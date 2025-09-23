Storebrand Bank adopta la automatización para ofrecer valor instantáneo al cliente

Un enfoque renovado de la automatización para ofrecer valor al instante

El nombramiento de un nuevo equipo de operaciones en Storebrand Bank permitió un nuevo enfoque de la automatización como una forma de acelerar los servicios al consumidor, como las aprobaciones de hipotecas y los pagos de préstamos. La automatización también ayudaría al banco a gestionar las crecientes cargas de trabajo operativas derivadas del crecimiento de su mercado.

El desafío era que el banco carecía de un equipo de automatización dedicado. Esto provocaba que el trabajo se gestionara dentro de los silos departamentales de manera ineficiente.

El hecho de que Storebrand Group ya hubiera contratado a Cognizant para ofrecer servicios de procesos de negocio y transformación digital desde el centro de entrega en Vilnius (Lituania) planteaba la posibiidad de volver a recurrir a sus servicios. De hecho, el centro de Cognizant actuó como un acelerador de la transformación digital y la innovación durante casi una década. Esto permitió a Storebrand acercarse a sus clientes y aprovechar las oportunidades de mercado y crecimiento.

Después de discutir los requisitos de automatización con Storebrand Bank, Cognizant propuso un marco de entrega orientado a proyectos (POD), con un equipo dedicado de especialistas para diseñar, entregar y gestionar soluciones de automatización a escala.