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IA generativa

El impacto global de la IA generativa

A continuación una visión de las implicaciones macroeconómicas y sociales de la GenAI, y cómo impactará en la productividad a escala global.

INFORME INTERACTIVO

La IA, una nueva era

La GenAI podría generar más de 1 billón de dólares en crecimiento anual para 2032, al tiempo que podría modificar hasta el 90% de los puestos de trabajo existentes. Lidia con esta revolución invirtiendo en las personas.

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imagen abstracta azul y violeta

ANÁLISIS

El momento de la GenAI: aceleradores e inhibidores

Al comprender las mayores barreras que impiden la adopción de la IA generativa, las empresas pueden seguir generando impulso y aprovechar las poderosas ganancias de productividad que ofrece.

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INFORME INTERACTIVO

Qué deben saber las empresas

Echa un vistazo al futuro cercano o a la IA orquestada, cuando los agentes de IA comiencen a hablar entre sí. Aprende a poner en marcha tu empresa.

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Evolución tecnológica

La GenAI crea nuevas oportunidades de negocio. Pero los equipos técnicos deben ver las cosas de una forma completamente diferente para aprovechar las oportunidades.

INFORME INTERACTIVO

Piensa como un nativo de IA

Las empresas existentes no pueden convertirse en nativas de la IA por sí mismas, pero deben permanecer atentas a medida que estas startups de IA aprovechan nuevas oportunidades de mercado. Al estudiar activamente cómo las empresas nativas de IA colocan esta tecnología en el centro de sus operaciones, las empresas establecidas pueden aprovechar las ventajas de pensar y actuar como sus competidores más recientes.

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Una rana aburrida se vuelve colorida cuando se ve a través de anteojos

ARTÍCULO

Lecciones de tecnología de los nativos de IA

Aprende cómo las empresas tradicionales pueden competir con las empresas nativas de IA emergentes.

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Primer plano de un mineral

La IA multiagente está lista para revolucionar las operaciones de negocio

La función clave de la IA está llegando y podría transformar las operaciones empresariales antes de lo que piensas. Descubre cómo los agentes de IA acaban con los silos y conectan software diferentes para crear una plataforma de operaciones de negocio de interfaz única.

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Empleos y formación

La GenAI está destinada a sacudir el mercado laboral, desplazando algunos y obligando a otros a reciclarse.

ARTÍCULO

¿La IA generativa ayudará o perjudicará a las mujeres?

No se puede ignorar el impacto sesgado de la IA generativa en las mujeres en el lugar de trabajo. Las empresas deben implementar acciones ahora para abordar este desequilibrio.

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Una mujer tocando una pantalla virtual

ARTÍCULO

El futuro de las habilidades humanas

Los líderes de RR.HH. se enfrentan a la ingente tarea de guiar a su plantilla a trabajar con la GenAI y no contra ella.

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Un hombre sonriendo

ARTÍCULO

La IA generativa requiere un replanteamiento de las habilidades

La GenAI está redefiniendo las habilidades de la fuerza laboral, poniendo el foco en el pensamiento crítico, la comunicación y la toma de decisiones.

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Primer plano de un ojo con reflejo de gráficos en gafas

Confianza del consumidor

La confianza, y la falta de ella, es fundamental para el debate sobre la GenAI. ¿Qué pueden hacer las empresas para poner a la gente de su parte?

ANÁLISIS

Fomentar la confianza de los consumidores en la IA

Solo un tercio de los consumidores confía en la GenAI. Pero con el enfoque adecuado, las empresas pueden crear estrategias para ganarse sus corazones y mentes.

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Un puente de piedra entre dos montañas

ANÁLISIS

GenAI de cara al público: Cinco consejos para superar el escepticismo

Las empresas deben trabajar para ganarse la confianza de sus clientes, desde el comienzo de la adopción de IA.

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ARTÍCULO

IA responsable: Cinco pasos que las empresas deben dar ya

Las empresas deberían centrarse en cinco áreas clave cuando despliegan IA responsable a escala empresarial.

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Da el primer paso

Exploremos las aplicaciones prácticas de la IA generativa en la empresa y generemos impacto de forma segura y responsable.

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