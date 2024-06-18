El sector bancario afronta un momento decisivo marcado por la adopción de la IA generativa, la evolución hacia el Open Finance y nuevas exigencias en ciberseguridad. Para analizar cómo aplicar estas tendencias en el negocio, las entidades financieras tienen una cita: Revolution Banking, que se celebrará el 12 de mayo en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Por qué deberías asistir

Tras reunir a más de 1.200 profesionales, 100 ponentes y 60 partners tecnológicos en su última edición, Revolution Banking se consolida como el encuentro de referencia en España para directivos y especialistas del sector. Esta nueva edición ofrecerá una visión práctica sobre los retos prioritarios de la banca

IA y agentes autónomos aplicados a la operación bancaria

Nuevos modelos digitales y servicios basados en datos

Ciberseguridad y regulación para un entorno más exigente

Evolución de la experiencia de cliente en canales digitales

Valor que obtendrás como asistente

Acceso a casos de uso reales y tendencias aplicables al día a día

Oportunidades para relacionarte con responsables de innovación, riesgo, tecnología y negocio

Una actualización precisa sobre las palancas que están marcando la agenda de transformación del sector

La participación de Cognizant

Cognizant es patrocinador silver del evento, reforzando su compromiso con la modernización operativa y la innovación en las entidades financieras.

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