La inteligencia artificial se ha consolidado como una prioridad estratégica para las empresas españolas. La inversión crece, los casos de uso se multiplican y el potencial de transformación es indiscutible. Sin embargo, este avance convive con una realidad menos visible: muchas organizaciones aún no están preparadas para integrar la IA de forma efectiva en su operativa diaria. No por falta de tecnología, sino por las personas y los modelos de gestión.

Los datos ayudan a entender el desafío. Según el informe Business Leaders del Grupo Adecco, titulado "The human premium: leadership beyond the algorithm", solo dos de cada diez empresas en España cuentan con una plantilla preparada para trabajar con flujos algorítmicos, y apenas el 24 % comunica con claridad cómo impactará la IA en los puestos de trabajo.

La falta de claridad y alineación genera incertidumbre y resistencia. Esto confirma que el principal cuello de botella no está en la tecnología, sino en las personas y en los modelos de gestión.

El riesgo creciente de la Shadow AI en las organizaciones

Esta falta de transparencia no solo genera incertidumbre y limita la adopción real de la tecnología, sino que además favorece comportamientos poco controlados, como el uso de herramientas de IA al margen de los marcos corporativos (Shadow AI). El uso de estas herramientas no para de crecer y, por ende, sus riesgos, entre los que destacan:

Fuga de propiedad intelectual: uso de datos o código propietario en plataformas públicas

Incumplimiento normativo: tratamiento de datos fuera del marco de RGPD o NIS2

Brechas de seguridad: uso de herramientas o integraciones no verificadas

Estos riesgos no solo afectan a la seguridad, sino que impactan directamente en el ROI de la IA, generando ineficiencias, costes ocultos y pérdida de control sobre el uso de la tecnología.

En este contexto, la capacitación en inteligencia artificial deja de ser solo una palanca de productividad y se convierte en un elemento clave de protección corporativa.

Tres palancas para impulsar la adopción de la IA en la organización

Para activar una adopción efectiva, los equipos directivos deben poner el foco en tres palancas clave.

Comunicación con propósito: explicar de forma clara y honesta cómo la IA actúa como apoyo al profesional, ayudándole a centrarse en tareas de mayor valor. Alfabetización práctica, con programas de formación continuada que desarrollen pensamiento crítico, capacidad de identificar sesgos y habilidades para interactuar con sistemas inteligentes. Rediseño de los modelos de incentivos, adaptando los KPIs para reconocer la creatividad, la toma de decisiones y el valor estratégico generado gracias a la automatización.

El ROI de la IA es cultural, no tecnológico

La conversación sobre IA empresarial está evolucionando. Cada vez es más evidente que el verdadero diferencial no reside solo en el algoritmo, sino en la capacidad de las personas para entenderlo, cuestionarlo y utilizarlo de forma responsable.

La experiencia demuestra que la IA ofrece valor cuando se aborda como una transformación integral, no como un proyecto aislado. Automatizar procesos sin acompañar a las personas, desplegar soluciones sin explicar su propósito o exigir resultados sin revisar incentivos son frenos silenciosos a la adopción. La tecnología avanza más rápido que las organizaciones, y ese desfase tiene un impacto directo en el retorno de la inversión.