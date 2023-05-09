Servicios SAP S/4HANA

Nuestras metodologías basadas en IP permiten a las empresas sacar el máximo provecho de sus ecosistemas SAP a través de ofertas clave:

Cognizant Automation Center certificado por SAP y la plataforma de inteligencia artificial para operaciones (AIOps) permiten que las personas y las máquinas aprendan y faciliten la transición a un modelo operativo ZeroOps. El aprendizaje automático te permite contextualizar el conocimiento para actuar más rápido y preparar la automatización, la optimización y las mejoras futuras.

La solución Agile y DevOps propietaria de Cognizant ayuda a los equipos a trabajar sin problemas en sprints ágiles y proyectos de integración continua (CI) de DevOps. En nuestra solución agile Devop propietaria, hemos integrado Jira y SAP Solution Manager para una entrega ágil y fluida. Los usuarios afirman reducir en un 35% el time to market de nuevos lanzamientos de software y un 45% la entrega de nuevas prestaciones. Asimismo, perciben una mejoría del 45% de la estabilidad del entorno y del 33% de la resiliencia del producto.

Dashboard inteligente predictivo ofrece una visión en tiempo real de todos los procesos de negocio y sus KPIs de negocio asociados, cada uno de los cuales se asigna a sus capas de TI que cubren aplicación, bases de datos, almacenamiento y conectividad, entre otros.