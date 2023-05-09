Enterprise Vibe Coding

Cada empleado se convierte en creador con la programación vibe coding

En una época de IA ubicua, las empresas exitosas son aquellas donde la gente puede trabajar con ella de forma intuitiva, desbloquear la innovación a toda velocidad y redefinir proactivamente cómo se realiza el trabajo mediante nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas.

Reconocimos la oportunidad desde el principio y movilizamos a líderes y empleados—ingenieros de software y no programadores por igual—en lo que se convirtió en el mayor evento online de IA generativa.