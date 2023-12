La oferta SAP on cloud de Cognizant cubre los requisitos SAP para implementar todas aplicaciones de producción y no producción, SAP y no SAP en la nube de manera rápida y eficiente. Comprende consultoría en RISE with SAP, adoptando cloud hyperscale, creando el diseño de despliegue o migración SAP a la nube, y ejecución y puesta en marcha de optimización y soporte.