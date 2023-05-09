Servicios SAP S/4HANA
Nuestros resultados hablan por sí solos
Cognizant y SAP S/4HANA ofrecen valor real a los clientes a través de la transformación digital.
Acierta con S/4HANA a la primera
Intelligent ERP Modernization de Cognizant es una solución global y de bajo riesgo que te ayuda a construir un core inteligente preparado para el futuro. Permite una estrategia cloud robusta garantizando resultados de calidad en cada paso.
Ofertas
Un enfoque global para la transformación S/4HANA
Nuestra plataforma empresarial inteligente permite resultados tangibles para el negocio en cada etapa de tu viaje de transformación. Enriquece tu inversión en SAP S/4HANA, agilizando el time to market y aportando valor al negocio con las mejores prácticas de la industria y KPIs habilitados para la nube, y la automatizacióin inteligente de aplicaciones.
- Las mejores prácticas de la industria para desplegar casos de uso S/4HANA de manera eficiente
- Procesos habilitados para la nube para agilizar la adopción y la estrategia para la nube
- Aplicaciones inteligentes impulsadas por código abierto que promueve la innovación
- Integración fluida con otras apps para ofrecer procesos de negocio integrales
- KPIs específicos de la industria y conocimiento para permitir la toma de decisiones basada en los datos
- Automatización de proceso integrada para mejorar la productividad y eliminar la redundancia
Un framework impulsado por el valor
Las organizaciones actuales deben dar el siguiente gran paso para transformar el negocio en empresas preparadas para el futuro. El framework Learn Enable Accelerate Perform de Cognizant ayuda a los clientes a adoptar un enfoque impulsado por el valor abordando el ciclo de vida completo de la transformación del negocio. Aunamos los bloques de desarrollo de RISE with SAP y nuestras herramientas y frameworks propietarios para una entrega más rápida.
Motivos para invertir en S/4HANA
Los servicios de consultoría S/4HANA de Cognizant satisfacen un amplio conjunto de necesidades de clientes alineadas con sus objetivos de negocio, desde tener una visión 360 de sus actuales sistemas hasta priorizar los mejores componentes del roadmap S/4HANA. Trabajando con los clientes, identificamos oportunidades para la transformación así como la innovación/reingeniería de procesos de negocio utilizando nuestro framewok de consultoría patentado S/4HANA. También ofrecemos servicios de descubrimiento de valor y de prueba de concepto como parte de Cognizant Intelligent Enterprise Platform.
Nuestro programa de transformación empresarial como servicio ayuda a los clientes durante la fase de descubrimiento y evaluación de valor a compararse con los estándares de la industria y a extraer y automatizar los procesos para alienarse con las mejores prácticas de S/4HANA.
Con Cognizant Advisory Services, tus inversiones en S/4HANA están pensadas específicamente para ti y respaldadas por argumentos que definen el camino a seguir.
Acelera tu time to market
Cognizant acelera tus implementaciones greenfield S/4HANA y acelera los despliegues con soluciones de la industria propietarias y listas para usar. Nuestros KPIs sectoriales integrados permiten a los clientes reducir en un 30% el tiempo de las implementaciones. Cognizant ofrece múltiples soluciones preconfiguradas basadas en las mejores prácticas de la industria para S/4HANA para los siguientes sectores:
- Industria farmacéutica
- Fabricación discreta
- Utilities
- Fabricación de productos químicos
- Bienes de consumo empaquetados
- Fabricación de dispositivos médicos
- Transporte
Nuestras oferta de servicios de implementación incluye:
- Implementación y re-ingeniería de SAP S/4HANA impulsadas por los procesos de negocio
- Diseño e implementación de plantillas globales de SAP S/4HANA
- Enfoque basado en fábrica de desarrollo S/4HANA utilizando los objetos basados en RICEFW para la estandarización y la transferencias sin problema a los equipos de soporte.
- Extensiones SAP S/4HANA en SAP Cloud Platform (SCP)
- SAP S/4HANA Master Data Governance (SAP MDG)
Simplifica y aporta inteligencia a la migración a S/4HANA
Cognizant® SmartMove, impulsada por Cognizant® Brownfield Conversion Express, es nuestra S/4HANA Conversion Factory validada por SAP que permite una migración automatizada, validada, de bajo coste y riesgo con plazos acelerados, para transformar el entorno SAP de tu empresa en un entorno escalable e inteligente.
La solución agiliza los procesos y aumenta la productividad al aprovechar Brownfield Conversion Express basado en la IA generativa, que redefine tu enfoque para la validación, la reconciliación y la corrección de códigos de datos empresariales, junto con aceleradores prediseñados y RPA (automatización robótica de procesos).
Basado en una metodología de entrega probada, con plantillas estandarizadas y puertas de calidad, garantiza una ejecución constante y excelencia en la entrega, para que puedas avanzar más rápido con confianza.
Acelera el ROI, minimiza el tiempo de inactividad
Alojar soluciones SAP en la nube puede plantear desafíos: desde la creación de un caso de negocio y la definición de una hoja de ruta hasta la elección de la mejor solución y la migración con el objetivo de integrarlas en tu infraestructura TI existente.
Como integrador global de soluciones SAP, Cognizant te ofrece la alianza, la experiencia, los frameworks, las herramientas y los aceleradores para superar los desafíos y sacar el máximo de tus inversiones SAP.
Aprovecha al máximo tu entorno SAP
Nuestras metodologías basadas en IP permiten a las empresas sacar el máximo provecho de sus ecosistemas SAP a través de ofertas clave:
Cognizant Automation Center certificado por SAP y la plataforma de inteligencia artificial para operaciones (AIOps) permiten que las personas y las máquinas aprendan y faciliten la transición a un modelo operativo ZeroOps. El aprendizaje automático te permite contextualizar el conocimiento para actuar más rápido y preparar la automatización, la optimización y las mejoras futuras.
La solución Agile y DevOps propietaria de Cognizant ayuda a los equipos a trabajar sin problemas en sprints ágiles y proyectos de integración continua (CI) de DevOps. En nuestra solución agile Devop propietaria, hemos integrado Jira y SAP Solution Manager para una entrega ágil y fluida. Los usuarios afirman reducir en un 35% el time to market de nuevos lanzamientos de software y un 45% la entrega de nuevas prestaciones. Asimismo, perciben una mejoría del 45% de la estabilidad del entorno y del 33% de la resiliencia del producto.
Dashboard inteligente predictivo ofrece una visión en tiempo real de todos los procesos de negocio y sus KPIs de negocio asociados, cada uno de los cuales se asigna a sus capas de TI que cubren aplicación, bases de datos, almacenamiento y conectividad, entre otros.
Sé agente para el cambio
La solución dedicada de gestión de cambios organizacionales (OCM) de Cognizant incorpora ocho flujos de trabajo para abordar los siguientes desafíos clave de transformación:
- Cambiar la estrategia
- Evaluación del impacto y la preparación
- Compromiso de las partes interesadas y alineación del liderazgo
- Comunicaciones
- Aprendizaje y desarrollo
- Diseño operativo
- Cultura
- Materialización del beneficio
Además, ofrecemos nuestra metodología de implementación propietaria basada en SAP Activate, que integra las plantillas estándares, aceleradores y extensiones patentadas de SAP. Nuestro framework está enriquecido con un framework OCM dedicado, desarrollado en colaboración con un equipo de más de 300 expertos de Cognizant. Se ha utilizado con éxito en interacciones en las que Cognizant no solo ha implementado SAP/4HANA, sino también ha liderado actividades OCM completas y de gestión de programa.
"Apostamos por Cognizant en base a los siguientes diferenciadores clave. Primero, Cognizant tenía una solución más completa que ofrece implementación, alojamiento y servicios AMS. Segundo, Cognizant invirtió tiempo para entender en profundidad el modelo operativo actual y futuro de nuestra compañía. Tercero, Cognizant estaba dispuesta a incorporar socios en áreas como OCM y SCM. Por último, la oferta de Cognizant era atractiva. Cognizant estaba dispuesto a patrocinar nuestro programa al más alto nivel ejecutivo."
- SVP & CIO, a US based battery marketing and distribution company
"Se trata de un logro asombroso, ya que es el mayor proyecto de TI de Grundfos. Con el espíritu de nuevas formas de trabajo, la conversión se realizó en remoto."·
- Peter Munk Larsen, Senior Director, IS Information Solutions at Grundfos Management A/S
"Cuando el COVID golpeó el segundo día de nuestra auditoría, tuvimos claro que necesitaríamos hacerla de forma remota. Estábamos en el sprint 3 de 6 en el desarrollo de SAP. ¿Qué hicimos? Nos mantuvimos firmes. En una semana decidimos continuar con el desarrollo, SAP se puso en marcha a tiempo, dentro del presupuesto y sin problemas ni interrupciones. No podría estar más orgullosoo del trabajo en equipo, profesionalidad y positivismo que mostraron todos los implicados."
- Head of Finance, a British high-street retail chain
"Nos embarcamos en un ambicioso programa de transición, confiando en Cognizant para la implementación y la entrega tanto de SAP S/4HANA y SAP en Azure. Después de diez meses de proyecto muy intensos, complejos y desafiantes, los nuevos sistemas y la infraestructura en el core S/4HANA de SAP se puso en producción con éxito y a tiempo. Fue un hito tremendo dado que todo el programa se realizó en remoto debido a las restricciones por el COVID-19. El equipo Cognizant trabajó sin descanso junto con sus equipos de TI y de negocio para ofrecer una solución SAP S/4HANA de mejor práctica que servirá a nuestro negocio durante muchos años más."
- CIO, a British manufacturing company
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