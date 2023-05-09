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Neuro AI Trust
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Gobernanza continua y garantía en tiempo real para la IA empresarial

A medida que las empresas escalan la IA a través de modelos, agentes y aplicaciones, mantener la visibilidad, el control y la confianza se vuelve cada vez más complejo. Estos sistemas evolucionan e interactúan continuamente en tiempo real, y los enfoques de gobernanza diseñados para entornos estáticos no pueden seguir el ritmo.

Neuro® AI Trust aborda este desafío mediante la gobernanza de la IA en tiempo real, a medida que opera. Su capa de control utiliza agentes guardianes para monitorizar continuamente el comportamiento de la IA, ofreciendo visibilidad en tiempo real sobre la salud del sistema, el rendimiento, la seguridad y el riesgo. Su capa de inteligencia evalúa esos mismos sistemas en tiempo real, haciendo cumplir políticas y barreras de seguridad mediante la toma de decisiones centralizada y controles automatizados alineados con los requisitos empresariales y regulatorios. Juntos, integran la confianza directamente en el ciclo de vida de la IA para que las empresas puedan escalar con confianza.

Ventajas clave

Obtener visibilidad en tiempo real a nivel de sistema

Consigue una visión continua del estado, el rendimiento y los riesgos de cada modelo y sistema agéntico para comprender plenamente su comportamiento.

Icono de mundo
Conserva la gobernanza y el control

Asegurarse de que los sistemas de IA operen dentro de políticas y barreras definidas, incluso mientras evolucionan e interactúan en tiempo real

Icono de rueda con círculos
Reducción del riesgo operativo y reputacional

Detectar problemas a tiempo y aplicar controles de forma proactiva para minimizar la exposición en despliegues de IA empresarial

Icono de papel
Escala la IA con confianza y seguridad

Integra la confianza directamente en el ciclo de vida de la IA, permitiendo una adopción más amplia sin perder visibilidad ni control

Icono de flechas

Explora las capacidades de la plataforma 

Impulsado por redes especializadas de agentes inteligentes, Neuro AI Trust proporciona supervisión y control continuos en los sistemas de IA empresarial.

Observabilidad y monitorización de extremo a extremo

Una puntuación integral de confianza y visibilidad de extremo a extremo permiten a los operadores comprender claramente el comportamiento de los modelos, los costes, la sostenibilidad y las interacciones entre agentes, además de detectar de forma temprana posibles desviaciones y riesgos de coordinación en entornos multiagente.

Pantalla de observabilidad

Agentes de supervisión para una visibilidad integral del sistema 

Un sistema multiagente dedicado monitoriza continuamente las interacciones entre los agentes a través de pasos, herramientas e intercambios, identificando fallos de coordinación como bucles de escalado, disputas circulares, uso riesgoso de herramientas y patrones emergentes que las comprobaciones de mensajes individuales nunca podrían detectar.

Agentes de supervisión

Cumplimiento de políticas y toma de decisiones en tiempo real 

Cada interacción con IA se evalúa en tiempo de ejecución y se mapea con marcos regulatorios como NIST AI RMF, , la Ley de IA de la UE, los Principios de la OCDE e ISO/IEC 42001, así como cualquier política personalizada interna, que devuelve resultados permisivos, de advertencia o bloqueos en tiempo real.

Lista de políticas

Gobernanza dinámica sin cambios en el código  

Las políticas, los paquetes de políticas y los umbrales de riesgo se implementan dinámicamente en tiempo de ejecución, permitiendo a los equipos de cumplimiento normativo, legal y riesgos adaptar los controles y responder con agilidad a nuevas exigencias, sin necesidad de intervenciones de ingeniería o despliegues de software.

Normas de gobierno

Escalado a supervisión humana para decisiones críticas 

Las decisiones de mayor riesgo o ambiguas pueden pausarse y redirigirse a un supervisor humano con el contexto completo necesario para aprobar, rechazar o solicitar más información antes de tomar cualquier medida.

Captura de pantalla de derivación a supervisión humana

Registros listos para auditoría y trazabilidad total 

Cada interacción con IA se registra y puede reconstruirse en vistas de reproducción completas, proporcionando a operadores y auditores un registro completo de lo ocurrido, por qué ocurrió, qué política se aplicó y exactamente cómo respondió la capa de gobernanza en cada paso.

Pantalla de auditoría

Nota de prensa

Cognizant Neuro AI Trust ofrece garantía en tiempo real para las empresas que escalan la IA a velocidad

Ofrece visibilidad en tiempo real y control centralizado en todos los sistemas de IA, ayudando a las empresas a reducir riesgos operativos, regulatorios y reputacionales, escalando modelos y agentes con confianza

Leer más
Diagrama Neuro® AI Trust

Aplicaciones industriales

Servicios financieros y banca
Servicios financieros y banca

Gestiona el riesgo del modelo, garantiza el cumplimiento normativo y conserva la supervisión de los sistemas de toma de decisiones impulsados por IA y los flujos de trabajo basados en agentes.

Tres personas discutiendo mirando una pantalla de ordenador
Sector sanitario y farmacéutico
Sector sanitario y farmacéutico

Permite resultados seguros y transparentes impulsados por la IA en casos de uso clínicos, operativos y administrativos, manteniendo el cumplimiento de las normativas sanitarias en evolución y los requisitos de privacidad de datos.

Científico usando interfaz digital para analizar datos médicos
Seguros
Seguros

Regula la suscripción, el procesamiento de reclamaciones y los modelos de interacción con el cliente asegurando una aplicación coherente de las políticas, la visibilidad del riesgo y la trazabilidad auditable en los sistemas de IA.

Documentos digitales flotantes que se muestran en una interfaz azul futurista.
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

Conserva la visibilidad y el control en los sistemas de IA distribuidos que impulsan las operaciones de red, la automatización del servicio al cliente y los flujos de trabajo basado en agentes, garantizando el rendimiento, la fiabilidad y la mitigación de riesgos a escala.

Sección superior de la torre de telecomunicaciones.
Medios y entretenimiento
Medios y entretenimiento

Supervisa la generación de contenidos impulsada por IA, los motores de personalización y los flujos de trabajo digitales para garantizar resultados responsables, reducir el riesgo reputacional y mantener el control sobre los sistemas de IA en evolución.

Comunicación masiva en salas de difusión
Retail y bienes de consumo
Retail y bienes de consumo

Regula los sistemas de IA utilizados para la personalización, la optimización de la cadena de suministro y la implicación del cliente, asegurando una supervisión constante, detección de riesgos en tiempo real y alineación con los objetivos empresariales.

Pasillo futurista comercial con personas y superposiciones de interfaz digital
"A medida que la IA agéntica entra en operaciones empresariales, la limitación ya no es la capacidad, sino la confianza. Los líderes tecnológicos esperan que las plataformas de IA aborden la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia. Cada vez más, las organizaciones recurren a proveedores de servicios para plataformas de IA agéntica, como Cognizant Neuro AI Trust, que combinan integración técnica, despliegue gobernado y trazabilidad auditable como una capa operativa estratégica, y no herramientas aisladas."

—Jennifer Hamel, Research Vice President, Enterprise Data and AI Services, IDC
"Las organizaciones que despliegan plataformas de gobernanza de IA tienen 3,4 veces más probabilidades de lograr efectividad en la gobernanza de IA que aquellas que no lo hacen."

Gartner®,  Global AI Regulations Fuel Billion-Dollar Market for AI Governance Platforms, Lauren Kornutick, February 17, 2026. GARTNER es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionales y aquí se usan con todos los permisos. Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados.
"Los modelos tradicionales de gobernanza de IA basados en auditorías periódicas de procesos y políticas estáticas no pueden seguir el ritmo de las arquitecturas modernas de IA no deterministas, como la generación aumentada por recuperación y los sistemas autónomos basados en agentes."
—Sumit Agarwal, VP analyst at Gartner Source CIO Dive

Basado en el framework de Cognizant Trust  

El framework de Cognizant Trust™ proporciona una estructura práctica para convertir nuestros estándares responsables de IA en un impacto real a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Neuro AI Trust se basa en el framework Trust, asegurando que los sistemas de IA funcionen de forma continua de manera transparente, justa, segura, responsable y fiable.​

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Para profundizar en la IA y la ética responsables...

Contacta con nosotros si quieres saber más sobre cómo integramos los principios de la IA responsable en nuestros servicios, o hablar con nuestros expertos sobre cómo podemos ayudarte a preparar tu empresa para un futuro dominado por la IA.

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