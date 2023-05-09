Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4fe5e56b" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@456727c7" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@eb39f93" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@580bed3a" Inversores
Business Operations para escalar nuevas ideas
Contactar
Para capitalizar las oportunidades generadas por la IA, las empresas deben ser capaces de activar rápidamente nuevos canales de ingresos, transformando los viejos modelos operativos y ganando terreno en un nuevo panorama competitivo. Sin embargo, iterar y escalar rápidamente nuevas ideas a gran velocidad es algo que pocas empresas pueden hacer bien.
Hemos ayudado a las empresas tecnológicas más importantes a crear MVPs, probar, perfeccionar y materializar ideas rápidamente. Impulsados por la innovación continua, siguen superando al mercado ofreciendo nuevos productos a nuevos clientes de nuevas maneras.

Prueba y escala

Lanza nuevas ofertas más rápido y con menos riesgo

Te ayudamos a convertir rápidamente las ideas en ofertas que hagan crecer tus ingresos. ¿Cómo? Aportando el equipo global adecuado, procesos empresariales líderes en el sector, las mejores tecnologías y automatización basadas en la IA y un enfoque de prueba y error para una rápida comercialización.

Leer más

Añade contexto

Predice con precisión la reacción del mercado a tu próximo movimiento

Gana visión de mercado y agilidad empresarial mediante la integración de la inteligencia contextual en tus ofertas y sistemas. Utiliza tecnologías, como la anotación digital, la inteligencia de ubicación, el aprendizaje automático y la Gen AI, para predecir el comportamiento de los clientes y ofrecer nuevos canales de ingresos.

Leer más

Comercializa y vende

Revoluciona los procesos de ventas y marketing mediante la IA y la automatización

Aumenta tus ingresos conectando con los compradores adecuados mediante la IA y la automatización, y brindando experiencias personalizadas. Optimiza el gasto en tecnología de marketing y tecnología publicitaria, supervisa el rendimiento de la marca y capacita a los equipos de ventas con herramientas de toma de decisiones que ofrecen un mejor mapeo de clientes, investigación y desarrollo de propuestas.

Leer más

Satisface a los clientes

Refuerza la reputación y la lealtad a la marca con experiencias personalizadas

Convierte a tus clientes en evangelizadores de la marca con información contextual de la industria, análisis, IA y talento especializado. Te ayudamos a crear experiencias de cliente y comunicaciones personalizadas en todas tus plataformas, idiomas y ubicaciones.

Leer más

Protege tu marca

Protege a tus clientes, empresa y marca del fraude

Fortalece tu marca digital y la lealtad de los clientes con verificación de identidad, monitorización de cuentas y análisis avanzados. Combinamos la experiencia humana con el aprendizaje automático (machine learning) y la IA para que tus equipos puedan revisar y moderar el contenido digital, identificar riesgos y la exposición al fraude de forma rápida y eficaz.

Leer más

En la práctica

DocuSign gana al priorizar a los clientes
DocuSign gana al priorizar a los clientes

Descubre cómo DocuSign acelera el crecimiento y la satisfacción del cliente al redefinir la experiencia del cliente.

Pantalla de una tablet
Evoluciona tu negocio con mapas modernos
Evoluciona tu negocio con mapas modernos

Los vehículos autónomos son solo uno de los usos de la cartografía de alta definición. ¿Cómo puedes aprovecharla para hacer evolucionar tu negocio?

vehículos en la carretera
Escala las operaciones sin incrementar los costes
Escala las operaciones sin incrementar los costes

¿Cómo se puede acelerar el crecimiento sin cuellos de botella operativos?

Miniatura de webcast

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

Entrenamiento de modelos de IA para dar soporte a los vehículos en todo tipo de carretera

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

Entrenamiento de modelos de IA para dar soporte a los vehículos en todo tipo de carretera

Curar, anotar, limpiar y probar grandes volúmenes de datos para permitir a los vehículos autónomos reconocer objetos, tomar decisiones de conducción en tiempo real y navegar por un paisaje en evolución de forma segura

Nodos de red que conectan vehículos en carretera

SECTOR SANITARIO

Reducir el agotamiento de los médicos gracias a la autoescritura de las consultas con la IA

SECTOR SANITARIO

Reducir el agotamiento de los médicos gracias a la autoescritura de las consultas con la IA

Formar a los sistemas de IA para que comprendan la personalidad de los médicos y sus estilos de escritura garantiza la elaboración automática de historiales de pacientes, recomendaciones de tratamiento, medicación, derivaciones y consultas de seguimiento con gran precisión.

médico explicando los detalles al paciente

Estamos listos para trabajar

CX omnicanal
CX omnicanal

Apoyamos experiencias de compra seguras y fluidas con atención al cliente omnicanal para una empresa de proceso de pagos.

una persona que usa su móvil
Servicios basados en la localización
Servicios basados en la localización

Ayudamos a los clientes a diseñar experiencias atractivas e inmersivas en el mundo físico y en el metaverso con servicios basados en la ubicación.

Ubicación en el mapa abstracto
Servicios de datos cartográficos
Servicios de datos cartográficos

Permitimos que millones de personas lleguen a su destino todos los días, dando soporte a los proveedores de servicios de mapas globales.

Un turista tratando de encontrar su camino usando el mapa de su móvil
Confianza y seguridad
Confianza y seguridad

Estamos difundiendo los programas más seguidos para un servicio de streaming global.

Una mujer leyendo algo
Servicios de anotación
Servicios de anotación

Trabajamos con una empresa de tecnología para enseñar a los coches autónomos a ser más inteligentes y seguros.

Un coche eléctrico en la estación de carga
Gestión de riesgos
Gestión de riesgos

Estamos ayudando a una fintech a gestionar de forma eficiente y rápida su carga de casos de blanqueo de capitales (AML).

una persona que observa algo con mucho cuidado

Ver más servicios de procesos de negocio

BPS modernos

Descubre nuestros servicios de proceso de negocio

Aceleradores de negocios de IA

Acelera la adopción de la IA y la automatización utilizando nuestras soluciones preconfiguradas para procesos de negocio.

Entrenamiento de modelo de IA

Acelera los modelos de IA, del concepto al valor

Da el primer paso

Exploremos cómo podemos colaborar y crear valor juntos.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.