Gobernanza continua y garantía en tiempo real para la IA empresarial

A medida que las empresas escalan la IA a través de modelos, agentes y aplicaciones, mantener la visibilidad, el control y la confianza se vuelve cada vez más complejo. Estos sistemas evolucionan e interactúan continuamente en tiempo real, y los enfoques de gobernanza diseñados para entornos estáticos no pueden seguir el ritmo.

Neuro® AI Trust aborda este desafío mediante la gobernanza de la IA en tiempo real, a medida que opera. Su capa de control utiliza agentes guardianes para monitorizar continuamente el comportamiento de la IA, ofreciendo visibilidad en tiempo real sobre la salud del sistema, el rendimiento, la seguridad y el riesgo. Su capa de inteligencia evalúa esos mismos sistemas en tiempo real, haciendo cumplir políticas y barreras de seguridad mediante la toma de decisiones centralizada y controles automatizados alineados con los requisitos empresariales y regulatorios. Juntos, integran la confianza directamente en el ciclo de vida de la IA para que las empresas puedan escalar con confianza.