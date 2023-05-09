SAP on Cloud

Cognizant mejora la agilidad, reduce el TCO, acelera el aprovisionamiento y garantiza una transición a la nube sin fallos con nuestra experiencia en RISE with SAP.
Nos asociamos contigo para desplegar tu entorno SAP en la nube pública, tanto siu es una implementación green-filed (SAP Cloud Fit) o una migración de cargas de trabajo SAP on-premises (SAP Cloud Shift). Con una disponibilidad de plataforma superior al 99,9%, ofrecemos sistemas SAP S/4HANA altamente disponibles en la nube pública con recuperación frente a desastres a prueba de fallos.
Nuestra inversión en SAP Cloud Assessment and Transformation (cCAT) Framework de Cognizant, junto con SAP HANA Assessment and Transformation Framework, nos capacita para adoptar y ejecutar rápidamente tu estrategia cloud, acelerando tu migración SAP y reduciendo el gasto de capital en SAP.