Artificial Intelligence (AI) and Generative AI Services PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant se posiciona como un líder y como una organización con un rendimiento destacado en servicios de IA y de GenAI.

Everest Group nombra a Cognizant como líder y organización con rendimiento destacado en servicios de IA y GenAI impulsados por su plataforma Neuro® AI y la expansión de soluciones de IA agente, mediante una innovación responsable y escalable respaldada por sólidas alianzas y experiencia en la entrega. Ayuda a los clientes a pasar de la experimentación a la transformación empresarial.

