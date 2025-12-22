Artificial Intelligence (AI) and Generative AI Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Everest Group nombra a Cognizant como líder y organización con rendimiento destacado en servicios de IA y GenAI impulsados por su plataforma Neuro® AI y la expansión de soluciones de IA agente, mediante una innovación responsable y escalable respaldada por sólidas alianzas y experiencia en la entrega. Ayuda a los clientes a pasar de la experimentación a la transformación empresarial.