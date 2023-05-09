Saltar al contenido principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4fad1e0d" Únete a nosotros
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6fb59f71" Noticias
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4b061486" Eventos
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@cf8623f" Inversores
Agentes de IA empresariales
Contactar

Transforma los procesos de negocio mediante la creación y el escalado rápidos de sistemas de IA agéntica

La IA agéntica promete sistemas de IA más autónomos y orientados a objetivos, que proporcionan operaciones adaptativas, toma de decisiones en tiempo real y experiencias personalizadas para los clientes.
Las redes de agentes de referencia prediseñadas pueden abordar una variedad de funciones empresariales, como ventas y marketing, finanzas y relaciones con inversores, así como procesos específicos de la industria, incluida la gestión de la cadena de suministro/supply chain, el servicio al cliente y la suscripción de seguros.
Impulsa tu viaje hacia la IA agéntica con Neuro® AI Multi-Agent Accelerator y Cognizant® Multi-Agent Services Suite. Este framework y suite sin código permiten a las empresas prototipar, personalizar y escalar rápidamente redes de agentes colaborativos en toda la organización.
Nuestra suite de servicios también ayudan a rediseñar los procesos de negocio, desarrollar y desplegar sistemas de gentes inteligentes, y gestionarlos de manera eficiente en producción.

El futuro de la IA empresarial son los sistemas multiagente

Los sistemas multiagente permiten a las organizaciones romper los silos internos a través de una toma de decisiones conectada pero descentralizada, en la que los agentes colaboran de forma independiente para resolver problemas complejos. Ofrecen escalabilidad en todas las funciones y geografías, lo que permite una fácil expansión sin revisiones del sistema, y proporcionan resiliencia a través de la redundancia, lo que garantiza la continuidad a pesar de los errores de los agentes.

Diagrama de sistemas multiagente

Neuro AI Multi-Agent Accelerator en acción

Descubre cómo nuestro marco crea redes de agentes escalables e inteligentes para diferentes industrias.

Diferenciadores clave

Despliegue acelerado

Personaliza utilizando redes multiagentes prediseñadas que reducen el tiempo de desarrollos y el riesgo.

icono de despliegue acelerado
Personalización rápida y sencilla

Crea nuevas redes de agentes para diferentes casos de uso en cuestión de horas utilizando el lenguaje natural.

Icono de personalización
Integración e interoperabilidad fluida

Integra redes multiagente con sistemas preexistentes de terceros utilizando APIs sencillas.

Icono de interoperabilidad de integración perfecta
Agnóstico de IA y de nube

Cambia de modelos de IA y proveedores de nube evitando la dependencia del proveedor y optimizando los costes.

icono de IA cloud

Resultados probados con la IA agéntica

SECTOR SANITARIO

Solución para reclamaciones y recursos sanitarios

SECTOR SANITARIO

Solución para reclamaciones y recursos sanitarios

Reducción del tiempo de procesamiento de reclamaciones en un 25%, aumentando la eficiencia.

Primer plano de un estetoscopio

SEGUROS

Relaciones con inversores y análisis de los resultados

SEGUROS

Relaciones con inversores y análisis de los resultados

Reduce el tiempo de redacción de informes en un 24%, mejorando la precisión y la fiabilidad.

Pantalla de vidrio de color turquesa destrozada que parece una tela de araña

BANCO DE TRABAJO DE INGENIERÍA DE SOLUCIONES INTEGRADAS

RFP habilitada por agente

BANCO DE TRABAJO DE INGENIERÍA DE SOLUCIONES INTEGRADAS

RFP habilitada por agente

aumentó la productividad de RFP en un 40% gracias a la automatización impulsada por IA.

Un par de manos colocadas sobre una computadora portátil
"El aumento de las redes de agentes autónomos en los flujos de trabajo de las empresas subraya la necesidad urgente de un marco estructurado que permita una interacción y coordinación fluidas entre los agentes. Cognizant aborda este desafío con un marco multiagente que ofrece una solución centrada en la escalabilidad y la interoperabilidad, preocupaciones fundamentales para las empresas que buscan integrar agentes en su infraestructura de manera efectiva".

Vishal Gupta, Partner, Data and AI, Everest Group

Destacado

La IA multi-agente está lista para revolucionar las operaciones de negocio

Los agentes de IA ya están transformando las operaciones de negocio y el potencial de la tecnología apenas está comenzando a hacerse realidad.

Leer más
Rachas de luces

Da el primer paso para habilitar sistemas multiagente para el negocio

Aprende cómo Neuro AI Multi-Agent Accelerator empodera a tu empresa con soluciones escalables impulsadas por agentes adaptadas a tus necesidades.

Por favor, introduce tu nombre.
Por favor, escribe tu email.
Por favor, especifica el nombre de tu organización.
Por favor, escribe un número de contacto.
Por favor, selecciona región.
Por favor, elige un tipo de consulta.
Por favor, escoge un subconsulta.
Selecciona la casilla de verificación de consentimiento de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.