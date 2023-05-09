Spaces+
Soluciones
Spaces+ de Cognizant proporciona a las empresas soluciones de transformación digital basadas en el asesoramiento a través de tres ofertas.
Hacer los lugares más inteligentes
De oficinas a centros de comerciales, de tiendas a universidades, de aeropuertos a estadios, transformamos espacios tanto públicos como privados utilizando los datos procedentes de los sistemas, activos, sensores y otras fuentes. Esta información genera conocimiento para una mejor gestión de la energía, los activos, las operaciones y la experiencia en el lugar de trabajo. Nuestro objetivo es hacer tus espacios más inteligentes, ayudando a operar de forma más eficiente, a que tus espacios funcionen mejor y a incrementar la seguridad y la protección. Los beneficios claves incluyen:
- Edificios inteligentes: comparte e integra los datos de los sistemas de construcción para mejorar el valor del edificio mediante el mantenimiento proactivo del equipamiento, el consumo dinámico de la energía y ajustar los patrones de ocupación al uso energético.
- Almacén inteligente: Consigue acceso remoto a datos críticos a través de una plataforma integrada que conecta el equipamiento de la cocina comercial a la nube. Una cocina conectada ayuda a optimizar la monitorización del rendimiento del equipo, el mantenimiento predictivo y la gestión de los factores ambientales como la temperatura y la humedad.
- Smart city: mejora la calidad de vida de los ciudadanos y resuelve desafíos urbanos críticos al reducir los costes de energía y automatizar las operaciones de la ciudad para una mayor seguridad pública y proporcionar un entorno saludable y sostenible.
- Aeropuerto inteligente: dar soporte a operaciones y optimiza los flujos de pasajeros y las actividades de las plantilla en los aeropuertos mediante a integración de dispositivos, GPS y sensores.
Herramientas digitales para información de valor
Nuestro Intelligent Workplace Management System (IWMS) puede aumentar la eficiencia operativa, reducir los costes y optimizar los recursos, proporcionándote herramientas e información estratégica para gestionar mejor tus activos, instalaciones y carteras inmobiliarias.
Los aceleradores de Cognizant agilizan la implementación de IWMS al integrar los datos procedentes de múltiples sistemas para eliminar la necesidad de empezar de cero con los datos del portfolio. Nuestra oferta incluye consultoría estratégica, implementación de la tecnología y servicios de soporte y de hosting/cloud. También podemos ayudarte con la implementación de tecnología de terceros como IBM TRIRIGA.
Crear experiencias basadas en la ubicación
Location of Things (LoT), también conocida como sistema de información geográfica (GIS), servicios basados en la localización (LBS) o sistemas geoespaciales, te ayudan a tomar decisiones informadas para mejorar las operaciones y mejorar la satisfacción del cliente.
Cognizant ayuda a las empresas en una variedad de industrias con:
- Operaciones de campo unificadas: consigue mayor eficiencia y satisfacción del cliente a través de una visión única de los activos del negocio, integrando el campo y el back-office y mejorando la planificación y las operaciones.
- Sistema de gestión de diseño de red integrado: beneficíate del poder combinado del diseño asistido por ordenador y los análisis. Juntos integran el diseño y la planificación de red y posibilitan la visualización y el mantenimiento.
- Instalaciones y entidades de inspección remota: beneficíate de los avance en AI/ML para acceder a imágenes con ayuda de drones y a la evaluación remota en tiempo real de activos y propiedades.
Nuestra capacidades incluyen consultoría, implementación, garantía de calidad, servicios gestionados y servicios de inteligencia empresarial espacial.
CASO PRÁCTICO
Contenido destacado
Da el primer paso
Atender a los clientes con una mirada hacia el futuro, sin perder de vista el pasado, es una promesa ambiciosa. Pero las capacidades digitales actuales ofrecen un potencial enorme que no deja de crecer.
Hablemos de cómo lo digital puede impulsar tu negocio.
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