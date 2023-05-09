SAP on Cloud

Cognizant destaca en el despliegue SAP en la nube hyperscale, ofreciendo servicios de consultoría de referencia en la industria. Garantizamos resultados medibles, así como la mejora de la productividad y del rendimiento. Tenemos experiencia en integraciones complejas de SAP en S/4HANA en la nube pública (Amazon Web Services, Microsoft Azure y la plataforma cloud de Google), transacciones fluidas, cumplimiento y consecución de objetivos de negocio.



Además, nuestra experiencia se amplía a RISE con consultoría SAP, garantizando un proceso de migración o despliegue fluido y eficiente. Para el diseño de arquitectura de infraestructura a prueba de fallos, Cognizant facilita la visualización detallada del estado final mediante la captura de requisitos de negocio y de seguridad claves, el establecimiento de principios de diseño y la toma de decisiones de hosting informadas.