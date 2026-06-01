Evaluación PEAK Matrix® Servicios de consultoría en transformación digital 2025 de Everest Group

Cognizant ha sido reconocida como líder en la Evaluación PEAK Matrix® 2025 sobre Servicios de consultoría en transforrmación digital de Everest Group, situándose entre los 18 primeros proveedores de servicios. Este posicionamiento destaca las fortalezas de Cognizant en la combinación de asesoramiento y ejecución tecnológica en funciones clave del negocio como la cadena de suministro, finanzas y recursos humanos, con especial reconocimiento por sus inversiones en IA y plataformas.