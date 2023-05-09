Agentes de IA empresariales
El futuro de la IA empresarial son los sistemas multiagente
Los sistemas multiagente permiten a las organizaciones romper los silos internos a través de una toma de decisiones conectada pero descentralizada, en la que los agentes colaboran de forma independiente para resolver problemas complejos. Ofrecen escalabilidad en todas las funciones y geografías, lo que permite una fácil expansión sin revisiones del sistema, y proporcionan resiliencia a través de la redundancia, lo que garantiza la continuidad a pesar de los errores de los agentes.
Neuro AI Multi-Agent Accelerator en acción
Descubre cómo nuestro marco crea redes de agentes escalables e inteligentes para diferentes industrias.
Diferenciadores clave
Resultados probados con la IA agéntica
"El aumento de las redes de agentes autónomos en los flujos de trabajo de las empresas subraya la necesidad urgente de un marco estructurado que permita una interacción y coordinación fluidas entre los agentes. Cognizant aborda este desafío con un marco multiagente que ofrece una solución centrada en la escalabilidad y la interoperabilidad, preocupaciones fundamentales para las empresas que buscan integrar agentes en su infraestructura de manera efectiva".
Vishal Gupta, Partner, Data and AI, Everest Group
Destacado
Da el primer paso para habilitar sistemas multiagente para el negocio
Aprende cómo Neuro AI Multi-Agent Accelerator empodera a tu empresa con soluciones escalables impulsadas por agentes adaptadas a tus necesidades.
