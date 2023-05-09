Agentes de IA empresariales

Transforma los procesos de negocio mediante la creación y el escalado rápidos de sistemas de IA agéntica La IA agéntica promete sistemas de IA más autónomos y orientados a objetivos, que proporcionan operaciones adaptativas, toma de decisiones en tiempo real y experiencias personalizadas para los clientes. Las redes de agentes de referencia prediseñadas pueden abordar una variedad de funciones empresariales, como ventas y marketing, finanzas y relaciones con inversores, así como procesos específicos de la industria, incluida la gestión de la cadena de suministro/supply chain, el servicio al cliente y la suscripción de seguros. Impulsa tu viaje hacia la IA agéntica con Neuro® AI Multi-Agent Accelerator y Cognizant® Multi-Agent Services Suite. Este framework y suite sin código permiten a las empresas prototipar, personalizar y escalar rápidamente redes de agentes colaborativos en toda la organización. Nuestra suite de servicios también ayudan a rediseñar los procesos de negocio, desarrollar y desplegar sistemas de gentes inteligentes, y gestionarlos de manera eficiente en producción.