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Typeface
Modernización del marketing empresarial con orquestación de IA

Cognizant y Typefont colaboran para ayudar a las empresas a reinventar el marketing para un mundo dominado por la IA. A medida que las demandas del marketing se vuelven cada vez más complejas- en múltiples canales, formatos y niveles de personalización- los modelos tradicionales basados en agencias tienen dificultades para seguir el ritmo. Juntos, habilitamos un nuevo modelo operativo: la agencia como software. Al combinar nuestra profunda experiencia en transformación de marketing, datos y gobernanza empresarial con la plataforma de contenido nativo de IA e inteligencia de marca de Typeface, las organizaciones pueden pasar de una ejecución fragmentada a una orquestación en tiempo real. Esta colaboración ayuda a los líderes de marketing a implementar la IA generativa, o GenAI, de forma responsable, escalar contenido y experiencias con confianza y cambiar los equipos de la producción manual a la orquestación inteligente, ofreciendo una ejecución más rápida, mayor coherencia de marca e impacto empresarial medible a gran escala.

Soluciones

Cognizant y Typefont introducen un modelo operativo nativo de IA que unifica marcas, agencias y tecnología en un único producto de alta velocidad. Al automatizar tareas creativas de alto volumen- como el redimensionamiento, la localización por región y la adaptación multicanal- eliminamos la "fricción de la producción". Esto orquesta capacidades modulares con IA integrada que permiten a los socios creativos centrarse en estrategias de alto valor, valor de marca y narración.

Typefont proporciona la capa de contenido nativa de IA que impulsa operaciones creativas y de marca inteligentes a escala. Su plataforma transforma la creación de contenido, pasando de la producción manual an un sistema de aprendizaje siempre activo basado en la inteligencia de marca.

Juntos, Cognizant y Typefont ofrecen:

  • Un gráfico dinámico de inteligencia de marca como fuente única de verdad para los estándares de marca, los activos y las señales de rendimiento
  • Agentes de IA que generan, localizan y prueban contenido en diferentes canales
  • Gobernanza de marca, cumplimiento normativo y controles de calidad integrados

Esto permite a los clientes aumentar drásticamente la velocidad del contenido manteniendo la coherencia, la confianza y el control.

La colaboración permite agentes de IA personalizables y de nivel empresarial que orquestan los flujos de trabajo de marketing de principio a fin, desde los insights hasta la activación. Estos agentes trabajan junto a equipos humanos para coordinar decisiones, contenido y ejecución en tiempo real.

Las capacidades incluyen:

  • Agentes de IA para operaciones creativas, creación de audiencia, optimización de mezcla de medios e informes de rendimiento
  • Orquestación entre canales propios, de pago, de retail media y CRM
  • Bucles de aprendizaje continuo impulsados por datos, contexto y resultados

Este enfoque agente ayuda a las organizaciones a pasar de la experimentación a una adopción escalable y impulsada por el ROI a gran escala.

Cognizant aporta una amplia experiencia en adopción, gobernanza y transformación de IA empresarial para garantizar que el marketing impulsado por IA escale de forma responsable. Junto con la plataforma de Typeface, los clientes se benefician de una base segura y conforme a la normativa, diseñada para el crecimiento a largo plazo

La colaboración apoya: 

  • Diseño responsable de IA con gobernanza, salvaguardas de privacidad y estándares de diseño éticos
  • Integración fluida con los ecosistemas existentes de martech, CDP, CRM, CMS y comercio
  • Modelos de compromiso basados en resultados alineados con objetivos empresariales medibles

Esto garantiza que los líderes de marketing puedan modernizarse con confianza mientras generan un impacto tangible en toda la organización.

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

Typeface

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