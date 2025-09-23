  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7c60930f" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6690a3e" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@69cc5841" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@38137963" Inversores
Caso práctico
Caso práctico de banca

Storebrand Bank adopta la automatización para ofrecer valor instantáneo al cliente

Cognizant ayuda al banco noruego a gestionar una creciente carga de trabajo operativa y a entregar préstamos, hipotecas y otros productos de consumo más rápido gracias a la automatización de procesos y la IA generativa (GenAI). 

De un vistazo

Industria
Banca

Ubicación
Noruega

Desafío

Ofrece valor instantáneo al cliente acelerando los procesos operativos y orientados al cliente a escala mediante la automatización y la GenAI.

Hechos destacados

  • Realizadas 50 automatizaciones en 18 meses a través de un enfoque de entrega orientado a proyectos
  • Entrega un 40% más rápida de soluciones de automatización gracias a un equipo dedicado
  • Ahorro de 7.000 horas mediante el uso de bots autónomos para realizar tareas rutinarias

El desafío

Storebrand Bank ASA es un banco noruego, subsidiaria propiedad de Storebrand Group, un actor líder en el mercado nórdico de servicios bancarios, seguros y ahorro. Ofrece una amplia gama de productos de préstamos al consumo, banca y ahorro a sus dos millones de clientes noruegos, siempre con el objetivo de combinar la comodidad de la banca digital con un toque personal. 

Storebrand Bank cree que la clave del crecimiento es satisfacer las necesidades de los clientes más rápido y de forma más eficiente que la competencia. Si un cliente solicita un préstamo, por ejemplo, el banco quiere poder validar la solicitud, aprobarla y entregar los fondos en el mismo día, e incluso, en la misma hora. 

Un enfoque renovado de la automatización para ofrecer valor al instante

El nombramiento de un nuevo equipo de operaciones en Storebrand Bank permitió un nuevo enfoque de la automatización como una forma de acelerar los servicios al consumidor, como las aprobaciones de hipotecas y los pagos de préstamos. La automatización también ayudaría al banco a gestionar las crecientes cargas de trabajo operativas derivadas del crecimiento de su mercado. 

El desafío era que el banco carecía de un equipo de automatización dedicado. Esto provocaba que el trabajo se gestionara dentro de los silos departamentales de manera ineficiente. 

El hecho de que Storebrand Group ya hubiera contratado a Cognizant para ofrecer servicios de procesos de negocio y transformación digital desde el centro de entrega en Vilnius (Lituania) planteaba la posibiidad de volver a recurrir a sus servicios. De hecho, el centro de Cognizant actuó como un acelerador de la transformación digital y la innovación durante casi una década. Esto permitió a Storebrand acercarse a sus clientes y aprovechar las oportunidades de mercado y crecimiento.

Después de discutir los requisitos de automatización con Storebrand Bank, Cognizant propuso un marco de entrega orientado a proyectos (POD), con un equipo dedicado de especialistas para diseñar, entregar y gestionar soluciones de automatización a escala.

Nuestro enfoque

Una vez aceptada la propuesta, Cognizant trabajó con Storebrand Bank para establecer y priorizar un canal de entrega, y asegurar la opinión de expertos en la materia (SME) relevantes. Después y en base a su amplio conocimiento del negocio, los productos y los procesos del banco, Cognizant entregó las soluciones de automatización necesarias en un plazo rápido.

Los elementos clave de nuestro enfoque incluyeron:

  • Equipo polivalente: Nuestro equipo incluye expertos para todo el ciclo de vida de la entrega, incluidos analistas de negocio, un líder técnico de automatización y especialistas en automatización robótica de procesos (RPA), entrega de automatización, pruebas y mantenimiento.
  • Marco colaborativo de 'un equipo': Nuestro marco POD permite una colaboración fluida y multifuncional para una mayor agilidad. Un equipo dedicado que trabaja como uno solo con el cliente significa que Storebrand Bank puede lograr sus objetivos de transformación más rápido.
  • Capacidad de automatización flexible y escalable: A medida que el negocio de Storebrand Bank continúe creciendo, su carga de trabajo operativa aumentará aún más. Nuestro equipo puede escalar para manejar una mayor demanda de automatización, asegurando que los nuevos bots se puedan implementar rápidamente.
Un grupo de tres personas en un sofá, mirando un documento.
  • RPA desasistida a escala con UiPath: Se atendieron las primeras automatizaciones, que requerían la intervención humana para activar un flujo de trabajo. Sin embargo, a medida que la canalización de bots comenzó a crecer, recomendamos pasar a flujos de trabajo desasistidos orquestados a través de UiPath Automation Cloud. Implementamos la plataforma UiPath y convertimos las automatizaciones atendidas en flujos de trabajo desatendidos.
  • El ser humano en el proceso: Cuando el proceso requiere validación o intervención humana, como aprobar un préstamo, esta etapa manual se incorpora al flujo de trabajo.
  • Integración de IA generativa: Para algunos flujos de trabajo, integramos un bot con una solución de IA generativa de terceros que extrae información no estructurada de documentos relevantes. Una vez que la GenAI ha extraído la información clave, la pasa al bot para su procesamiento.
  • Medición e informes sólidos: El banco quería supervisar el impacto de sus iniciativas de automatización para continuar mejorando. Establecimos una referencia de los procesos actuales y configuramos sistemas de monitorización y de generación de informes para realizar un seguimiento del incremento en la eficiencia, con tres paneles que muestran indicadores clave de rendimiento (KPI) de un vistazo.
  • Automatización como servicio (AaaS): Con el marco POD integrado y operativo, pasamos a un modelo de prestación como servicio respaldado por un acuerdo de nivel de servicio (SLA), con niveles garantizados de tiempo de actividad y tiempos de reparación si una automatización no funciona correctamente. 

"El enfoque de Cognizant superó nuestras expectativas. Su profunda comprensión de nuestros procesos diarios y su gestión de proyectos estratégica e innovadora se alinean perfectamente con nuestra visión. Gracias a su trabajo, no solo hemos mejorado nuestros flujos de trabajo actuales, sino que también hemos establecido una base sólida para expandir nuestras iniciativas de automatización. Estamos muy satisfechos con nuestra creciente colaboración y entusiasmados por todo lo que podemos lograr juntos."

Joel Bill, Business Developer, Storebrand Bank AS

Resultados de negocio

Desde que adoptó un enfoque estratégico para la automatización, Storebrand Bank ha logrado ganancias de eficiencia que están teniendo un impacto en la experiencia y la satisfacción del cliente, y la ventaja competitiva. Los beneficios logrados hasta la fecha incluyen:

  • Aprobaciones de tarjetas de crédito el mismo día: Una de las primeras automatizaciones permite a Storebrand Bank aprobar solicitudes de tarjetas de crédito el mismo día en que se reciben. Esto demuestra claramente la capacidad de RPA para ofrecer valor instantáneo.
  • Entrega de valor casi en tiempo real: Los plazos medios de entrega de valor al cliente se han reducido alrededor de 90 minutos para las operaciones bancarias diarias y alrededor de 2,5 horas para la formalización de préstamos.
  • Entrega un 40% más rápida: La creación de un equipo dedicado redujo los plazos de implementación de la automatización de 8-12 semanas a 4-8 semanas, lo que permitió a Storebrand Bank beneficiarse de procesos más automatizados en menos tiempo.
  • 50 bots entregados: En los primeros 18 meses, entregamos más de 50 automatizaciones para ayudar a Storebrand Bank a manejar las crecientes cargas de trabajo operativas con mayor eficiencia.
  • Ahorro de 7.000 horas: Los bots han reemplazado los procesos manuales en las operaciones administrativas y de atención al cliente del banco, ahorrando 7.000 horas en los primeros 18 meses. Por ejemplo, un bot que aplica nuevas tasas de interés a los préstamos hipotecarios ahorra 55 horas en un solo día, mientras que otro que califica a los solicitantes de crédito recorta 10 minutos por cada solicitud de tarjeta de crédito.
  • Operaciones 24/7/365: Con bots desatendidos activados por reglas basadas en el tiempo y los eventos, Storebrand Bank puede atender a los clientes y ejecutar operaciones administrativas, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

 

Dos mujeres sentadas en una mesa, que trabajan en un portátil, hablando
Un marco de automatización escalable para ofrecer valor instantáneo al cliente

La experiencia del cliente es un diferenciador estratégico en la banca y la velocidad del servicio, un componente crítico. Asociándose con Cognizant para crear un marco de automatización como servicio (AaaS), Storebrand Bank puede procesar las solicitudes y aplicaciones de los clientes más rápido que nunca. El banco ahora entrega las solicitudes de tarjetas de crédito en el mismo día, cumpliendo su visión de ofrecer valor instantáneo a los clientes. Con AaaS integrado en todas las operaciones y listo para integrarse con tecnologías emergentes como la IA agéntica, Storebrand Bank ha creado un marco escalable para ofrecer cada vez más valor a medida que crece su negocio.

Acerca de Storebrand Bank

Storebrand Bank ASA es una subsidiaria propiedad de Storebrand ASA. Sus operaciones se llevan a cabo como parte integral de las operaciones del Grupo Storebrand y se inscriben el mercado retail. La oficina central del banco se encuentra en Lysaker, en el municipio de Bærum, Noruega. Para más información, visita www.storebrand.no/

Casos prácticos

  • /content/cognizant-dot-com/es/es/case-studies
  • cognizant:industries/banking