Del 19 al 21 de mayo, IFEMA Madrid acoge SAP Sapphire 2026, el evento de referencia del ecosistema SAP en Europa. Cognizant estará presente como socio estratégico global de SAP para ayudar a las organizaciones a acelerar su transformación SAP y convertir su roadmap en resultados reales de negocio.

Por qué reunirte con Cognizant en SAP Sapphire Madrid

SAP Sapphire es una oportunidad clave para contrastar decisiones estratégicas con expertos que trabajan a diario en entornos SAP complejos. Cognizant lleva años consolidando su presencia en este evento en España: en 2024, como patrocinador gold en SAP Sapphire Barcelona 2024- y este año, como patrocinador diamond, acude a la cita de Madrid para ayudar a resolver retos reales como la migración a SAP S/4HANA, la adopción de RISE with SAP o la modernización mediante SAP BTP.

Capacidades SAP para cada etapa de la transformación

Cognizant ofrece cobertura SAP end-to-end adaptada a las necesidades de cada organización:

SAP S/4HANA. Migraciones y conversiones con la metodología SmartMove, basada en SAP Activate, priorizando continuidad de negocio.

Migraciones y conversiones con la metodología SmartMove, basada en SAP Activate, priorizando continuidad de negocio. RISE with SAP. Acompañamiento completo en la adopción de RISE, desde el caso de uso hasta la puesta en producción.

Acompañamiento completo en la adopción de RISE, desde el caso de uso hasta la puesta en producción. SAP Business Technology Platform (BTP). Ayuda al cliente a innovar su core inteligente.

Ayuda al cliente a innovar su core inteligente. SAP Data & Analytics. Convierte los datos en conocimientos, impulsa decisiones informadas y desbloquea un valor medible para el negocio.

Convierte los datos en conocimientos, impulsa decisiones informadas y desbloquea un valor medible para el negocio. SAP SuccessFactors. Transformación de la gestión del talento mejorando la experiencia, desbloqueando el potencial de la fuerza laboral e impulsando resultados de talento medibles en toda la empresa, así como valor para el negocio.

Transformación de la gestión del talento mejorando la experiencia, desbloqueando el potencial de la fuerza laboral e impulsando resultados de talento medibles en toda la empresa, así como valor para el negocio. SAP en cloud pública. Implementación y migración en AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

Reconocimientos que avalan nuestra posición como socio SAP