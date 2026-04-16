Evaluación Everest Group Enterprise Quality Engineering (QE) Services PEAK Matrix 2025

EVEREST GROUP

Este reconocimiento revela nuestra capacidad para ofrecer ingeniería de calidad impulsada por la IA que acelera los ciclos de lanzamiento, amplía la automatización y garantiza pruebas robustas. Aprovechando Cognizant Neuro® AI, Flowsource™, Skygrade™ y AI Lifecycle Assurance Suite, integramos la IA generativa y agéntica a lo largo del ciclo de vida de las pruebas para ayudar a las empresas a alcanzar una mayor calidad, rapidez y resiliencia.