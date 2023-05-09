Mejora la CX, impulsa la sostenibilidad "Inteligente" es el nuevo mandato para los propietarios de edificios, responsables de operaciones y profesionales de bienes inmuebles para aumentar la eficiencia, la seguridad y la comodidad en los espacios inteligentes. Cognizant puede ayudarte a supervisar y transformar los datos y a construir soluciones digitales en torno a tus espacios interiores y exteriores, infraestructura pública y privada y carteras inmobiliarias. Esto, a su vez, te brinda información para crear espacios inteligentes que brindan numerosos beneficios, desde eficiencia operativa hasta costes reducidos, recursos optimizados para inteligencia de ubicación, mejores experiencias para el usuario final y sostenibilidad que ayuda a reducir el impacto medioambiental.