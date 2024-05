La organización acude a expo:QA 2024, el mayor evento de testing y calidad de software en España, que se celebra del 28 al 30 de junio en Madrid, con su innovadora oferta de automatización robótica de pruebas (Robotic Automation Testing, sus siglas en inglés RTA).

Hoy en día, las marcas están sometidas a una gran presión: deben lanzar productos de gran calidad rápido. Sin embargo, la dependencia del testing manual genera muchos desafíos y puede desembocar en errores con un elevado coste, retrasos en el lanzamiento de los productos, experiencias inconsistentes e, incluso, en un daño irreparable para la marca. En este punto, es clave ayudar a las organizaciones a agilizar la fase de testing al tiempo que garantizan la mejor calidad. Hasta hace poco, los robots parecían ciencia ficción, pero poco a poco se han ido introduciendo en nuestra vida cotidiana. Hoy es habitual verlos en las fábricas y hasta en una mesa de operación.

Cognizant trabaja en aplicar los avances en la tecnología robótica para ayudar a las organizaciones a lanzar productos innovadores al mercado más rápido. Con esta premisa, la práctica Cognizant Quality Engineering and Assurance ha articulado una oferta que se basa en el uso de robots colaborativos, llamados COBOTs. Esto habilitan un ecosistema completamente automatizado que digitaliza las pruebas, proporcionando una QA fluida y precisa que trasciende las fronteras entre lo físico y lo digital. Los COBOTs se pueden configurar para múltiples industrias y aplicaciones.

Ventajas de la RTA en el testing y la QA

La oferta de automatización robótica de testing de Cognizant ha demostrado importantes beneficios, como una reducción cercana al 30% de los costes, un incremento del 40% de la velocidad del lanzamiento y una aceleración del tiempo de ciclo de hasta el 60% además de una ejecución precisa y libre de errores las 24 horas del día. Consultoras, como ISG, Everest y Gartner, han destacado a Cognizant como el único proveedor de servicio capaz de habilitar e integrar la automatización de testing en el ecosistema de garantía de calidad de las organizaciones.

Para conocer de cerca cómo funcionan estos COBOTs y cómo pueden ayudarte a acelerar el proceso de testing garantizando la máxima calidad, asiste a expo:QA y a la sesión de Vinod Wagh, Associate Director, Cognizant UK, “Use of physical robots for end-to-end automation of Phygital (Physical + Digital) devices”.