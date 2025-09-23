Storebrand Bank adopta la automatización para ofrecer valor instantáneo al cliente

Caso práctico
De un vistazo
Industria
Banca
Ubicación
Noruega
Desafío
Ofrece valor instantáneo al cliente acelerando los procesos operativos y orientados al cliente a escala mediante la automatización y la GenAI.
Hechos destacados
- Realizadas 50 automatizaciones en 18 meses a través de un enfoque de entrega orientado a proyectos
- Entrega un 40% más rápida de soluciones de automatización gracias a un equipo dedicado
- Ahorro de 7.000 horas mediante el uso de bots autónomos para realizar tareas rutinarias
El desafío
Storebrand Bank ASA es un banco noruego, subsidiaria propiedad de Storebrand Group, un actor líder en el mercado nórdico de servicios bancarios, seguros y ahorro. Ofrece una amplia gama de productos de préstamos al consumo, banca y ahorro a sus dos millones de clientes noruegos, siempre con el objetivo de combinar la comodidad de la banca digital con un toque personal.
Storebrand Bank cree que la clave del crecimiento es satisfacer las necesidades de los clientes más rápido y de forma más eficiente que la competencia. Si un cliente solicita un préstamo, por ejemplo, el banco quiere poder validar la solicitud, aprobarla y entregar los fondos en el mismo día, e incluso, en la misma hora.
Nuestro enfoque
Una vez aceptada la propuesta, Cognizant trabajó con Storebrand Bank para establecer y priorizar un canal de entrega, y asegurar la opinión de expertos en la materia (SME) relevantes. Después y en base a su amplio conocimiento del negocio, los productos y los procesos del banco, Cognizant entregó las soluciones de automatización necesarias en un plazo rápido.
Los elementos clave de nuestro enfoque incluyeron:
- Equipo polivalente: Nuestro equipo incluye expertos para todo el ciclo de vida de la entrega, incluidos analistas de negocio, un líder técnico de automatización y especialistas en automatización robótica de procesos (RPA), entrega de automatización, pruebas y mantenimiento.
- Marco colaborativo de 'un equipo': Nuestro marco POD permite una colaboración fluida y multifuncional para una mayor agilidad. Un equipo dedicado que trabaja como uno solo con el cliente significa que Storebrand Bank puede lograr sus objetivos de transformación más rápido.
- Capacidad de automatización flexible y escalable: A medida que el negocio de Storebrand Bank continúe creciendo, su carga de trabajo operativa aumentará aún más. Nuestro equipo puede escalar para manejar una mayor demanda de automatización, asegurando que los nuevos bots se puedan implementar rápidamente.
- RPA desasistida a escala con UiPath: Se atendieron las primeras automatizaciones, que requerían la intervención humana para activar un flujo de trabajo. Sin embargo, a medida que la canalización de bots comenzó a crecer, recomendamos pasar a flujos de trabajo desasistidos orquestados a través de UiPath Automation Cloud. Implementamos la plataforma UiPath y convertimos las automatizaciones atendidas en flujos de trabajo desatendidos.
- El ser humano en el proceso: Cuando el proceso requiere validación o intervención humana, como aprobar un préstamo, esta etapa manual se incorpora al flujo de trabajo.
- Integración de IA generativa: Para algunos flujos de trabajo, integramos un bot con una solución de IA generativa de terceros que extrae información no estructurada de documentos relevantes. Una vez que la GenAI ha extraído la información clave, la pasa al bot para su procesamiento.
- Medición e informes sólidos: El banco quería supervisar el impacto de sus iniciativas de automatización para continuar mejorando. Establecimos una referencia de los procesos actuales y configuramos sistemas de monitorización y de generación de informes para realizar un seguimiento del incremento en la eficiencia, con tres paneles que muestran indicadores clave de rendimiento (KPI) de un vistazo.
- Automatización como servicio (AaaS): Con el marco POD integrado y operativo, pasamos a un modelo de prestación como servicio respaldado por un acuerdo de nivel de servicio (SLA), con niveles garantizados de tiempo de actividad y tiempos de reparación si una automatización no funciona correctamente.
Resultados de negocio
Desde que adoptó un enfoque estratégico para la automatización, Storebrand Bank ha logrado ganancias de eficiencia que están teniendo un impacto en la experiencia y la satisfacción del cliente, y la ventaja competitiva. Los beneficios logrados hasta la fecha incluyen:
- Aprobaciones de tarjetas de crédito el mismo día: Una de las primeras automatizaciones permite a Storebrand Bank aprobar solicitudes de tarjetas de crédito el mismo día en que se reciben. Esto demuestra claramente la capacidad de RPA para ofrecer valor instantáneo.
- Entrega de valor casi en tiempo real: Los plazos medios de entrega de valor al cliente se han reducido alrededor de 90 minutos para las operaciones bancarias diarias y alrededor de 2,5 horas para la formalización de préstamos.
- Entrega un 40% más rápida: La creación de un equipo dedicado redujo los plazos de implementación de la automatización de 8-12 semanas a 4-8 semanas, lo que permitió a Storebrand Bank beneficiarse de procesos más automatizados en menos tiempo.
- 50 bots entregados: En los primeros 18 meses, entregamos más de 50 automatizaciones para ayudar a Storebrand Bank a manejar las crecientes cargas de trabajo operativas con mayor eficiencia.
- Ahorro de 7.000 horas: Los bots han reemplazado los procesos manuales en las operaciones administrativas y de atención al cliente del banco, ahorrando 7.000 horas en los primeros 18 meses. Por ejemplo, un bot que aplica nuevas tasas de interés a los préstamos hipotecarios ahorra 55 horas en un solo día, mientras que otro que califica a los solicitantes de crédito recorta 10 minutos por cada solicitud de tarjeta de crédito.
- Operaciones 24/7/365: Con bots desatendidos activados por reglas basadas en el tiempo y los eventos, Storebrand Bank puede atender a los clientes y ejecutar operaciones administrativas, las 24 horas del día, los siete días de la semana.