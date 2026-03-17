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Servicios de garantía de calidad de aplicaciones 2025 elaborado por ISG Provider Lens™ — APAC, Europa y EE. UU.
ISG Provider Lens™ reconoce a Cognizant como líder en Servicios de garantía de calidad de aplicaciones 2025 — APAC, Europa y EE. UU.

Este reconocimiento demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones de pruebas basadas en la IA y GenAI que aceleran los ciclos de lanzamiento y aseguran la calidad de las aplicaciones. Cognizant utiliza plataformas propietarias basadas en IA como Neuro® AI Engineering , Flowsource™ y Skygrade™ para la detección predictiva de defectos, el diseño automatizado de pruebas y la validación continua. Nuestros frameworks centrados en el cumplimiento, el análisis predictivo y las alianzas estratégicas permiten una gestión proactiva de la calidad, mientras que la automatización de la GenAI reduce el esfuerzo manual mediante la generación inteligente de pruebas y la resolución de defectos.

Leer el informe de Europa Leer el informe de APAC Leer el informe de EE.UU.
ISG provider Lens
Cita de analista

EE. UU.

"Cognizant transforma la ADM en EE. UU. mediante un paradigma de IA primero que integra inteligencia generativa e ingeniería autónoma para  eliminar la deuda técnica, mejorar la resiliencia y permitir una modernización continua. Al alinear la automatización con los resultados empresariales, Cognizant empodera a las empresas para acortar el tiempo de lanzamiento, ofrecer mejores experiencias de usuario y conseguir agilidad operativa a largo plazo."

Maharshi Pandya, Senior Lead Analyst
 

APAC

"Cognizant permite a las empresas en APAC acelerar la transformación integrando IA, GenAI y marcos agentes, a través de los servicios de desarrollo y gestión de aplicaciones. Su enfoque se centra en la agilidad,  la modernización  y la automatización inteligente para ofrecer resultados empresariales medibles y una mejor experiencia para el cliente."

Maharshi  Pandya, Senior Lead Analyst
 

EUROPA 

"En nuestro ISG Provider Lens AI-Driven ADM Services Europe 2025, Cognizant se posiciona como líder en externalización de desarrollo de aplicaciones impulsada por IA, servicios gestionados de aplicaciones y garantía de calidad de aplicaciones.

Cognizant destaca por su modernización liderada por plataformas. Neuro®  AI,  Flowsource™ y Neuro®  ITOps  combinan GenAI, automatización y telemetría para mejorar la calidad del diseño,  el código  y el lanzamiento.

La seguridad y el cumplimiento están integrados en  DevSecOps, con gestión de vulnerabilidades, gobernanza  de identidades  y controles nativos en la nube. Las alianzas con AWS, Microsoft, Google Cloud y NVIDIA, soportadas por centros nearshore, permiten prototipado rápido y escalado gobernado.

En AMS, las operaciones aumentadas con IA permiten la gestión predictiva de incidentes y la remediación automatizada, reduciendo el MTTR y mejorando el rendimiento de SLA.

En AQA, Neuro®  AI y  Flowsource™ integran GenAI para la generación de casos de prueba y pruebas continuas en CI/CD, con  Skygrade™ y análisis predictivos para la detección temprana de defectos y la entrega alineada con el RGPD y la ISO.

Nuestras felicitaciones a Cognizant por esta excelente  posición."

Oliver Nickels, Lead Analyst

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