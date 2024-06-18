El sector bancario afronta un momento decisivo marcado por la adopción de la IA generativa, la evolución hacia el Open Finance y nuevas exigencias en ciberseguridad. Para analizar cómo aplicar estas tendencias en el negocio, las entidades financieras tienen una cita: Revolution Banking, que se celebrará el 12 de mayo en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.
Por qué deberías asistir
Tras reunir a más de 1.200 profesionales, 100 ponentes y 60 partners tecnológicos en su última edición, Revolution Banking se consolida como el encuentro de referencia en España para directivos y especialistas del sector. Esta nueva edición ofrecerá una visión práctica sobre los retos prioritarios de la banca
- IA y agentes autónomos aplicados a la operación bancaria
- Nuevos modelos digitales y servicios basados en datos
- Ciberseguridad y regulación para un entorno más exigente
- Evolución de la experiencia de cliente en canales digitales
Valor que obtendrás como asistente
- Acceso a casos de uso reales y tendencias aplicables al día a día
- Oportunidades para relacionarte con responsables de innovación, riesgo, tecnología y negocio
- Una actualización precisa sobre las palancas que están marcando la agenda de transformación del sector
La participación de Cognizant
Cognizant es patrocinador silver del evento, reforzando su compromiso con la modernización operativa y la innovación en las entidades financieras.
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