Modernización del marketing empresarial con orquestación de IA

Cognizant y Typefont colaboran para ayudar a las empresas a reinventar el marketing para un mundo dominado por la IA. A medida que las demandas del marketing se vuelven cada vez más complejas- en múltiples canales, formatos y niveles de personalización- los modelos tradicionales basados en agencias tienen dificultades para seguir el ritmo. Juntos, habilitamos un nuevo modelo operativo: la agencia como software. Al combinar nuestra profunda experiencia en transformación de marketing, datos y gobernanza empresarial con la plataforma de contenido nativo de IA e inteligencia de marca de Typeface, las organizaciones pueden pasar de una ejecución fragmentada a una orquestación en tiempo real. Esta colaboración ayuda a los líderes de marketing a implementar la IA generativa, o GenAI, de forma responsable, escalar contenido y experiencias con confianza y cambiar los equipos de la producción manual a la orquestación inteligente, ofreciendo una ejecución más rápida, mayor coherencia de marca e impacto empresarial medible a gran escala.