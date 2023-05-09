¿Qué es la modernización de aplicaciones legacy?

La modernización de aplicaciones lgacy es el proceso de actualizar, transformar o reemplazar aplicaciones de software existentes para satisfacer los requisitos empresariales, técnicos y de seguridad actuales y futuros. Incluye una variedad de enfoques, desde trasladar aplicaciones a infraestructuras modernas con cambios mínimos hasta reestructurarlas completamente usando diseños nativos en la nube y modulares. El objetivo es preservar el valor empresarial de los sistemas legacy mientras se mejora la escalabilidad, la resiliencia, la integración y la mantenibilidad.

La modernización permite a las organizaciones aprovechar plataformas en la nube, integración basada en interfaces de programación de aplicaciones (API), arquitecturas de microservicios, prácticas DevOps y capacidades impulsadas por IA. En lugar de operar como activos técnicos aislados, las aplicaciones modernizadas se convierten en parte de una base digital conectada. Esta base apoya la entrega continua, las operaciones basadas en datos y la innovación más rápida en toda la empresa.

¿Por qué una organización debería modernizar sus aplicaciones legacy?

Las aplicaciones legacy suelen contener décadas de lógica y conocimiento empresarial. Si bien continúan apoyando procesos críticos, las arquitecturas desfasadas, las pilas tecnológicas obsoletas y los diseños estrechamente acoplados limitan la agilidad, aumentan los costes operativos y exponen a las organizaciones a riesgos de seguridad y cumplimiento.

La modernización aborda estos problemas mediante múltiples estrategias, incluyendo rehosting, refactorización, replatforming y re-architecture. El enfoque adecuado depende de la criticidad empresarial de cada aplicación, su estado técnico, su perfil de riesgo y su valor estratégico a largo plazo.

La mayoría de los programas de modernización comienzan con el análisis de portafolio de aplicaciones para determinar qué sistemas deben modernizarse, retirarse, consolidarse o reemplazarse.

¿Cuál es la diferencia entre la modernización del legacy y la migración a la nube?

La migración a la nube se centra en trasladar aplicaciones a la infraestructura en la nube. La modernización del legacy se centra en mejorar las propias aplicaciones cambiando la arquitectura, el código, los modelos de datos e integraciones.

Realojar una aplicación en la nube puede reducir los costes de infraestructura, pero no elimina la deuda técnica. Modernizar durante o después de la migración permite diseños nativos en la nube que mejoran el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia operativa a largo plazo.

Por qué la modernización de aplicaciones legacy importa

Los sistemas legacy pueden consumir entre el 60% y el 80% de los presupuestos de TI en mantenimiento, dejando poco margen para la innovación. A medida que aumentan las expectativas digitales, la brecha entre lo que las plataformas legacy pueden ofrecer y lo que el negocio necesita sigue ampliándose.

Las arquitecturas más obsoletas suelen ser difíciles de integrar con plataformas modernas, APIs y servicios de datos. El software al final de su vida útil aumenta la exposición a la seguridad y al cumplimiento debido a vulnerabilidades conocidas y a la disminución del soporte por parte de proveedores. Los diseños monolíticos ralentizan el cambio, lo que dificulta la entrega incremental y la mejora continua. Al mismo tiempo, las habilidades especializadas necesarias para mantener tecnologías legacy son cada vez más escasas y costosas.

La modernización reduce el coste y el riesgo de operar sistemas obsoletos, mejora la interoperabilidad con servicios en la nube y ecosistemas de socios, y permite capacidades como IA, análisis en tiempo real y experiencias digitales personalizadas.

Para las empresas que buscan transformarse digitalmente, la modernización es un requisito previo para ir más allá de "mero mantenimiento operativo" y competir mediante una entrega más rápida, mayor fiabilidad y mejores resultados para los clientes.

¿Cuáles son las estrategias comunes de modernización de aplicaciones legacy?

La modernización de aplicaciones legacy no es un enfoque válido para todos. El enfoque adecuado depende del valor empresarial de la aplicación, su estado técnico, su perfil de riesgo y su arquitectura objetivo.

Retener: Conserva la aplicación tal cual porque es estable y sigue cumpliendo con las necesidades del negocio. Conserva y supervisa, pero no lo cambies de forma significativa.



Conserva la aplicación tal cual porque es estable y sigue cumpliendo con las necesidades del negocio. Conserva y supervisa, pero no lo cambies de forma significativa. Retirada: Decomisionar aplicaciones que ya no aportan valor o han sido reemplazadas. Esto reduce la complejidad de la cartera, los costes de licencias y de soporte.



Decomisionar aplicaciones que ya no aportan valor o han sido reemplazadas. Esto reduce la complejidad de la cartera, los costes de licencias y de soporte. Realojar: Mueve la aplicación a un nuevo entorno (a menudo la nube) con cambios mínimos o nulos en el código. Este es el camino más rápido hacia los beneficios en infraestructuras, pero la deuda técnica persiste.



Mueve la aplicación a un nuevo entorno (a menudo la nube) con cambios mínimos o nulos en el código. Este es el camino más rápido hacia los beneficios en infraestructuras, pero la deuda técnica persiste. Replatform: Cambiar a un nuevo entorno de ejecución o a servicios gestionados con cambios específicos (por ejemplo, bases de datos gestionadas o middleware actualizado) sin rediseñar la arquitectura.



Cambiar a un nuevo entorno de ejecución o a servicios gestionados con cambios específicos (por ejemplo, bases de datos gestionadas o middleware actualizado) sin rediseñar la arquitectura. Refactorización: Mejorar el código y el diseño interno para aumentar la mantenibilidad, el rendimiento y la escalabilidad. Esto puede incluir fragmentar un monolito en servicios más pequeños con el tiempo.

Mejorar el código y el diseño interno para aumentar la mantenibilidad, el rendimiento y la escalabilidad. Esto puede incluir fragmentar un monolito en servicios más pequeños con el tiempo. Re-arquitecto: Rediseña la aplicación usando patrones modernos (como cloud-native, basado en eventos y API-first) preservando la lógica clave de negocio. Esto requiere más esfuerzo y ofrece la mayor flexibilidad a largo plazo.

Rediseña la aplicación usando patrones modernos (como cloud-native, basado en eventos y API-first) preservando la lógica clave de negocio. Esto requiere más esfuerzo y ofrece la mayor flexibilidad a largo plazo. Reemplazar: Cambiar a un nuevo producto o reconstruir cuando modernizar el sistema legacy no es rentable. Esta opción funciona mejor cuando las limitaciones del sistema existente superan el valor de preservarlo.

¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la modernización de aplicaciones legacy?

La modernización de aplicaciones legacy puede aportar un gran valor a la organización, pero también introduce un riesgo de ejecución que debe gestionarse.

Beneficios empresariales

Menores costes de mantenimiento y menor deuda técnica: Sustituir componentes al final de su vida útil, actualizar pilas y eliminar código redundante reduce el esfuerzo continuo de soporte y libera presupuesto para trabajos de mayor valor.

Sustituir componentes al final de su vida útil, actualizar pilas y eliminar código redundante reduce el esfuerzo continuo de soporte y libera presupuesto para trabajos de mayor valor. Mayor agilidad y tiempo de salida al mercado más rápido: Las arquitecturas modernas que utilizan APIs, microservicios y plataformas en la nube permiten la entrega continua y una iteración más rápida entre equipos.

Las arquitecturas modernas que utilizan APIs, microservicios y plataformas en la nube permiten la entrega continua y una iteración más rápida entre equipos. Mayor seguridad y cumplimiento: Eliminar el software no soportado mejora los parches, refuerza los controles y reduce la exposición a vulnerabilidades conocidas.

Eliminar el software no soportado mejora los parches, refuerza los controles y reduce la exposición a vulnerabilidades conocidas. Habilitación de la nube y la IA: Las aplicaciones modernizadas pueden utilizar escalabilidad en la nube, servicios gestionados y capacidades de IA para soportar casos de uso como insights en tiempo real y automatización.

Desafíos comunes

La modernización es compleja a escala. Muchos sistemas legacy tienen documentación limitada, dependencias fuertemente acopladas y lógica de negocio integrada que resulta difícil de separar. La migración de datos añade integridad y riesgo de inactividad, mientras que las habilidades legacy pueden ser difíciles de conseguir. Las organizaciones que abordan la modernización mediante una evaluación estructurada, ejecución por fases y una gobernanza sólida, en lugar de una migración única a gran escala, logran mejores resultados y menor riesgo.

Las herramientas de evaluación basadas en la IA, incluidas las utilizadas en la metodología APR de Cognizant, pueden acelerar el descubrimiento, reducir el tiempo de evaluación y mejorar la calidad de las decisiones de modernización.

¿Cómo deberían las organizaciones evaluar qué aplicaciones legacy modernizar?

No todas las aplicaciones heredadas merecen la misma inversión. Una evaluación estructurada ayuda a los equipos a priorizar basándose en la evidencia.

Valor empresarial: Mide el impacto en los ingresos, la experiencia del cliente y los objetivos estratégicos. Las aplicaciones de alto valor que se ejecutan en plataformas obsoletas son claras candidatas para la modernización.



Mide el impacto en los ingresos, la experiencia del cliente y los objetivos estratégicos. Las aplicaciones de alto valor que se ejecutan en plataformas obsoletas son claras candidatas para la modernización. Aptitud técnica: Evalúa el estado de la arquitectura, seguridad, escalabilidad, fiabilidad y deuda técnica. Un rendimiento bajo junto con un elevado esfuerzo de soporte normalmente implica urgencia.



Evalúa el estado de la arquitectura, seguridad, escalabilidad, fiabilidad y deuda técnica. Un rendimiento bajo junto con un elevado esfuerzo de soporte normalmente implica urgencia. Coste total de propiedad: Compara los costes de funcionamiento y mantenimiento con el esfuerzo de modernización, incluyendo licencias, infraestructura, tiempo de soporte y coste de oportunidad.



Compara los costes de funcionamiento y mantenimiento con el esfuerzo de modernización, incluyendo licencias, infraestructura, tiempo de soporte y coste de oportunidad. Riesgos y dependencias: Mapear integraciones, flujos de datos e impactos posteriores. Las aplicaciones con menos dependencias suelen ser el mejor punto de partida para lograr resultados pronto.

Este enfoque produce un portfolio priorizado y una hoja de ruta por fases, comenzando con aplicaciones de alto impacto y menor complejidad y avanzando hacia sistemas más complejos.

¿Cuál es la relación entre la deuda técnica y la modernización de aplicaciones legacy?

La deuda técnica es el coste acumulado de atajos, mantenimiento diferido y decisiones de diseño desactualizadas. En entornos legacy, esta deuda se acumula con el tiempo. Cada solución temporal o actualización pospuesta hace que los sistemas sean más difíciles de cambiar, más frágiles de operar y más caros de mantener.

La modernización de aplicaciones legacy constituye uno de los principales enfoques para reducir la deuda técnica a gran escala. Elimina tecnologías sin soporte, sustituye integraciones frágiles por APIs, introduce pruebas automatizadas y prácticas de integración/entrega continua (CI/CD), y reestructura el código y la arquitectura para lograr una mantenimiento largo plazo.

La modernización también puede introducir nueva deuda si está mal gobernada. Migraciones incompletas, patrones arquitectónicos inconsistentes y documentación débil pueden crear una complejidad adicional. Por esta razón, los programas de modernización deberían incluir estándares claros de arquitectura, controles de calidad automatizados y supervisión continua de carteras.

Las organizaciones que tratan la reducción de deuda técnica como una disciplina continua, integrada tanto en iniciativas de modernización como en las operaciones diarias, construyen conjuntos tecnológicos más resilientes y adaptables.