Modernización y servicios de aplicaciones

Tras obtener la primera posición en servicios globales de modernización de aplicación, Srini Thiagarajan, CTO at Cognizant Application Services, Aurimas Adomavicius, Head of Product at Cognizant Digital Engineering, y Saleha Williams, Global Head of Strategy at Cognizant Application Services, charlan con Joel Martin, Research Leader at HFS, sobre qué esta impulsando las iniciativas de modernización de las aplicaciones, los desafíos y los casos reales en la última edición de Historias sin filtro.