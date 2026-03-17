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ISG Provider Lens™ – Externalización de Desarrollo de Aplicaciones impulsada por la IA (Servicios ADM impulsados por IA) en APAC, Europa y EE. UU.
Cognizant nombrada líder en el ISG Provider Lens™ 2025 – Externalización de desarrollo de aplicaciones impulsada por la IA (Servicios ADM impulsados por IA) en APAC, Europa y EE. UU.

Este reconocimiento refleja nuestra fortaleza desarrollo de aplicaciones e ingeniería moderna basada en la IA para acelerar el valor del negocio de nuestros clientes. Combinamos una amplia experiencia en la industria con plataformas propietarias impulsadas por la IA como Cognizant Neuro® AI Engineering, Flowsource™ y Skygrade™ para ofrecer innovación segura y escalable. Nuestro modelo de entrega ‘AI‑first’, impulsado por la ingeniería de GenAI y la orquestación de IA agéntica, permite a clientes de distintos sectores acelerar el desarrollo de aplicaciones, alcanzar agilidad y ofrecer resultados medibles a gran escala.

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