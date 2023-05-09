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Modernización de sistemas core
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Transformarse para el mundo digital

¿Cómo preparar de manera rentable tu entorno de TI para predecir y satisfacer las necesidades comerciales actuales y futuras?
¿Cómo cumple tu empresa con las expectativas cada vez mayores de los clientes actuales? Acude a Cognizant. Te ayudaremos a reimaginar y modernizar tus aplicaciones e infraestructura core de TI para satisfacer las crecientes demandas del negocio, al mismo tiempo que garantizamos los mayor niveles de seguridad.
Aprovechamos nuestro profundo conocimiento en tecnología, aplicaciones, infraestructura, seguridad, operaciones, industrias y diseño centrado en las personas, para mitigar los riesgos de la transformación mientras construyes para el futuro. Además, concebimos y desplegamos soluciones sencillas que transforman y optimizan las aplicaciones y la infraestructura a velocidad y escala, para ayudarte a cumplir la promesa de lo digital para tu negocio e impulsar el crecimiento.
Automatización de la documentación de aplicaciones legacy del mainframe durante el COVID-19

En medio de la crisis del COVID-19, las organizaciones no tienen más remedio que ajustar las aplicaciones legacy. Cognizant mainframe legacy application documentation automation, basada en nuestra solución ZDLC™ Knowledge Automation, proporciona una funcionalidad rápida, segura y automatizada para extraer datos de las aplicaciones existentes.

Leer más
Un folleto de la oferta de Cognizant
Cognizant, líder en servicios de automatización de aplicaciones

En el informe de 2019 PEAK Matrix™ de Everest Group, Cognizant fue nombrada líder entre 19 proveedores de servicios de automatización de aplicaciones por nuestro impacto en el mercado, visión y capacidad.

Leer informe
Logo de la reunión de servicios de automatización de aplicaciones de Everest Group celebrada en 2019

Ofertas

Rediseña tu core

A medida que tu empresa exige mejores experiencias, necesitarás un mayor nivel de flexibilidad y agilidad para competir de manera efectiva. Esto significa renovar y modernizar tu infraestructura de TI y tus aplicaciones para garantizar que puedes satisfacer las demandas de los clientes mientras gestionas los riesgos de la transformación.

Migra tu entorno de TI para dar mejor soporte a las aplicaciones legacy y nuevas, incluida la nueva funcionalidad de satisfacer las necesidades del negocio, retener el valor de las inversiones existentes y minimizar los costes, tanto hoy como en el futuro.

Habilitación en la nube

Despliega la nube en tu proceso de transformación digital para cumplir los objetivos de negocio e impulsar el crecimiento.

Servicios de infraestructura

Consigue que tu negocio esté "always on", ofreciendo experiencias personalizadas a través de una infraestructura digital y unos servicios ágiles.

Gestión de aplicaciones

Ofrece resultados de negocio que permitan la transformación digital a la vez que optimizas los costes y mejoras la previsibilidad.

Modernización de servicios

Migra el sistema legacy a nuevas aplicaciones o plataformas, incluida la nueva funcionalidad para proporcionar las últimas funciones al negocio.

Aprovechamos la automatización para modernizar las tecnologías de espacio de trabajo. Nuestro enfoque basado en la nube te ayuda a repensar cómo optimizar la TI de la empresa, incluidos los aspectos básicos de la infraestructura: el almacenamiento informático, la red y las estrategias del centro de datos.

Servicios y modernización de aplicaciones

Descubre nuevas formas de ofrecer la experiencia digital que desean los clientes.

Servicios de plataforma empresarial

Optimiza el back office y mejora la agilidad operativa y las conexiones con los empleados.

Ingeniería y garantía de calidad

Emplea un enfoque end-to-end en el que se crucen la alta calidad y la alta velocidad.

Devops

Consigue cambios rápidos, integrales y radicales para simplificar, modernizar y transformar tu negocio en una empresa digital.

Cognizant Softvision ofrece la experiencia de ingeniería digital más completa para crear nuevos productos y experiencias, transformar aplicaciones legacy para la nube y modernizar la infraestructura y las plataformas cores.

Ingeniería de software

Diseña y ofrece productos y experiencias que impulsen modelos de negocios "digital-first".

Soluciones de seguridad desfasadas. Amenazas cibernéticas sofisticadas. Aumento del cumplimiento. Frente a estos y otros desafíos de seguridad, las empresas actuales necesitan un socio proactivo que pueda anticipar y neutralizar las amenazas antes de que se materialicen.

Seguridad

Elimina puntos ciegos de seguridad y acelera la innovación, la transformación y el crecimiento.

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Da el primer paso

Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.

Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.

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