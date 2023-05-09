IA generativa

INFORME INTERACTIVO

Las empresas existentes no pueden convertirse en nativas de la IA por sí mismas, pero deben permanecer atentas a medida que estas startups de IA aprovechan nuevas oportunidades de mercado. Al estudiar activamente cómo las empresas nativas de IA colocan esta tecnología en el centro de sus operaciones, las empresas establecidas pueden aprovechar las ventajas de pensar y actuar como sus competidores más recientes.