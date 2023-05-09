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Aceleradores de IA
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Convertir el potencial ilimitado en valor tangible

A medida que la IA generativa revela un mundo de posibilidades, también introduce nuevos riesgos y complejidades que pueden ser difíciles de navegar.

Para ayudar a los clientes a aprovechar el poder de la IA sin perderse en la complejidad, hemos desarrollado un enfoque simple.

Nuestros aceleradores de negocios de IA combinan aplicaciones de alto impacto de IA generativa (GenAI) con automatización y experiencia en procesos específicos de la industria en soluciones plug-and-play con resultados impactantes.

Más información sobre nuestros aceleradores de negocios de IA para operaciones.

Destacado: Revoluciona la incorporación con soluciones impulsadas por la IA

Cognizant incorpora la orquestación empresarial basada en la IA y soluciones de automatización para transformar el proceso de incorporación de nuevos empleados. Estas innovaciones se han diseñado para eliminar las complejidades de gestionar múltiples sistemas, mejorar las interacciones de los supervisores y ofrecer una completa visibilidad para, en último término, agilizar el proceso de incorporación.

Aceleradores empresariales de IA en acción

Una pequeña muestra de nuestros más de 50 aceleradores.

TECNOLOGÍA

El asistente virtual de IA de generación aumenta los ingresos

TECNOLOGÍA

El asistente virtual de IA de generación aumenta los ingresos

Hemos ayudado a una empresa de tecnología a aprovechar la GenAI para ayudar a los socios a agilizar las consultas sobre productos. Esto permitió cuadruplicar la activación de socios y multiplicar por 10 los ingresos.

Una mujer trabajando en una computadora portátil virtual

FORMACIÓN

Los empleados de Cognizant se forman rápidamente en la IA generativa

FORMACIÓN

Los empleados de Cognizant se forman rápidamente en la IA generativa

Utilizando nuestras mejores prácticas de aprendizaje como servicio, creamos un programa de varios niveles que capacitó rápidamente a más del 80% de los empleados en tecnologías de GenAI y generó más de 15K ideas de innovación relacionadas con la IA generativa en tres meses.

Primer plano de una persona tecleando en un teclado

Finanzas

Utiliza la GenAI para escalar rápidamente las operaciones

Finanzas

Utiliza la GenAI para escalar rápidamente las operaciones

Hemos ayudado a un equipo de operaciones en expansión a reducir en un 75% los tiempos de desarrollo de contenido de capacitación en incorporación con nuestro acelerador de GenAI de aprendizaje como servicio. Esto permite que que los nuevos empleados sean más productivos y rápidos.

Un hombre hablando con auriculares

OPERACIONES DE CAMPO

La GenAI aumenta la eficiencia de las operaciones de campo

OPERACIONES DE CAMPO

La GenAI aumenta la eficiencia de las operaciones de campo

Hemos ayudado a una empresa de vehículos autónomos a crear una solución repetible para los flujos de trabajo de operaciones de campo. Se utilizó la IA generativa para mejorar la conducción y las rutas de los vehículos autónomos, lo que permitió la monitorización de la eficiencia en tiempo real y logró un ahorro anual de 2 millones de dólares.

Vista de dron de una carretera muy transitada

BIENES DE CONSUMO/RETAIL

La GenAI acelera los procesos y las comunicaciones

BIENES DE CONSUMO/RETAIL

La GenAI acelera los procesos y las comunicaciones

Nuestra solución de correo electrónico basada en IA de nueva generación analiza las consultas en busca de intención y sentimiento, extrae contenido y redacta correos electrónicos de seguimiento para la revisión de los analistas. Esto da como resultado tiempos de ciclo un 70% más cortos, un incremento del 20% en la productividad de los analistas y una mayor satisfacción del usuario.

Persona sosteniendo la tablet con las dos manos
ACELERADORES DE IA

Ejemplos de nuestro trabajo

Con nuestros aceleradores, unimos tecnologías de IA y procesos empresariales para conseguir nuevos niveles de eficiencia.

Experiencias personalizadas

Nuestros aceleradores de negocios de IA pueden ayudar a tus operaciones a encontrar nuevos conocimientos a partir de datos intocables bloqueados y ofrecer lo que tus clientes buscan, rápidamente, así como proporcionar nuevas experiencias para clientes y empleados que impulsen un compromiso más profundo y duradero.

  • Aumento del 80% en el autoservicio mediante la GenAI
  • Un proceso de incorporación de nuevos empleados un 50% más rápido
  • Un incremento del 40% en la satisfacción del cliente y el empleado

Artículos

Sintetiza rápidamente grandes cantidades de información y extrae con precisión información significativa que pueda impulsar una mejor toma de decisiones y acelerar las operaciones tanto para los líderes empresariales como para los especialistas de campo.

  • Creación de contenido un 75% más rápido
  • Incremento del 70% en la velocidad del análisis procesamiento y resumen de contenido
  • Resumen de historiales médicos un 50% más rápido

Mejora de la productividad y la eficiencia de los procesos

Restablece los estándares de productividad y eficiencia, desde la reducción de los tiempos de gestión de llamadas y procesamiento de reclamaciones hasta la generación de contenido personalizado y la mejora de las operaciones comerciales.

  • Un 70% menos de intervención manual
  • Un aumento del 60% de la eficiencia de procesos
  • Reducción del 50% en el tiempo medio de manipulación (AHT)

Mayor aceleración del negocio, ingresos

Llega a nuevos clientes objetivo para ventas y marketing, escala las operaciones para aumentar los ingresos y genera nuevas oportunidades.

  • Un aumento del 50% de incremento en la velocidad de procesamiento para escalar
  • Multiplica x10 la activación empresarial
  • 40% de ahorro de costes

Vídeos

El futuro de los RR.HH: experiencias de los empleados inspiradas en la IA

Los aceleradores de negocio Cognizant Neuro® y Cognizant AI mejoran la incorporación de empleados con la IA y automatización.

Nuevas formas de progresar con la IA generativa

La GenAI puede ayudar a resolver los mayores problemas de nuestro tiempo, incluso los que aún no hemos identificado.

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Empieza con la minería de procesos para una IA más impactante.

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