo de forma seria y sostenida para construir sistemas más inteligentes, eficientes y resilientes. Lejos del relato centrado en la sustitución, lo que oímos de los equipos directivos es que están inmersos en un rediseño profundo de sus modelos operativos y de cómo generan valor.

Un patrón de inversión que refleja construcción, no especulación

Los datos más recientes del estudio realizado por Avasta, firma de investigación independiente, en colaboración con Cognizant en noviembre de 2025, muestran un compromiso firme con la IA. El 84% de las compañías cuenta ya con presupuestos formales para esta tecnología y el 91% espera aumentarlos. La mitad prevé crecimientos de doble dígito en los dos próximos años, señal de una inversión sostenida y estratégica.

 

gráfico de tartas mostrando la inversión en IA por parte de las empresas

 

El volumen de gasto confirma esta tendencia: el 52% invierte 10 millones de dólares o más al año. Estas cifras sitúan a la IA en la misma categoría que las inversiones que, hace una década, impulsaron la computación en la nube. En términos económicos, no son indicios de volatilidad, sino de la construcción de una nueva capa estructural para el negocio digital.

El futuro del trabajo será colaborativo

El temor al reemplazo masivo de empleo es uno de los puntos de mayor preocupación. Sin embargo, los datos muestran que las organizaciones no están diseñando un futuro sin personas, sino un modelo de trabajo híbrido en el que humanos y sistemas inteligentes cooperan.

En 13 funciones analizadas, la automatización total apenas alcanza el 20% en ventas y el 10% en finanzas. Estos resultados se alinean con el estudio New Work, New World 2026 de Cognizant, que concluye que solo el 10% de las tareas actuales es completamente automatizable. En ámbitos como la atención al cliente, el 76% de los líderes espera flujos dominados por IA, pero solo un 9% anticipa automatización completa. El objetivo es liberar tiempo humano para trabajo estratégico, creativo y relacional.

El trabajo real para escalar la IA

La adopción de IA avanza, pero no sin fricciones. El 63% de las empresas identifica brechas importantes entre su ambición y su capacidad actual. Los principales obstáculos no son tecnológicos, sino organizativos. La regulación y el cumplimiento (33%), la dificultad para demostrar el ROI (31%) y la escasez de talento y la preparación de los datos (27%) son las barreras a superar.

 

gráfico de barras sobre los desafíos en la implementación de la IA

 

Las tecnologías especulativas pueden escalar sin fricciones durante un tiempo, pero el valor duradero se crea al resolver estos problemas complejos y reales. Escalar la IA exige rediseñar procesos, establecer marcos de gobernanza, preparar los datos y desarrollar competencias internas. Son tareas complejas, pero imprescindibles para lograr una IA robusta, responsable y preparada para generar valor sostenido.

Un rediseño empresarial en marcha

La evidencia demuestra que las empresas están entrando en una fase de transformación estructural impulsada por la IA. La inversión comprometida, la colaboración entre humanos y sistemas inteligentes, y el trabajo institucional para superar barreras reflejan un cambio profundo en la forma de operar. La prioridad no es sustituir a las personas, sino multiplicar su impacto mediante tecnología avanzada.

Lo que está emergiendo no es una economía especulativa, sino una infraestructura en construcción. Las organizaciones que hoy crean estos cimientos serán las que dispongan de las capacidades necesarias para competir en un entorno más inteligente, resiliente y productivo.

Conoce cómo Cognizant construye el camino hacia una IA preparada para el negocio

Cognizant impulsa la transformación digital con soluciones de IA robustas, responsables y alineadas con los objetivos de negocio. Nuestra experiencia nos permite acompañar a las empresas en el desarrollo de capacidades estratégicas que generan valor sostenible y competitivo. Da el siguiente paso hacia una organización inteligente: contacta con nuestro experto local y descubre cómo podemos ayudarte a liderar el futuro.

 

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Lynne LaCascia

VP, Global Head of Brand & Thought Leadership

Lynne LaCascia
Marlowe Newman

Director of Thought Leadership Editorial

Marlowe Newman
Victoria Kurzweg

Brand Strategist

Victoria Kurzweg
Situación de la GenAI en España


La adopción de la IA generativa avanza en España con un enfoque prudente: el interés es alto, pero la mayoría de organizaciones continúa en fases iniciales de prueba, con inversiones moderadas y un ritmo condicionado por la falta de talento especializado, la incertidumbre regulatoria y las exigencias éticas del dato. Aun así, la GenAI se perfila como un acelerador clave de productividad y competitividad en el tejido empresarial.

Para profundizar en estas tendencias y entender cómo evolucionan las prioridades directivas, puedes consultar el análisis completo en el siguiente enlace.

Ver informe completo

 

 

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