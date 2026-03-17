Servicios de garantía de calidad de aplicaciones 2025 elaborado por ISG Provider Lens™ — APAC, Europa y EE. UU.

Cita de analista

EE. UU.

"Cognizant transforma la ADM en EE. UU. mediante un paradigma de IA primero que integra inteligencia generativa e ingeniería autónoma para eliminar la deuda técnica, mejorar la resiliencia y permitir una modernización continua. Al alinear la automatización con los resultados empresariales, Cognizant empodera a las empresas para acortar el tiempo de lanzamiento, ofrecer mejores experiencias de usuario y conseguir agilidad operativa a largo plazo."

Maharshi Pandya, Senior Lead Analyst



APAC

"Cognizant permite a las empresas en APAC acelerar la transformación integrando IA, GenAI y marcos agentes, a través de los servicios de desarrollo y gestión de aplicaciones. Su enfoque se centra en la agilidad, la modernización y la automatización inteligente para ofrecer resultados empresariales medibles y una mejor experiencia para el cliente."

Maharshi Pandya, Senior Lead Analyst



EUROPA

"En nuestro ISG Provider Lens AI-Driven ADM Services Europe 2025, Cognizant se posiciona como líder en externalización de desarrollo de aplicaciones impulsada por IA, servicios gestionados de aplicaciones y garantía de calidad de aplicaciones.

Cognizant destaca por su modernización liderada por plataformas. Neuro® AI, Flowsource™ y Neuro® ITOps combinan GenAI, automatización y telemetría para mejorar la calidad del diseño, el código y el lanzamiento.

La seguridad y el cumplimiento están integrados en DevSecOps, con gestión de vulnerabilidades, gobernanza de identidades y controles nativos en la nube. Las alianzas con AWS, Microsoft, Google Cloud y NVIDIA, soportadas por centros nearshore, permiten prototipado rápido y escalado gobernado.

En AMS, las operaciones aumentadas con IA permiten la gestión predictiva de incidentes y la remediación automatizada, reduciendo el MTTR y mejorando el rendimiento de SLA.

En AQA, Neuro® AI y Flowsource™ integran GenAI para la generación de casos de prueba y pruebas continuas en CI/CD, con Skygrade™ y análisis predictivos para la detección temprana de defectos y la entrega alineada con el RGPD y la ISO.

Nuestras felicitaciones a Cognizant por esta excelente posición."

Oliver Nickels, Lead Analyst