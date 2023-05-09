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Dell Technologies
Siempre estamos innovando para que puedas acelerar el camino de las ideas a la innovación.

En Cognizant, creemos que la innovación comienza con el ingenio humano: que cualquier idea, grande o pequeña, puede marcar la diferencia. Pero son las organizaciones que se centran en eliminar las barreras para el éxito las que tomarán la iniciativa.

Podemos ayudar a tu organización a convertir las ideas en innovación con las soluciones de Dell Technologies. ¿Cómo?

  • Desbloquea la innovación con multicloud por diseño
  • Impulsa la innovación con una infraestructura de datos moderna
  • Simplifica tu ventaja para generar más valor
  • Trabaja e innova en todas partes
  • Transforma la seguridad con confianza
  • Incorpora la IA a tus datos
  • Impulsa la transformación del negocio
Logo Dell

COGNIZANT AI FACTORY

IA empresarial a escala

Acelera la adopción de la IA empresarial con Cognizant AI Factory, impulsado por Dell Technologies y NVIDIA, para ofrecer infraestructuras de IA seguras, escalables y optimizadas en costes en entornos híbridos y multi-nube.

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Imagen abstracta de estelas de luces digitales formando una forma curva similar a una carretera sobre un fondo negro
NUESTRAS SOLUCIONES, SERVICIOS Y CAPACIDADES

Aunamos fuerzas para darte un mejor servicio.

Liberemos toda la promesa del multicloud por diseño y demos rienda suelta a la innovación en tu organización con Dell APEX. Puedes combinar la agilidad de la nube pública y el control de la nube privada con tecnologías en las que confías.

El portafolio de Dell APEX como servicio optimiza el ciclo de vida de la infraestructura tradicional, desde la implementación hasta las operaciones y el desmantelamiento, a la vez que simplifica o descarga la administración de la pila de tecnología.

Descubre nuestra cartera integral de soluciones de Dell APEX, multicloud, como servicio y pago por uso:

  • Informática y HCI
  • Almacenamiento
  • Ciberseguridad y protección de datos
  • Plataformas cloud
  • Informática de alto rendimiento
  • Dispositivo
  • Soluciones a medida

Cognizant y Dell Technologies te ayudan a modernizar tu base de datos para simplificar la complejidad, potenciar la productividad y acelerar la innovación en todo tu entorno de datos distribuidos. Trabajemos juntos para automatizar tus operaciones de TI y obtener flexibilidad multicloud con plataformas de datos de confianza que permitan avances de TI que superen continuamente las necesidades de la organización y maximicen el valor de los datos.

Diseña un enfoque unificado en el edge para transformar los datos en oportunidades de innovación. Aprovechamos las décadas de experiencia de Dell Technologies y la cartera más amplia en el el edge para capitalizar la información en tiempo real para el personal y las operaciones, independientemente de su ubicación. 

El cambio hacia el trabajo desde cualquier lugar ha encendido la creatividad e impulsa la innovación. Ahora puedes continuar el impulso con socios de confianza. Cognizant y Dell Technologies ofrecen dispositivos inteligentes líderes, tecnologías seguras y soluciones de trabajo híbrido que te ayudan a simplificar y modernizar la TI para lograr una colaboración, productividad y originalidad fluidas en todas partes.

Aprovecha todo el potencial de la inteligencia artificial y la IA generativa (GenAI) en toda la empresa con Cognizant y Dell Technologies. Podemos ayudarte a aumentar la adopción e integrar la inteligencia en tu negocio con una cartera completa de soluciones que pueden desbloquear el poder de la IA. Establece una base inteligente end-to-end, automatiza las decisiones inteligentes utilizando las mejores herramientas y define e impulsa el camino hacia el futuro a través de la innovación continua.

Para llevar a cabo una nueva idea, necesita tener la confianza de que tus datos y aplicaciones están seguros y protegidos.

Con las soluciones de seguridad modernas de Dell Technologies, puedes superar la complejidad de la seguridad con una protección de datos escalable en todo el entorno, integración/orquestación líderes de Zero Trust y servicios expertos. Todo ello ejecutado en una infraestructura inteligente. Nuestras soluciones integrales te ayudan a alinear la seguridad con tus prioridades estratégicas para construir un negocio preparado para el futuro sin concesiones.

Nos asociamos con Dell Technologies para capacitar a las organizaciones para reinventar industrias, incluidas la agricultura, la energía, los servicios financieros, el sector sanitario, la industria farmacéutica, la fabricación, el retail, y el sector público.

Nuestro plan para el éxito incluye entender las tendencias y los impulsores de la industria, definir los casos de uso con nuestros clientes y trabajar con socios para crear soluciones que incluyan software, propiedad intelectual de socios, servicios y productos. 

Trabajemos juntos en tus necesidades de transformación.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Nuestros socios nos exigen los más altos estándares.

Saben en qué consiste la calidad y reconocen nuestro compromiso con los más altos estándares del sector.

Para más información sobre este socio estratégico, visita:

Dell Technologies

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