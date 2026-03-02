Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@179bfc87" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3f5aa360" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4732fdfd" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1340ae91" Inversores
Reunión anual del Foro Económico Mundial 2026

INFORME

La IA, una nueva era

Nuestra último informe más reciente estima que el valor laboral en EE. UU. podría verse afectado por la IA en 2026. Y es revelador.

Leer informe
4,5 B de USD

Últimos artículos

Los artículos de nuestros líderes sobre la oportunidad que ofrece la IA  para mejorar la vida de las personas las comunidades y la sociedad en general.

Desarrollar habilidades para la nueva era del trabajo

Asociación entre Cognizant y el FEM

A medida que la IA y los datos transforman las economías, esbozamos un marco práctico para evaluar, desarrollar y acreditar el talento digital de las plantillas preparadas para el futuro.

Leer más
Logo del Foro Económico Mundial
La IA no es una burbuja: son 4,5 billones de dólares de trabajo listos para escalar

Nuestro informe hace que incluso los mayores defensores de la IA se cuestionen si realmente estamos ante una burbuja. A continuación tres formas en que las organizaciones pueden cerrar la brecha de valor de la IA.

Leer más
Un hombre con traje sosteniendo una tableta y estudiando una pantalla digital en una pantalla frente a él
La gobernanza de la IA en tiempo real es ahora una necesidad competitiva

En un mundo dominado por la IA en constante cambio, la próxima ventaja competitiva será una gobernanza continua e inteligente. Aquí tienes tres formas de empezar.

Leer más
Una bombilla incandescente vertical, de pie de forma independiente, envuelto en líneas en red que la rodean, y varios dados con un icono humano en cada uno dispuestos alrededor de la bombilla
Las competencias digitales ayudan a empresas —y empleados— a prosperar

Mejorar la competencia digital de los trabajadores no solo es beneficioso para las empresas, sino que se ha convertido en un motor poderoso de prosperidad individual y resiliencia social.

Leer más
Cuatro personas sentadas en una reunión con los portátiles abiertos delante de ellos sobre la mesa
Guía sobre inversión en IA para el CFO

Por qué los directores financieros deben preguntar sobre costes, propiedad y objetivos para garantizar que la IA alcance los resultados deseados por la organización.

Leer más
Hombres de negocios en una reunión
Por qué la IA agéntica supone un punto de inflexión para la resiliencia empresarial

Múltiples agentes rompen con el pensamiento habitual empresarial mediando entre silos y ofreciendo razonamientos intuitivos.

Leer más
Una mesa larga junto a una ventana y una palmera en maceta próspera
Migra a operaciones con enfoque prioritario en IA con vibe coding a gran escala

Tras obtener un GUINNESS DE RÉCORDS™ MUNDIALES por celebrar el mayor hackathon sobre IA generativa, o GenAI, hemos elaborado un plan para acelerar la transformación con la IA.

Leer más
Dos compañeros mirando una pedrera de ordenador, sonriendo y discutiendo algo
La colaboración en la alta dirección ofrece ventaja digital

En la era de la IA, saber cuándo, quién y cómo colaborar en las decisiones tecnológicas desbloquea un crecimiento transformador y un éxito compartido.

Leer más
Tres colegas sentados en una mesa y discutiendo en una oficina

Soluciones e iniciativas

Nuestro enfoque de 360 grados de la IA responsable nos ayuda a aprovechar su potencial y a trazar los próximos pasos para nuestros clientes y nuestras comunidades.

Agent Foundry

La solución Agent Foundry de Cognizant convierte los pilotos de IA aislados en redes de agentes que piensan, actúan y aprenden en la organización.

Leer más
Un par de empleados jóvenes de pie escuchando a una persona mayor sentada y hablando con ellos
Cognizant Ignition™

Moderniza las plataformas de datos y análisis con agilidad, precisión y coherencia, y de forma rentable, utilizando Cognizant Ignition, un conjunto de herramientas y marcos inteligentes.

Descubre nuestro trabajo
Una mujer haciendo una presentación de negocios
Formando a un millón para utilizar la IA de forma eficaz

A través de Synapse, nuestra innovadora iniciativa de formación, estamos formando a los empleados del futuro y ayudando a los profesionales a adoptarla.

Leer más
nulo
Dando forma al futuro basado en la IA

Nuestros principios de IA están diseñados para fomentar la confianza y el respeto por las personas y el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA.

Leer más
Hombre joven con casco de realidad virtual en el que tres de sus colegas miran al monitor.

Cognizant en Davos 2025

Escucha al Equipo de Cognizant en la reunión anual del Foro Económico Mundial explicar cómo la IA está redefiniendo el futuro e impulsando nuevos niveles de innovación en todas las industrias y fronteras.

Ravi Kumar: Abrazando la IA

Ravi Kumar, CEO de Cognizant, analiza por qué Cognizant está en una posición única para adoptar y acelerar la IA.

Babak Hodjat: Presentación de la demo de Neuro® AI

Babak Hodjat, CTO AI de Cognizant, presenta la plataforma de toma de decisiones de Cognizant, Neuro AI 2.3: Multi-Agent Edition, en Davos 2025.

La evolución de la IA responsable

Amir Banifatemi, Cognizant Chief Responsible AI Officer, habla sobre la confianza y la IA responsable.

IA responsable y propósito

Ravi Kumar, CEO de Cognizant, explica las formas en que la IA ha revolucionado el mundo.

Ve más allá de la IA

Utiliza la IA y supera lo esperado para transformar el potencial de la IA en soluciones empresariales que aportan valor a las personas y logran rendimientos a escala.

Visítanos en Davos

El chalet de Cognizant en el Foro Económico Mundial está ubicado en Promenade 68 entre Merantix y el Central Sporthotel. 

El chalet Cognizant en Davos. Suiza