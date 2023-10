Innovación sin límites

Tradicionalmente, los aumentos en la productividad han surgido de la automatización de procesos. Con la IA generativa, la innovación también generará este aumento, ya que esta nueva tecnología no solo aumenta la capacidad de los humanos para hacer y crear, sino también para pensar. Por ejemplo, utilizando los grandes modelos de lenguaje los asistentes de la IA generativa pueden resumir, condensar y comparar libros e informes, aumentando significativamente el suministro de "materia prima" intelectual que alimente nuevas ideas que se puedan convertir en realidad por cualquiera que sea capaz de articular estas ideas a través de indicaciones y conversaciones con su asistente de IA generativa.

Hoy en día, cuando innovamos, a menudo tenemos que lidiar con sistemas rígidos. Debemos dar forma a ideas y productos para que se ajusten al panorama de TI existente, con sistemas legacy que no respaldan las innovación. En muchos casos, tenemos que centrarnos en los que es técnicamente posible o en lo que podemos hacer más que en lo que realmente cumpliría nuestros objetivos.

La IA generativa supera todas estas restricciones tecnológicas. Introduce una flexibilidad que nunca se ha visto antes, ya que no depende de estrictos requisitos de sistema y puede gestionar datos no estructurados. En este entorno, la innovación provocará aumentos en la productividad, no solo haciendo las mismas tareas más rápido gracias a la automatización.

La flexibilidad de la IA generativa es ya evidente. El proyecto CAMEL, por ejemplo, tiene múltiples agentes de IA generativa que adoptan personajes distintos para abordar un problema, como si tuvieras a tu disposición un mini grupo de expertos para pensar a una solución.

En última instancia, la IA generativa promete ser una catalizador para la creatividad humana y no un sustituto. Al extraer y utilizar de forma efectiva el conocimiento generado por la IA, los individuos pueden redefinir e implementar estrategias que maximizan su propio pensamiento innovador, impulsando los límites de la creatividad humana.