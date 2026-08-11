Introducción

Desde que la inteligencia artificial entrara en la conversación empresarial a finales del pasado año, se ha vuelto imposible la idea de separar la idea de estar "preparado para el futuro" de la adopción de la IA. Con esta tecnología, las organizaciones pueden alcanzar la velocidad, la agilidad y la toma de decisiones que necesitan para competir en el entorno cambiante actual.

Incluso ante de que apareciera la IA generativa, crecía la adopción de la IA . En un estudio reciente de Economist Impact, la IA y el aprendizaje automático (ML) se situaban entre las seis principales tecnologías que los encuestados ya han adoptado o han planeado adoptar para estar preparados para el futuro (ver gráfico 1). Cognizant trabajó con Economist Impact en un estudio, en el que participaron 2.000 ejecutivos de todo el mundo e industrias, para definir qué se necesita para estar preparado al futuro y en qué punto se encuentran las organizaciones de conseguirlo. (Para ver el estudio completo, ver " Preparado para todo: qué significa se una empresa moderna.")



En nuestro análisis de datos, cerca de siete de cada diez nombró la IA/ML como una área prioritaria de inversión, indicando que es clave para hacer negocio de forma efectiva en la actualidad.