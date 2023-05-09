Saltar al contenido principal Skip to footer
Cuando lanzamos Vibe Coding Week no solo estábamos organizando un evento, estábamos demostrando que el futuro de la innovación empresarial consiste en permitir que cada empleado amplíe su experiencia y dé rienda a su creatividad con la IA. Las organizaciones que entiendan esto definirán la próxima década de los negocios.

— Surya Gummadi, President, Cognizant

Cada empleado se convierte en creador con la programación vibe coding

En una época de IA ubicua, las empresas exitosas son aquellas donde la gente puede trabajar con ella de forma intuitiva, desbloquear la innovación a toda velocidad y redefinir proactivamente cómo se realiza el trabajo mediante nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas.

Reconocimos la oportunidad desde el principio y movilizamos a líderes y empleados—ingenieros de software y no programadores por igual—en lo que se convirtió en el mayor evento online de IA generativa.

254K

Inscripciones para exploración y aprendizaje

+30K

Empleados asistieron a sesiones de masterclass de IA

+50K

Usuarios registrados

+30K

Ideas transformadas en aplicaciones

Acelera la transformación con nuestro enfoque probado de vibe coding a gran escala

Los servicios de Cognizant Enterprise Vibe Coding Blueprint aportan nuestras herramientas y metodologías probadas para ayudar a los clientes a implementar la codificación asistida por la IA de forma segura a gran escala.

Desata la innovación

Promueve la innovación inclusiva empoderando a los roles no técnicos para contribuir a la ideación y prototipado de productos.

Promueve una cultura que priorice la IA

Dota a los empleados de las herramientas y la mentalidad necesarias para liderar con la IA.

Impulsa la formación de habilidades y la gestión del cambio

Permite que los equipos experimenten y moldeen el futuro del trabajo.

Agiliza el desarrollo del producto

Acelera el prototipado y reduce el tiempo de comercialización.

Cómo ayudamos

Servicios de consultoría para impulsar la implementación del vibe coding y minimizar riesgos.
  • Alcance y estrategia
  • Identificación de persona
  • Selección y habilitación de proveedores
  • Controles y mecanismos de seguridad
  • Habilitación de infraestructuras 
  • Configuración y soporte de eventos vibe coding 
  • Evaluación de prototipos de agente
IP Cognizant desarrollado y utilizado para la Vibe Coding Week:
  • Vibe Coding Hub para apoyar el registro, el aprendizaje, la formación de equipos, la presentación, la evaluación y la recopilación de activos
  • Evaluación a escala de prototipos de agentes impulsados por Cognizant Neuro® AI, desarrollada por el Laboratorio de Investigación en IA de Cognizant

Soporte para la operacionalización mediante PODs de habilitación.

¿Listo para transformar tu negocio con vibe coding?

Únete a las organizaciones con visión de futuro que están cambiando a modelos de negocio que prioricen la IA. Contacta con nosotros para que te ayudemos a aprovechar los beneficios de la programación asistida por la IA para todos.

